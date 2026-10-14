Le Nitto ATP Finals sono il gran finale della stagione del tennis professionistico maschile: un appuntamento ad alta intensità in cui i migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. Un evento da non perdere, per il quale puoi acquistare i biglietti già oggi.

Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella cornice dell’Inalpi Arena (ex Palaolimpico). Anche quest’anno tornerà nella città italiana, dal 15 al 22 novembre.

Nell’edizione 2025, l’idolo di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla storia del torneo. Purtroppo il campione italiano non parteciperà all’edizione di quest’anno a causa di un infortunio, ma un gruppo di partecipanti di altissimo livello, che comprende Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, è pronto a dare spettacolo davanti a un pubblico entusiasta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono a Torino, in Italia, da domenica 15 a domenica 22 novembre. Il torneo prevede 15 sessioni tra incontri diurni e serali, fino all’attesissima finale della seconda domenica.

Data Fase (orario CET) Biglietti Domenica 15 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti

Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Lunedì 16 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti

Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Martedì 17 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti

Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Mercoledì 18 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti

Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Giovedì 19 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti

Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Venerdì 20 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti

Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione diurna (11:30) Biglietti

Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

I biglietti ufficiali per le singole sessioni e gli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita al pubblico lo scorso novembre (2025). Una settimana prima, gli iscritti alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) avevano avuto accesso a una fase speciale di prevendita.

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimento garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l’evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano sensibilmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali dei gironi alle semifinali e alla finale, e alla categoria del posto. Per spendere meno, le sessioni iniziali dei gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono a essere le opzioni più economiche.

I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure come abbonamenti per più giorni.

• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti vanno da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d’ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium nel parterre arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per assistere agli ultimi turni nell’arena sono esauriti, puoi acquistare quelli per le sessioni di allenamento, a partire da 15–45 €, oppure l’accesso al Fan Village, a 15–30 €, per vivere da vicino l’atmosfera del torneo.

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio il sito ufficiale del torneo e verifica la disponibilità attuale dei biglietti anche sui siti di rivendita come StubHub.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta all’Inalpi Arena (ex Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l’architettura elegante e le specialità gastronomiche, offre una cornice ideale a questo torneo di tennis di livello mondiale.

L’Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d’Italia e offre agli spettatori un’esperienza all’avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

Chi ha vinto le ultime edizioni delle Nitto ATP Finals?

Anno Vincitore del singolare Vincitori del doppio 2025 Jannik Sinner Harri Heliövaara & Henry Patten 2024 Jannik Sinner Kevin Krawietz & Tim Pütz 2023 Novak Djokovic Rajeev Ram & Joe Salisbury 2022 Novak Djokovic Rajeev Ram & Joe Salisbury 2021 Alexander Zverev Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut 2020 Daniil Medvedev Wesley Koolhof & Nikola Mektić 2019 Stefanos Tsitsipas Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut 2018 Alexander Zverev Jack Sock & Mike Bryan 2017 Grigor Dimitrov Henri Kontinen & John Peers 2016 Andy Murray Henri Kontinen & John Peers







