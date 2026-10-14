Le Nitto ATP Finals sono il gran finale della stagione del tennis professionistico maschile: un appuntamento ad alta intensità in cui i migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. Un evento da non perdere, per il quale puoi acquistare i biglietti già oggi.
Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella cornice dell’Inalpi Arena (ex Palaolimpico). Anche quest’anno tornerà nella città italiana, dal 15 al 22 novembre.
Nell’edizione 2025, l’idolo di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, aggiungendo un altro capitolo emozionante alla storia del torneo. Purtroppo il campione italiano non parteciperà all’edizione di quest’anno a causa di un infortunio, ma un gruppo di partecipanti di altissimo livello, che comprende Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, è pronto a dare spettacolo davanti a un pubblico entusiasta.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.
Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?
Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono a Torino, in Italia, da domenica 15 a domenica 22 novembre. Il torneo prevede 15 sessioni tra incontri diurni e serali, fino all’attesissima finale della seconda domenica.
Data
Fase (orario CET)
Biglietti
Domenica 15 novembre
Girone: sessione diurna (11:30)
Girone: sessione serale (18:00)
Lunedì 16 novembre
Girone: sessione diurna (11:30)
Girone: sessione serale (18:00)
Martedì 17 novembre
Girone: sessione diurna (11:30)
Girone: sessione serale (18:00)
Mercoledì 18 novembre
Girone: sessione diurna (11:30)
Girone: sessione serale (18:00)
Giovedì 19 novembre
Girone: sessione diurna (11:30)
Girone: sessione serale (18:00)
Venerdì 20 novembre
Girone: sessione diurna (11:30)
Girone: sessione serale (18:00)
Sabato 21 novembre
Semifinali: sessione diurna (11:30)
Semifinali: sessione serale (18:00)
Domenica 22 novembre
Finali: sessione unica (15:00)
Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026
I biglietti ufficiali per le singole sessioni e gli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita al pubblico lo scorso novembre (2025). Una settimana prima, gli iscritti alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) avevano avuto accesso a una fase speciale di prevendita.
I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.
Chi spera di trovare posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.
Trasferimento garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l’evento.
Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?
I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano sensibilmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali dei gironi alle semifinali e alla finale, e alla categoria del posto. Per spendere meno, le sessioni iniziali dei gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono a essere le opzioni più economiche.
I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure come abbonamenti per più giorni.
• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.
• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti vanno da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.
• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d’ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium nel parterre arrivano a 2.172 €.
• Opzioni alternative: se i biglietti per assistere agli ultimi turni nell’arena sono esauriti, puoi acquistare quelli per le sessioni di allenamento, a partire da 15–45 €, oppure l’accesso al Fan Village, a 15–30 €, per vivere da vicino l’atmosfera del torneo.
Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio il sito ufficiale del torneo e verifica la disponibilità attuale dei biglietti anche sui siti di rivendita come StubHub.
Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?
Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta all’Inalpi Arena (ex Palaolimpico) di Torino, in Italia.
Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l’architettura elegante e le specialità gastronomiche, offre una cornice ideale a questo torneo di tennis di livello mondiale.
L’Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d’Italia e offre agli spettatori un’esperienza all’avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.
Chi ha vinto le ultime edizioni delle Nitto ATP Finals?
Anno
Vincitore del singolare
Vincitori del doppio
2025
Jannik Sinner
Harri Heliövaara & Henry Patten
2024
Jannik Sinner
Kevin Krawietz & Tim Pütz
2023
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2022
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2021
Alexander Zverev
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2020
Daniil Medvedev
Wesley Koolhof & Nikola Mektić
2019
Stefanos Tsitsipas
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2018
Alexander Zverev
Jack Sock & Mike Bryan
2017
Grigor Dimitrov
Henri Kontinen & John Peers
2016
Andy Murray
Henri Kontinen & John Peers