Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026: programma a Torino, prezzi, sede e altre informazioni

Le Nitto ATP Finals sono l’apice della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida elettrizzante in cui i migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. È un appuntamento da non perdere e i biglietti possono essere prenotati già oggi.

Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella splendida Inalpi Arena (già Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi protagonisti del tennis. L’evento tornerà nella stessa sede anche quest’anno, dal 15 al 22 novembre.

Nell’edizione 2025, il beniamino di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla storia del torneo. Purtroppo il talento italiano salterà l’edizione di quest’anno per infortunio, ma un cast di altissimo livello, che comprende Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, è pronto a dare spettacolo davanti ai tifosi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono da domenica 15 a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il programma prevede 15 sessioni, con incontri diurni e serali, fino all’attesissima finale della seconda domenica.

Data Fase (orario CET) Biglietti Domenica 15 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Lunedì 16 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Martedì 17 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Mercoledì 18 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Giovedì 19 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Venerdì 20 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione diurna (11:30) Biglietti Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

I biglietti ufficiali per le singole sessioni e gli abbonamenti per più giornate delle Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita al pubblico lo scorso novembre (2025). Una settimana prima era iniziata una fase di prevendita riservata agli iscritti alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita secondaria come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per l’evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano notevolmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali del girone alle semifinali e alla finale, e alla categoria del posto. Per chi cerca le opzioni più convenienti, le sessioni iniziali del girone, soprattutto nei giorni feriali, tendono a costare meno.

I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure come abbonamenti per più giornate.

• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti vanno da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti standard partono da 749 €, mentre i posti premium a bordo campo (parterre) arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per gli incontri delle fasi finali nell’arena sono esauriti, è possibile acquistare quelli per le sessioni di allenamento (a partire da 15–45 €) o per l’accesso al Fan Village (15–30 €), per vivere da vicino l’atmosfera del torneo.

Per ulteriori informazioni, consultate il sito ufficiale del torneo. Per verificare la disponibilità attuale dei biglietti, controllate anche i siti di rivendita secondaria come StubHub.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta alla Inalpi Arena (già Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l’eleganza dell’architettura e le specialità gastronomiche, offre una cornice ideale a questo torneo di tennis di livello mondiale.

La Inalpi Arena è la più grande arena sportiva al coperto d’Italia e offre agli spettatori un’esperienza all’avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

Chi sono i vincitori più recenti delle Nitto ATP Finals?