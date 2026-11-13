La UEFA Nations League 2026/27, quinta edizione della competizione internazionale, prosegue questo mese: acquistando i biglietti oggi, potrete vedere in azione le principali nazionali europee in tutto il continente.

La fase a gironi della competizione si avvicina a un finale avvincente questo novembre, con le squadre impegnate in due partite nell'arco di appena sei giorni. Dopo la conclusione di questa fase, i quarti di finale si disputeranno a marzo 2027, mentre semifinali e finale si terranno a giugno 2027.

Il Portogallo difende il titolo della UEFA Nations League conquistato nel 2025 ed è la nazionale più vincente della competizione, avendo trionfato anche nell'edizione inaugurale del 2019. La Spagna punta a raggiungere la quarta finale consecutiva: è arrivata seconda nel 2021 e nel 2025 e ha alzato il trofeo nel 2023.

Lasciate che GOAL vi guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Nations League, da come acquistarli ai prezzi e molto altro.

Le prossime partite della UEFA Nations League

Data e ora (locale) Partita Biglietti Stadio Ven 13 novembre (20:45) Paesi Bassi-Grecia Biglietti Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Ven 13 novembre (20:45) Serbia-Germania Biglietti Rajko Mitić Stadium (Belgrado) Sab 14 novembre (18:00) Norvegia-Galles Biglietti Ullevaal Stadion (Oslo) Sab 14 novembre (19:45) Portogallo-Danimarca Biglietti Estádio Municipal de Braga (Braga) Dom 15 novembre (20:45) Belgio-Italia Biglietti King Baudouin Stadium (Bruxelles) Dom 15 novembre (20:45) Francia-Turchia Biglietti Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Dom 15 novembre (20:45) Croazia-Repubblica Ceca Biglietti Opus Arena (Osijek) Dom 15 novembre (20:45) Spagna-Inghilterra Biglietti Wanda Metropolitano (Madrid) Lun 16 novembre (20:45) Germania-Paesi Bassi Biglietti Olympiastadion (Berlino) Lun 16 novembre (21:45) Grecia-Serbia Biglietti Panthessaliko (Volos) Mar 17 novembre (20:45) Danimarca-Norvegia Biglietti Parken Stadium (Copenaghen) Mar 17 novembre (19:45) Galles-Portogallo Biglietti Cardiff City Stadium (Cardiff)

Il calendario completo della UEFA Nations League 2026/27

Fase Turno Data/e Biglietti Fase a gironi 5ª giornata 12-14 novembre 2026 Biglietti 6ª giornata 15-17 novembre 2026 Biglietti Quarti di finale Andata 25-27 marzo 2027 Da definire Ritorno 28-30 marzo 2027 Da definire Fase finale Semifinali 9-10 giugno 2027 Da definire Finale 13 giugno 2027 Da definire

Come acquistare i biglietti della UEFA Nations League 2026/27

Per la fase a gironi (settembre-novembre 2026): I biglietti ufficiali per le singole partite dei gironi sono gestiti interamente dalle federazioni nazionali partecipanti. Dovrete acquistarli direttamente sul portale ufficiale della federazione calcistica della squadra di casa (per esempio, England Football per le partite casalinghe dell'Inghilterra, FAW per quelle del Galles e così via).

Per la fase finale (giugno 2027): I biglietti ufficiali per la fase finale saranno distribuiti esclusivamente tramite il portale UEFA dedicato alla biglietteria.

I biglietti ufficiali per le prime partite dei gironi sono già in vendita oppure le rispettive fasi di vendita stanno per concludersi. La maggior parte delle federazioni nazionali apre le vendite circa 4-6 settimane prima della giornata interessata. Di norma, le federazioni danno accesso prioritario ai club di tifosi registrati (come l'England Supporters Travel Club o gli iscritti al «Red Wall» del Galles) prima di mettere in vendita al pubblico gli eventuali biglietti rimasti.

Per la fase finale della Nations League (giugno 2027), le vendite al pubblico e le richieste di biglietti tramite sorteggio gestite dalla UEFA apriranno ad aprile/maggio 2027, dopo che si saranno qualificate le quattro squadre finaliste. In vista delle finali di giugno, conviene creare un account «myUEFA» per ricevere notifiche automatiche sull'apertura delle vendite.

Chi cerca biglietti all'ultimo minuto può acquistarli anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Quanto costano i biglietti della UEFA Nations League 2026/27?

I biglietti ufficiali per la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 sono venduti dalle federazioni calcistiche delle nazionali di casa, che ne stabiliscono i prezzi singolarmente, anziché attraverso un portale UEFA centralizzato. Poiché ogni paese fissa i prezzi in base allo stadio e alla partita, i costi dei biglietti e la definizione delle categorie variano da un incontro all'altro.

Anche se i settori dipendono interamente dallo stadio che ospita la partita, la maggior parte delle federazioni suddivide i biglietti destinati al pubblico in 3 o 4 categorie principali, oltre a offrire opzioni per famiglie e posti premium.

Prendendo come esempio l'Inghilterra, i biglietti per le partite al Wembley Stadium si possono suddividere indicativamente così:

Categoria 1 (premium / tribune laterali, anello inferiore e intermedio) : Posti lungo le linee laterali, con la visuale migliore. I prezzi dei biglietti standard per questi settori vanno da 65 a 80 £, mentre i posti premium sono disponibili a prezzi compresi tra 95 e 120 £.

: Posti lungo le linee laterali, con la visuale migliore. I prezzi dei biglietti standard per questi settori vanno da 65 a 80 £, mentre i posti premium sono disponibili a prezzi compresi tra 95 e 120 £. Categoria 2 (angoli / anello superiore delle tribune laterali) : Posti situati negli angoli dello stadio o negli anelli più alti. Costano generalmente circa 45 £.

: Posti situati negli angoli dello stadio o negli anelli più alti. Costano generalmente circa 45 £. Categoria 3 (curve / dietro le porte) : Spesso sono i settori occupati dai tifosi di casa più calorosi o quelli riservati agli ospiti. I biglietti standard per questi settori partono da circa 35 £.

: Spesso sono i settori occupati dai tifosi di casa più calorosi o quelli riservati agli ospiti. I biglietti standard per questi settori partono da circa 35 £. Settori per famiglie e tariffe ridotte: Molte nazionali di casa offrono prezzi fortemente scontati per famiglie e giovani. Per esempio, i biglietti nei settori per famiglie si possono trovare a 25 £ per gli adulti e a 12,50 £ per i minori di 16 anni.

Per ulteriori informazioni, consultate i siti ufficiali delle nazionali in prossimità delle partite e verificate la disponibilità aggiornata anche sui siti di rivendita come StubHub.

Quali squadre compongono i gironi della Lega A di UEFA Nations League?

Gruppo A1 Gruppo A2 Gruppo A3 Gruppo A4 Francia Germania Spagna Portogallo Italia Paesi Bassi Croazia Danimarca Belgio Serbia Inghilterra Norvegia Turchia Grecia Repubblica Ceca Galles

Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale di marzo 2027.

Chi ha vinto le ultime edizioni della UEFA Nations League?