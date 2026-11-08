La UEFA Nations League 2026/27, quinta edizione della competizione internazionale, prosegue questo mese. Acquistando oggi i biglietti, potrai vedere in azione le principali nazionali europee in tutto il continente.

La fase a gironi si avvia a un finale avvincente questo novembre, con le squadre impegnate in due partite nell'arco di sei giorni. Conclusa la fase a gironi, i quarti di finale si disputeranno a marzo 2027, mentre semifinali e finale si terranno a giugno 2027.

Il Portogallo difende il titolo della UEFA Nations League conquistato nel 2025 ed è la nazionale più vincente della competizione, avendo trionfato anche nell'edizione inaugurale del 2019. La Spagna punta a raggiungere la quarta finale consecutiva, dopo essere arrivata seconda nel 2021 e nel 2025 e aver alzato il trofeo nel 2023.

Lascia che GOAL ti guidi tra tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Nations League: come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite della UEFA Nations League

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Giovedì 12 novembre (20:00) Turchia-Belgio Biglietti Gursel Aksel Stadium (Smirne) Giovedì 12 novembre (20:45) Italia-Francia Biglietti San Siro (Milano) Giovedì 12 novembre (20:45) Repubblica Ceca-Spagna Biglietti Letna Stadium (Praga) Giovedì 12 novembre (19:45) Inghilterra-Croazia Biglietti Wembley Stadium (Londra) Venerdì 13 novembre (20:45) Paesi Bassi-Grecia Biglietti Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Venerdì 13 novembre (20:45) Serbia-Germania Biglietti Rajko Mitić Stadium (Belgrado) Sabato 14 novembre (18:00) Norvegia-Galles Biglietti Ullevaal Stadion (Oslo) Sabato 14 novembre (19:45) Portogallo-Danimarca Biglietti Estádio Municipal de Braga (Braga) Domenica 15 novembre (20:45) Belgio-Italia Biglietti King Baudouin Stadium (Bruxelles) Domenica 15 novembre (20:45) Francia-Turchia Biglietti Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Domenica 15 novembre (20:45) Croazia-Repubblica Ceca Biglietti Opus Arena (Osijek) Domenica 15 novembre (20:45) Spagna-Inghilterra Biglietti Wanda Metropolitano (Madrid) Lunedì 16 novembre (20:45) Germania-Paesi Bassi Biglietti Olympiastadion (Berlino) Lunedì 16 novembre (21:45) Grecia-Serbia Biglietti Panthessaliko (Volos) Martedì 17 novembre (20:45) Danimarca-Norvegia Biglietti Parken Stadium (Copenaghen) Martedì 17 novembre (19:45) Galles-Portogallo Biglietti Cardiff City Stadium (Cardiff)

Il calendario completo della UEFA Nations League 2026/27

Fase Turno Data/e Biglietti Fase a gironi 5ª giornata 12-14 novembre 2026 Biglietti 6ª giornata 15-17 novembre 2026 Biglietti Quarti di finale Andata 25-27 marzo 2027 Da definire Ritorno 28-30 marzo 2027 Da definire Fase finale Semifinali 9-10 giugno 2027 Da definire Finale 13 giugno 2027 Da definire

Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27

Per la fase a gironi (settembre - novembre 2026): I biglietti ufficiali per le singole partite dei gironi sono gestiti interamente dalle federazioni nazionali partecipanti. Dovrai acquistarli direttamente sul portale ufficiale della federazione calcistica della squadra di casa (per esempio, England Football per le partite casalinghe dell'Inghilterra, FAW per quelle del Galles e così via).

Per la fase finale (giugno 2027): I biglietti ufficiali per la fase finale saranno distribuiti esclusivamente attraverso il portale biglietti della UEFA.

I biglietti ufficiali per le prime partite dei gironi sono già in vendita oppure le relative fasi di vendita sono in via di conclusione. La maggior parte delle federazioni nazionali apre le vendite circa 4-6 settimane prima della giornata interessata. La maggior parte dà accesso prioritario ai club di tifosi registrati, come l'England Supporters Travel Club o il programma «Red Wall» del Galles, prima di mettere in vendita al pubblico gli eventuali biglietti rimanenti.

Per la fase finale della Nations League (giugno 2027), la vendita al pubblico e i sorteggi delle richieste di biglietti tramite la UEFA apriranno ad aprile/maggio 2027, dopo la qualificazione delle quattro finaliste. In vista delle finali di giugno, conviene creare un account «myUEFA» per ricevere avvisi automatici sull'apertura delle vendite.

Chi cerca biglietti all'ultimo minuto può acquistarli anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27?

I biglietti ufficiali per la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 sono venduti e prezzati singolarmente dalla federazione calcistica della nazionale ospitante, anziché attraverso un portale UEFA centralizzato. Poiché ogni Paese stabilisce i propri prezzi in base allo stadio e alla partita, il costo dei biglietti e la definizione delle categorie variano da un incontro all'altro.

Anche se la disposizione esatta dei settori dipende interamente dallo stadio ospitante, la maggior parte delle federazioni suddivide i biglietti in 3 o 4 categorie principali per il pubblico, oltre a prevedere opzioni per famiglie e posti premium.

Prendendo l'Inghilterra come esempio, i biglietti per le partite al Wembley Stadium si possono suddividere indicativamente così:

Categoria 1 (Premium / tribuna laterale inferiore e intermedia) : Posti lungo le linee laterali principali, che offrono la visuale migliore. I prezzi dei biglietti ordinari per questi settori vanno da 65 a 80 £, mentre i posti premium sono disponibili a prezzi compresi tra 95 e 120 £.

: Posti lungo le linee laterali principali, che offrono la visuale migliore. I prezzi dei biglietti ordinari per questi settori vanno da 65 a 80 £, mentre i posti premium sono disponibili a prezzi compresi tra 95 e 120 £. Categoria 2 (Angoli / tribuna laterale superiore) : Posti negli angoli dello stadio o negli anelli più alti. Costano generalmente circa 45 £.

: Posti negli angoli dello stadio o negli anelli più alti. Costano generalmente circa 45 £. Categoria 3 (Tribuna dietro la porta) : Spesso ospita i tifosi di casa più calorosi o i settori riservati agli ospiti. I biglietti standard per questi settori partono da circa 35 £.

: Spesso ospita i tifosi di casa più calorosi o i settori riservati agli ospiti. I biglietti standard per questi settori partono da circa 35 £. Settori famiglia e biglietti ridotti: Molte nazionali ospitanti offrono tariffe fortemente scontate per famiglie e giovani. Per esempio, nei settori famiglia si possono trovare biglietti a 25 £ per gli adulti e a 12,50 £ per i minori di 16 anni.

Quando si avvicina la data delle partite, consulta i siti ufficiali delle nazionali per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Quali squadre compongono i gironi della Lega A della UEFA Nations League?

Gruppo A1 Gruppo A2 Gruppo A3 Gruppo A4 Francia Germania Spagna Portogallo Italia Paesi Bassi Croazia Danimarca Belgio Serbia Inghilterra Norvegia Turchia Grecia Repubblica Ceca Galles

Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale nel marzo 2027.

Chi ha vinto le ultime edizioni della UEFA Nations League?