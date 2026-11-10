Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27: prezzi per Italia-Francia e Spagna-Inghilterra, calendario e altro

La UEFA Nations League 2026/27, quinta edizione della competizione internazionale, prosegue questo mese. Acquistando i biglietti oggi, potrai vedere in azione le maggiori nazionali europee in tutto il continente.

La fase a gironi si concluderà in modo avvincente a novembre, con le squadre impegnate in due partite nell’arco di appena sei giorni. Al termine della fase a gironi, i quarti di finale si disputeranno a marzo 2027, mentre semifinali e finale sono in programma a giugno 2027.

Il Portogallo difende il titolo della UEFA Nations League conquistato nel 2025 ed è la nazionale più vincente della competizione, avendo trionfato anche nell’edizione inaugurale del 2019. La Spagna punta a raggiungere la quarta finale consecutiva, dopo il secondo posto nel 2021 e nel 2025 e la vittoria del trofeo nel 2023.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti per la UEFA Nations League: come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite della UEFA Nations League

Data e ora locale Partita Biglietti Luogo Giovedì 12 novembre (20:00) Turchia-Belgio Biglietti Gursel Aksel Stadium (Smirne) Giovedì 12 novembre (20:45) Italia-Francia Biglietti San Siro (Milano) Giovedì 12 novembre (20:45) Repubblica Ceca-Spagna Biglietti Letna Stadium (Praga) Giovedì 12 novembre (19:45) Inghilterra-Croazia Biglietti Wembley Stadium (Londra) Venerdì 13 novembre (20:45) Paesi Bassi-Grecia Biglietti Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Venerdì 13 novembre (20:45) Serbia-Germania Biglietti Rajko Mitić Stadium (Belgrado) Sabato 14 novembre (18:00) Norvegia-Galles Biglietti Ullevaal Stadion (Oslo) Sabato 14 novembre (19:45) Portogallo-Danimarca Biglietti Estádio Municipal de Braga (Braga) Domenica 15 novembre (20:45) Belgio-Italia Biglietti King Baudouin Stadium (Bruxelles) Domenica 15 novembre (20:45) Francia-Turchia Biglietti Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Domenica 15 novembre (20:45) Croazia-Repubblica Ceca Biglietti Opus Arena (Osijek) Domenica 15 novembre (20:45) Spagna-Inghilterra Biglietti Wanda Metropolitano (Madrid) Lunedì 16 novembre (20:45) Germania-Paesi Bassi Biglietti Olympiastadion (Berlino) Lunedì 16 novembre (21:45) Grecia-Serbia Biglietti Panthessaliko (Volos) Martedì 17 novembre (20:45) Danimarca-Norvegia Biglietti Parken Stadium (Copenaghen) Martedì 17 novembre (19:45) Galles-Portogallo Biglietti Cardiff City Stadium (Cardiff)

Il calendario completo della UEFA Nations League 2026/27

Fase Turno Data/e Biglietti Fase a gironi 5ª giornata 12-14 novembre 2026 Biglietti 6ª giornata 15-17 novembre 2026 Biglietti Quarti di finale Andata 25-27 marzo 2027 Da definire Ritorno 28-30 marzo 2027 Da definire Fase finale Semifinali 9-10 giugno 2027 Da definire Finale 13 giugno 2027 Da definire

Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27

Per la fase a gironi (settembre-novembre 2026): La vendita dei biglietti ufficiali per le singole partite dei gironi è gestita interamente dalle federazioni nazionali partecipanti. Dovrai acquistare i biglietti direttamente sul portale ufficiale della federazione calcistica della squadra di casa (per esempio, England Football per le partite casalinghe dell’Inghilterra, FAW per quelle del Galles e così via).

Per la fase finale (giugno 2027): I biglietti ufficiali per la fase finale saranno distribuiti esclusivamente attraverso il portale UEFA dedicato alla biglietteria.

I biglietti ufficiali per le prime partite della fase a gironi sono già in vendita oppure si trovano nelle fasi conclusive della vendita. La maggior parte delle federazioni nazionali apre la vendita circa 4-6 settimane prima della giornata in questione. La maggior parte dà accesso prioritario ai club di tifosi registrati, come l’England Supporters Travel Club o il programma di adesione «Red Wall» del Galles, prima di mettere in vendita al pubblico gli eventuali biglietti rimasti.

Per la fase finale della Nations League (giugno 2027), la vendita al pubblico e i sorteggi per l’assegnazione dei biglietti tramite UEFA inizieranno ad aprile/maggio 2027, dopo la qualificazione delle quattro finaliste. In vista delle finali di giugno, può essere utile creare un account «myUEFA» per ricevere notifiche automatiche sull’apertura delle vendite.

Chi cerca biglietti all’ultimo momento può acquistarli anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27?

I biglietti ufficiali per la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 vengono venduti e prezzati dalla federazione calcistica del Paese ospitante per ciascuna partita, anziché attraverso un portale UEFA centralizzato. Poiché ogni Paese stabilisce i prezzi in base allo stadio e alla partita, i costi dei biglietti e le categorie variano da un incontro all’altro.

Sebbene i settori esatti dipendano interamente dallo stadio che ospita la partita, la maggior parte delle federazioni suddivide i biglietti in 3 o 4 categorie principali per il pubblico, oltre alle opzioni per famiglie e ai posti premium.

Prendendo l’Inghilterra come esempio, i biglietti per le partite al Wembley Stadium possono essere suddivisi indicativamente così:

Categoria 1 (premium / tribune laterali inferiori e intermedie) : Posti lungo le linee laterali, che offrono la visuale migliore. I prezzi dei biglietti ordinari per questi settori vanno da 65 £ a 80 £, mentre i posti premium sono disponibili a prezzi compresi tra 95 £ e 120 £.

: Posti lungo le linee laterali, che offrono la visuale migliore. I prezzi dei biglietti ordinari per questi settori vanno da 65 £ a 80 £, mentre i posti premium sono disponibili a prezzi compresi tra 95 £ e 120 £. Categoria 2 (angoli / tribune laterali superiori) : Posti situati negli angoli dello stadio o negli anelli più alti. Costano generalmente circa 45 £.

: Posti situati negli angoli dello stadio o negli anelli più alti. Costano generalmente circa 45 £. Categoria 3 (curve / dietro le porte) : Spesso sono i settori occupati dai tifosi di casa più calorosi o quelli riservati agli ospiti. I biglietti standard per questi settori partono da circa 35 £.

: Spesso sono i settori occupati dai tifosi di casa più calorosi o quelli riservati agli ospiti. I biglietti standard per questi settori partono da circa 35 £. Settori per famiglie e tariffe ridotte: Molti Paesi ospitanti offrono tariffe fortemente scontate per famiglie e giovani. Per esempio, i biglietti nei settori per famiglie si possono trovare a 25 £ per gli adulti e a 12,50 £ per i minori di 16 anni.

In prossimità delle partite, consulta i siti ufficiali delle nazionali per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Quali squadre partecipano ai gironi della Lega A della UEFA Nations League?

Gruppo A1 Gruppo A2 Gruppo A3 Gruppo A4 Francia Germania Spagna Portogallo Italia Paesi Bassi Croazia Danimarca Belgio Serbia Inghilterra Norvegia Turchia Grecia Repubblica Ceca Galles

Le prime due squadre di ogni girone accederanno ai quarti di finale di marzo 2027.

Chi ha vinto le ultime edizioni della UEFA Nations League?