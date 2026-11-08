Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026: programma a Torino, prezzi, informazioni sulla sede e altro

Le Nitto ATP Finals sono l'appuntamento conclusivo della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida ad alta intensità in cui i migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. È un evento da non perdere e puoi prenotare i biglietti già oggi.

Dal 2021 il torneo si disputa nella città italiana di Torino, precisamente nella splendida Inalpi Arena (già Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi del tennis. Quest'anno tornerà ancora una volta nella stessa sede, dal 15 al 22 novembre.

Nell'edizione 2025, l'idolo di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, aggiungendo un altro emozionante capitolo alla lunga storia dell'evento. Purtroppo il campione italiano non parteciperà all'edizione di quest'anno a causa di un infortunio, ma un parterre di stelle che comprende Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton è comunque pronto a dare spettacolo davanti a un pubblico in visibilio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si disputano le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgeranno da domenica 15 novembre a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, con incontri diurni e serali, e si concluderà con l'attesissima finale nella seconda domenica.

Data Fase (orario CET) Biglietti Domenica 15 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Lunedì 16 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Martedì 17 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Mercoledì 18 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Giovedì 19 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Venerdì 20 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione diurna (11:30) Biglietti Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali per il titolo: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

I biglietti ufficiali per le singole sessioni e gli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita al pubblico lo scorso novembre (2025). Una settimana prima era iniziata una fase di prelazione riservata agli iscritti alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare posti all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano notevolmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali del girone all'italiana alle semifinali e alla finale, e alla categoria di posto. Per spendere meno, le sessioni iniziali del girone all'italiana, soprattutto nei giorni feriali, tendono a essere le opzioni più economiche.

I biglietti sono venduti per le singole sessioni diurne o serali oppure come abbonamenti cumulativi per più giorni.

• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti vanno da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d'ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium a bordo campo (parterre) arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per assistere ai turni finali nell'arena sono esauriti, puoi acquistare quelli per le sessioni di allenamento (a partire da 15–45 €) o per l'accesso al Fan Village (15-30 €), per vivere da vicino l'atmosfera del torneo.

Consulta il sito ufficiale del torneo per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata dei biglietti.

Dove si disputano le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta alla Inalpi Arena (già Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l'elegante architettura e le specialità gastronomiche, offre una cornice straordinaria a questo torneo di tennis di livello mondiale.

La Inalpi Arena è la più grande arena sportiva al coperto d'Italia e offre agli spettatori un'esperienza all'avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

Chi sono i vincitori più recenti delle Nitto ATP Finals?