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Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026: Programma a Torino, prezzi, informazioni sulla sede e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026 a Torino questo novembre

Le Nitto ATP Finals sono il gran finale della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida elettrizzante in cui gli otto migliori giocatori di singolare e le otto migliori coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. È un appuntamento da non perdere e puoi prenotare i biglietti già oggi.

Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella splendida Inalpi Arena (in precedenza Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi del tennis. L'evento tornerà ancora una volta nella città italiana questo novembre, dal 15 al 22.

L'edizione 2025 ha visto il beniamino di casa Jannik Sinner difendere il titolo, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla storia del torneo. Sebbene il campione italiano sia purtroppo assente dall'edizione di quest'anno a causa di un infortunio, un gruppo di protagonisti di primo piano, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, è pronto a dare spettacolo davanti a un pubblico in delirio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono da domenica 15 novembre a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, con incontri sia diurni sia serali, e culmina nell'attesissima finale della seconda domenica.

Data

Fase (orario CET)

Biglietti

Domenica 15 novembre

Gironi: sessione diurna (11:30)

Biglietti

Gironi: sessione serale (18:00)

Biglietti

Lunedì 16 novembre

Gironi: sessione diurna (11:30)

Biglietti

Gironi: sessione serale (18:00)

Biglietti

Martedì 17 novembre

Gironi: sessione diurna (11:30)

Biglietti

Gironi: sessione serale (18:00)

Biglietti

Mercoledì 18 novembre

Gironi: sessione diurna (11:30)

Biglietti

Gironi: sessione serale (18:00)

Biglietti

Giovedì 19 novembre

Gironi: sessione diurna (11:30)

Biglietti

Gironi: sessione serale (18:00)

Biglietti

Venerdì 20 novembre

Gironi: sessione diurna (11:30)

Biglietti

Gironi: sessione serale (18:00)

Biglietti

Sabato 21 novembre

Semifinali: sessione diurna (11:30)

Biglietti

Semifinali: sessione serale (18:00)

Biglietti

Domenica 22 novembre

Finali: sessione unica (15:00)

Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

La vendita al pubblico dei biglietti ufficiali per le singole sessioni e degli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 è iniziata lo scorso novembre (2025). Una settimana prima, i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) avevano avuto accesso a una fase speciale di prevendita.

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare un posto all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano sensibilmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali dei gironi alle semifinali e alla finale, e alla categoria del posto. Per chi cerca le opzioni più economiche, le sessioni iniziali dei gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono a costare meno.

I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure sotto forma di abbonamenti che comprendono più giorni.

Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti costano da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d'ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium nel parterre arrivano a 2.172 €.

Opzioni alternative: se i biglietti per assistere ai turni finali nell'arena sono esauriti, puoi acquistare quelli per le sessioni di allenamento (a partire da 15–45 €) o per l'accesso al Fan Village (15–30 €) e vivere da vicino l'atmosfera del torneo.

Consulta il sito ufficiale del torneo per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta alla Inalpi Arena (in precedenza Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l'elegante architettura e le specialità gastronomiche, offre una cornice straordinaria a questo torneo di tennis di livello mondiale. 

La Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d'Italia e offre agli spettatori un'esperienza all'avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

Chi sono i vincitori delle ultime edizioni delle Nitto ATP Finals?

Anno

Vincitore del singolare

Vincitori del doppio

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers

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