Le Nitto ATP Finals rappresentano il gran finale della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida ad alta intensità in cui gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio del mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. È un appuntamento da non perdere e i biglietti si possono prenotare già oggi.

Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella cornice dell'Inalpi Arena (già Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi protagonisti del tennis. L'evento tornerà lì anche questo novembre, dal 15 al 22.

Nell'edizione 2025, l'idolo di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, aggiungendo un altro capitolo avvincente alla storia del torneo. Anche se il campione italiano purtroppo non parteciperà all'edizione di quest'anno a causa di un infortunio, un gruppo di grandi nomi, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, è pronto a dare spettacolo davanti a un pubblico appassionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le Nitto ATP Finals, da dove acquistarli a quanto costano, e molto altro.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono da domenica 15 novembre a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, con incontri sia diurni sia serali, fino all'attesissima finale della seconda domenica.

Data Fase (orario CET) Biglietti Mercoledì 18 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Giovedì 19 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Venerdì 20 novembre Girone all'italiana: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone all'italiana: sessione serale (18:00) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione diurna (11:30) Biglietti Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali per il titolo: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

I biglietti ufficiali per le singole sessioni e gli abbonamenti di più giorni per le Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita per il pubblico lo scorso novembre (2025). Prima dell'apertura della vendita generale, i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) hanno avuto accesso a una fase di prelazione iniziata una settimana prima.

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare posti all'ultimo momento può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimento garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano notevolmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali del girone all'italiana alle semifinali e alla finale, e alla categoria del posto. Per chi cerca l'opzione più economica, le sessioni iniziali del girone, soprattutto nei giorni feriali, tendono a costare meno.

I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure come abbonamenti di più giorni.

• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti costano da 254 € o 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d'ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium a bordo campo (parterre) arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per l'arena nelle fasi finali sono esauriti, è possibile acquistare quelli per le sessioni di allenamento (a partire da 15–45 €) o per l'accesso al Fan Village (15–30 €) e vivere da vicino l'atmosfera del torneo.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale del torneo e verifica la disponibilità aggiornata dei biglietti anche sui siti di rivendita come StubHub.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta all'Inalpi Arena (già Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l'architettura elegante e le specialità gastronomiche, offre una splendida cornice a questo torneo di tennis di livello mondiale.

L'Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d'Italia e offre agli spettatori un'esperienza all'avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

Chi sono i più recenti vincitori delle Nitto ATP Finals?