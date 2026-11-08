La prima edizione del Rugby Nations Championship si avvia verso un finale emozionante: lo storico weekend delle finali, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre (da venerdì a domenica) all’Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà alta: non aspettare, prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una classifica in cui ogni risultato conta e divide dodici delle principali potenze del rugby mondiale in due gruppi geografici.

Qualunque sia la posizione in cui ciascuna delle dodici squadre chiuderà la fase a gironi, tutte giocheranno nel weekend delle finali. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove trovarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026?

Terminata la fase a gironi del Nations Championship 2026, il weekend delle finali si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo è in programma domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data (e ora locale) Partita Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di acquisto prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati.

: Le primissime finestre si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati. Vendita generale per il weekend delle finali: I biglietti per il weekend conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento dei biglietti garantito: Ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il weekend delle finali del World Rugby Nations Championship 2026?

Per le singole giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite di venerdì 27 novembre : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 sterline

: I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 sterline Due partite di sabato 28 novembre : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 sterline

: I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 sterline Due partite di domenica 29 novembre : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 sterline

: I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 sterline Abbonamenti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 sterline.

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali con l’avvicinarsi dell’evento. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per il World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby a 15, «hospitality» indica un pacchetto esclusivo per il giorno della partita che offre più di quanto preveda un normale biglietto.

Le esperienze possono andare dal semplice accesso a lounge e bar prima della partita per immergersi nell’atmosfera, a diverse opzioni di ristorazione, dai buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e i pass ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : Puoi acquistare i pacchetti attraverso il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre.

: Puoi acquistare i pacchetti attraverso il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre. Fornitori ufficiali di servizi hospitality: L’agente esclusivo dell’Allianz Stadium per i servizi hospitality gestisce anche l’assegnazione dei pacchetti premium. Sul sito di Keith Prowse puoi consultare i servizi inclusi in ciascun pacchetto e completare la prenotazione.

Quali squadre partecipano al World Rugby Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 delle migliori squadre del mondo, divise in due gruppi geografici da sei:

Squadre dell’emisfero nord Squadre dell’emisfero sud Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro un’unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell’altro gruppo geografico, in due periodi distinti:

La serie estiva (giornate 1–3) : Si è giocata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta.

: Si è giocata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta. La serie autunnale (giornate 4–6): Si gioca a novembre. La situazione si inverte e le squadre dell’emisfero sud si recano a nord per disputare le tre giornate rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: Sebbene le squadre affrontino soltanto avversarie dell’altro gruppo, i loro risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro quelle dell’emisfero sud.

Il weekend delle finali

L’atto conclusivo si svolge all’Allianz Stadium di Twickenham, in un unico grande weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per giocare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra classificatasi nella stessa posizione nell’altro gruppo.