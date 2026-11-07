La prima edizione del Rugby Nations Championship si avvicina alla sua entusiasmante conclusione: lo storico Finals Weekend, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre (da venerdì a domenica) all’Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà alta, quindi non aspettare: prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una competizione in cui la posizione in classifica conta, suddividendo dodici delle migliori nazionali di rugby al mondo in due gironi geografici.

Qualunque sia la posizione in cui ciascuna delle dodici squadre concluderà la fase a gironi, tutte giocheranno durante il Finals Weekend. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026, compresi i canali di vendita, i prezzi e molto altro.

Quando si svolgerà il Finals Weekend del World Rugby Nations Championship 2026?

Al termine della fase a gironi del Nations Championship 2026, il «Finals Weekend» si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo assoluto è in programma domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data (e ora locale) Partita Biglietti Ven 27 novembre (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 novembre (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 novembre (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 novembre (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 novembre (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 novembre (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Finals Weekend del World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente secondo il tipo di partita e le diverse finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre, riservate ai gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

: Le primissime finestre, riservate ai gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026. Vendita generale per il Finals Weekend: I biglietti per il weekend conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Finals Weekend del World Rugby Nations Championship 2026?

Per le singole giornate con due partite (e gli abbonamenti validi per più giorni) durante il «Finals Weekend», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite di venerdì 27 novembre : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £ Due partite di sabato 28 novembre : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £ Due partite di domenica 29 novembre : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £ Abbonamenti per più giorni (validi per 2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento di 3 giorni per adulti costa da 242 a 514 £.

In prossimità dell’evento, tieni d’occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per il World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby a 15, «hospitality» indica un pacchetto esclusivo per il giorno della partita che offre servizi aggiuntivi rispetto a un normale biglietto.

Queste esperienze possono andare dal semplice accesso a lounge e bar prima della partita per immergersi nell’atmosfera, a diverse opzioni di ristorazione, dai buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e i pass ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : Puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre.

: Puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre. Fornitori ufficiali di hospitality: Anche l’agente esclusivo per l’hospitality dell’Allianz Stadium gestisce l’assegnazione dei pacchetti premium. Puoi consultare i servizi inclusi in ciascun pacchetto e completare la prenotazione sul sito di Keith Prowse.

Quali squadre partecipano al World Rugby Nations Championship 2026?

Il torneo riunisce 12 delle migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell’emisfero nord Squadre dell’emisfero sud Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro un unico avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell’altro girone geografico, in due fasi distinte:

La serie estiva (giornate 1–3) : Si è giocata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta.

: Si è giocata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta. La serie autunnale (giornate 4–6): Si gioca a novembre. Il calendario si inverte e le squadre dell’emisfero sud si recano a nord per disputare le tre giornate rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: Anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell’altro girone, i loro risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero (per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre del sud).

Finals Weekend

L’atto conclusivo si svolge all’Allianz Stadium di Twickenham in un unico grande weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra arrivata esattamente nella stessa posizione nell’altro girone.