Le Nitto ATP Finals sono l’atto conclusivo, ad altissima intensità, della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida tra i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio del mondo per gli ambiti titoli di fine anno. Un appuntamento da non perdere, per il quale puoi acquistare i biglietti già oggi.

Dal 2021 il torneo si svolge a Torino, nella cornice dell’Inalpi Arena (ex Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi protagonisti del tennis. Vi farà ritorno anche quest’anno, dal 15 al 22 novembre.

Nell’edizione 2025, l’idolo di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, scrivendo un altro emozionante capitolo nella storia del torneo. Anche se il campione italiano sarà purtroppo assente quest’anno a causa di un infortunio, un cast di alto livello, che comprende Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, è pronto a dare spettacolo davanti ai tifosi in visibilio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate per assicurarti un posto alle Nitto ATP Finals: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono da domenica 15 a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, diurne e serali, e si concluderà con l’attesissima finale della seconda domenica.

Data Fase (ora CET) Biglietti Venerdì 20 novembre Girone: sessione diurna (11:30) Biglietti Girone: sessione serale (18:00) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione diurna (11:30) Biglietti Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

I biglietti ufficiali per le singole sessioni e gli abbonamenti per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita al pubblico lo scorso novembre (2025). Prima dell’apertura della vendita generale, gli iscritti alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) hanno avuto accesso a una fase di prelazione iniziata una settimana prima.

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare un posto all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per l’evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano notevolmente in base alla sessione, dalle prime partite dei gironi alle semifinali o alla finale, e alla categoria del posto. Per spendere meno, le sessioni iniziali dei gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono a essere le opzioni più economiche.

I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure come abbonamenti validi per più giorni.

• Sessioni della fase a gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti costano da 254 € / 305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d’ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium a bordo campo (parterre) arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per le fasi finali all’interno dell’arena sono esauriti, puoi acquistare quelli per le sessioni di allenamento (da 15 € a 45 €) o per l’accesso al Fan Village (15-30 €), per vivere da vicino l’atmosfera del torneo.

Consulta il sito ufficiale del torneo per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata dei biglietti.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgeranno ancora una volta all’Inalpi Arena (ex Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l’architettura elegante e le specialità gastronomiche, offre una cornice ideale a questo torneo di tennis di livello mondiale.

L’Inalpi Arena è il più grande impianto sportivo al coperto d’Italia e offre agli spettatori un’esperienza all’avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

Chi sono i più recenti vincitori delle Nitto ATP Finals?