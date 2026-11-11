Le Nitto ATP Finals sono il gran finale della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida elettrizzante in cui gli otto migliori giocatori di singolare e le otto migliori coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. È un appuntamento da non perdere e puoi prenotare i biglietti già oggi.

Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella splendida Inalpi Arena (in precedenza Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi del tennis. L'evento tornerà ancora una volta nella città italiana questo novembre, dal 15 al 22.

L'edizione 2025 ha visto il beniamino di casa Jannik Sinner difendere il titolo, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla storia del torneo. Sebbene il campione italiano sia purtroppo assente dall'edizione di quest'anno a causa di un infortunio, un gruppo di protagonisti di primo piano, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, è pronto a dare spettacolo davanti a un pubblico in delirio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono da domenica 15 novembre a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, con incontri sia diurni sia serali, e culmina nell'attesissima finale della seconda domenica.

Data Fase (orario CET) Biglietti Domenica 15 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Lunedì 16 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Martedì 17 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Mercoledì 18 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Giovedì 19 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Venerdì 20 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione diurna (11:30) Biglietti Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

La vendita al pubblico dei biglietti ufficiali per le singole sessioni e degli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 è iniziata lo scorso novembre (2025). Una settimana prima, i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) avevano avuto accesso a una fase speciale di prevendita.

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare un posto all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano sensibilmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali dei gironi alle semifinali e alla finale, e alla categoria del posto. Per chi cerca le opzioni più economiche, le sessioni iniziali dei gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono a costare meno.

I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure sotto forma di abbonamenti che comprendono più giorni.

• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti costano da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d'ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium nel parterre arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per assistere ai turni finali nell'arena sono esauriti, puoi acquistare quelli per le sessioni di allenamento (a partire da 15–45 €) o per l'accesso al Fan Village (15–30 €) e vivere da vicino l'atmosfera del torneo.

Consulta il sito ufficiale del torneo per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta alla Inalpi Arena (in precedenza Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l'elegante architettura e le specialità gastronomiche, offre una cornice straordinaria a questo torneo di tennis di livello mondiale.

La Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d'Italia e offre agli spettatori un'esperienza all'avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

Chi sono i vincitori delle ultime edizioni delle Nitto ATP Finals?