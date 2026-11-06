Le Nitto ATP Finals rappresentano il gran finale, ad altissima intensità, della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida elettrizzante in cui i migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. Un appuntamento da non perdere, per il quale è già possibile acquistare i biglietti.

Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella splendida Inalpi Arena (ex Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi del tennis. Tornerà nella città italiana anche questo novembre, dal 15 al 22.

Nell'edizione 2025, l'idolo di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla storia del torneo. Purtroppo il talento italiano non parteciperà all'edizione di quest'anno a causa di un infortunio, ma un cast di stelle, che comprende Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, è comunque pronto a dare spettacolo davanti ai tifosi in delirio.

Lascia che GOAL ti dia tutte le ultime informazioni sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgeranno da domenica 15 a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, con incontri diurni e serali, e culminerà nell'attesissima finale della seconda domenica.

Data Fase (ora CET) Biglietti Domenica 15 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Lunedì 16 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Martedì 17 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Mercoledì 18 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Giovedì 19 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Venerdì 20 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione diurna (11:30) Biglietti Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

I biglietti ufficiali per le singole sessioni e gli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita al pubblico lo scorso novembre (2025). Una settimana prima era iniziata una fase di prevendita riservata ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences (per chi cerca pacchetti premium).

Chi spera di trovare posti all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano notevolmente in base alla sessione (dai primi incontri dei gironi alle semifinali e alla finale) e alla categoria dei posti. Per chi cerca le opzioni più economiche, le prime sessioni dei gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono ad avere i prezzi più bassi.

I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure come abbonamenti per più giorni.

• Sessioni dei gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti vanno da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d'ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium a bordo campo (parterre) arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per assistere ai turni finali nell'arena sono esauriti, puoi acquistare quelli per le sessioni di allenamento (da 15 € a 45 €) o per accedere al Fan Village (da 15 € a 30 €), così da vivere da vicino l'atmosfera del torneo.

Consulta il sito ufficiale del torneo per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta alla Inalpi Arena (ex Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l'architettura elegante e le specialità gastronomiche, offre una cornice splendida a questo torneo di tennis di livello mondiale.

La Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d'Italia e offre agli spettatori un'esperienza all'avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

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