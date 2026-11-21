Le Nitto ATP Finals sono il culmine della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida tra gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio del mondo per gli ambiti titoli di fine anno. È un appuntamento da non perdere e i biglietti si possono prenotare già oggi.

Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, all’Inalpi Arena (in precedenza Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi del tennis. Tornerà nella stessa sede anche questo novembre, dal 15 al 22.

Nell’edizione 2025, l’idolo di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, aggiungendo un altro capitolo entusiasmante alla storia del torneo. Sebbene quest’anno il campione italiano sia purtroppo assente per infortunio, un cast di alto livello, che comprende Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, è pronto a dare spettacolo davanti ai tifosi.

Di seguito, GOAL vi fornisce tutte le informazioni aggiornate per assicurarvi un posto alle Nitto ATP Finals: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgeranno da domenica 15 a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, con incontri pomeridiani e serali, e si concluderà con l’attesissima finale nella seconda domenica.

Data Fase (orario CET) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

I biglietti ufficiali per le singole sessioni e gli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita al pubblico lo scorso novembre (2025). Una settimana prima era iniziata una fase di prevendita riservata ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per l’evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano sensibilmente in base alla sessione, dagli incontri iniziali della fase a gironi alle semifinali e alla finale, e alla categoria del posto. Per spendere meno, le sessioni iniziali della fase a gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono a essere le più economiche.

I biglietti sono venduti per singole sessioni pomeridiane o serali oppure come abbonamenti per più giorni.

• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri pomeridiani.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti vanno da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti ordinari partono da 749 €, mentre i posti premium a bordo campo (parterre) arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per gli ultimi turni nell’arena sono esauriti, si possono acquistare quelli per le sessioni di allenamento (a partire da 15–45 €) o per l’accesso al Fan Village (15–30 €), per vivere da vicino l’atmosfera del torneo.

Per ulteriori informazioni, consultate il sito ufficiale del torneo e, per verificare la disponibilità attuale dei biglietti, anche i siti di rivendita come StubHub.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgeranno ancora una volta all’Inalpi Arena (in precedenza Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l’eleganza della sua architettura e le sue specialità gastronomiche, offre una cornice ideale a questo torneo di tennis di livello mondiale.

L’Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d’Italia e offre agli spettatori un’esperienza all’avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

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