Le Nitto ATP Finals sono il gran finale della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida elettrizzante in cui gli otto migliori giocatori di singolare e le otto migliori coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. È un appuntamento da non perdere e puoi prenotare i biglietti già oggi.
Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella splendida Inalpi Arena (in precedenza Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi del tennis. L'evento tornerà ancora una volta nella città italiana questo novembre, dal 15 al 22.
L'edizione 2025 ha visto il beniamino di casa Jannik Sinner difendere il titolo, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla storia del torneo. Sebbene il campione italiano sia purtroppo assente dall'edizione di quest'anno a causa di un infortunio, un gruppo di protagonisti di primo piano, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, è pronto a dare spettacolo davanti a un pubblico in delirio.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.
Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?
Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono da domenica 15 novembre a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, con incontri sia diurni sia serali, e culmina nell'attesissima finale della seconda domenica.
Data
Fase (orario CET)
Biglietti
Domenica 15 novembre
Gironi: sessione diurna (11:30)
Gironi: sessione serale (18:00)
Lunedì 16 novembre
Gironi: sessione diurna (11:30)
Gironi: sessione serale (18:00)
Martedì 17 novembre
Gironi: sessione diurna (11:30)
Gironi: sessione serale (18:00)
Mercoledì 18 novembre
Gironi: sessione diurna (11:30)
Gironi: sessione serale (18:00)
Giovedì 19 novembre
Gironi: sessione diurna (11:30)
Gironi: sessione serale (18:00)
Venerdì 20 novembre
Gironi: sessione diurna (11:30)
Gironi: sessione serale (18:00)
Sabato 21 novembre
Semifinali: sessione diurna (11:30)
Semifinali: sessione serale (18:00)
Domenica 22 novembre
Finali: sessione unica (15:00)
Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026
La vendita al pubblico dei biglietti ufficiali per le singole sessioni e degli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 è iniziata lo scorso novembre (2025). Una settimana prima, i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) avevano avuto accesso a una fase speciale di prevendita.
I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.
Chi spera di trovare un posto all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.
Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.
Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?
I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano sensibilmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali dei gironi alle semifinali e alla finale, e alla categoria del posto. Per chi cerca le opzioni più economiche, le sessioni iniziali dei gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono a costare meno.
I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure sotto forma di abbonamenti che comprendono più giorni.
• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.
• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti costano da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.
• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d'ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium nel parterre arrivano a 2.172 €.
• Opzioni alternative: se i biglietti per assistere ai turni finali nell'arena sono esauriti, puoi acquistare quelli per le sessioni di allenamento (a partire da 15–45 €) o per l'accesso al Fan Village (15–30 €) e vivere da vicino l'atmosfera del torneo.
Consulta il sito ufficiale del torneo per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.
Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?
Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta alla Inalpi Arena (in precedenza Palaolimpico) di Torino, in Italia.
Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l'elegante architettura e le specialità gastronomiche, offre una cornice straordinaria a questo torneo di tennis di livello mondiale.
La Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d'Italia e offre agli spettatori un'esperienza all'avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.
Chi sono i vincitori delle ultime edizioni delle Nitto ATP Finals?
Anno
Vincitore del singolare
Vincitori del doppio
2025
Jannik Sinner
Harri Heliövaara & Henry Patten
2024
Jannik Sinner
Kevin Krawietz & Tim Pütz
2023
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2022
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2021
Alexander Zverev
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2020
Daniil Medvedev
Wesley Koolhof & Nikola Mektić
2019
Stefanos Tsitsipas
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2018
Alexander Zverev
Jack Sock & Mike Bryan
2017
Grigor Dimitrov
Henri Kontinen & John Peers
2016
Andy Murray
Henri Kontinen & John Peers