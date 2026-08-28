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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets
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Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27: Paesi Bassi-Germania, Inghilterra-Spagna, prezzi dei biglietti, calendario e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League A
Francia
Spagna
Inghilterra
Germania
Portogallo

Non perderti l’occasione di vedere in azione alcune delle migliori nazionali di calcio d’Europa e del mondo

La UEFA Nations League 2026/27, che rappresenta la quinta edizione della competizione internazionale, sta per prendere il via e oggi puoi vedere in azione in tutto il continente tutte le più grandi nazionali europee prenotando i biglietti.

La fase campionato della competizione inizia questo settembre/ottobre e si preannuncia entusiasmante, con le squadre che giocheranno quattro partite nello spazio di appena 10 giorni circa. Dopo la conclusione della fase campionato a novembre, i quarti di finale si disputeranno poi a marzo 2027, mentre semifinali e finale si terranno a giugno 2027.

Il Portogallo difende il titolo di UEFA Nations League vinto nel 2025 ed è la squadra di maggior successo nella competizione, avendo conquistato anche l’edizione inaugurale nel 2019. La Spagna punta a raggiungere la quarta finale consecutiva, dopo aver chiuso al secondo posto nel 2021 e nel 2025 e aver alzato il trofeo nel 2023.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Nations League, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite della UEFA Nations League

Data e ora (locale)

Partita

Luogo

Biglietti

Gio 24 set (20.45)

Paesi Bassi vs Germania

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Biglietti

Gio 24 set (19.45)

Portogallo vs Galles

Estádio José Alvalade (Lisbona)

Biglietti

Gio 24 set (20.45)

Norvegia vs Danimarca

Ullevaal Stadion (Oslo)

Biglietti

Ven 25 set (20.45)

Italia vs Belgio

Stadio Olimpico (Roma)

Biglietti

Sab 26 set (20.45)

Cechia vs Croazia

Fortuna Arena (Praga)

Biglietti

Sab 26 set (19.45)

Inghilterra vs Spagna

Wembley Stadium (Londra)

Biglietti

Dom 27 set (18.00)

Danimarca vs Galles

Parken Stadium (Copenaghen)

Biglietti

Dom 27 set (20.45)

Norvegia vs Portogallo

Ullevaal Stadion (Oslo)

Biglietti

Dom 27 set (20.45)

Germania vs Grecia

WWK Arena (Augusta)

Biglietti

Lun 28 set (20.45)

Belgio vs Francia

King Baudouin Stadium (Bruxelles)

Biglietti

Mar 29 set (20.45)

Cechia vs Inghilterra

Fortuna Arena (Praga)

Biglietti

Mar 29 set (20.45)

Spagna vs Croazia

Ramón Sánchez–Pizjuán (Siviglia)

Biglietti

Gio 1 ott (20.45)

Germania vs Serbia

Allianz Arena (Monaco)

Biglietti

Gio 1 ott (20.45)

Danimarca vs Portogallo

Parken Stadium (Copenaghen)

Biglietti

Gio 1 ott (19.45)

Galles vs Norvegia

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Biglietti

Ven 2 ott (20.45)

Belgio vs Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Liegi)

Biglietti

Sab 3 ott (20.45)

Spagna vs Cechia

Carlos Tartiere (Oviedo)

Biglietti

Dom 4 ott (20.45)

Paesi Bassi vs Serbia

Philips Stadion (Eindhoven)

Biglietti

Dom 4 ott (20.45)

Portogallo vs Danimarca

Estádio do Dragão (Porto)

Biglietti

Mar 6 ott (19.45)

Inghilterra vs Repubblica Ceca

Wembley Stadium (Londra)

Biglietti

Calendario completo della UEFA Nations League 2026/27

Fase

Turno

Data/e

Biglietti

Fase campionato

1ª giornata

24-26 settembre 2026

Biglietti


2ª giornata

27-29 settembre 2026

Biglietti


3ª giornata

1-3 ottobre 2026

Biglietti


4ª giornata

4-6 ottobre 2026

Biglietti


5ª giornata

12-14 novembre 2026

Biglietti


6ª giornata

15-17 novembre 2026

Biglietti

Quarti di finale

Andata

25-27 marzo 2027

Da definire


Ritorno

28-30 marzo 2027

Da definire

Finali

Semifinali

9-10 giugno 2027

Da definire


Finale

13 giugno 2027

Da definire

Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27

Per la fase campionato/a gironi (settembre - novembre 2026): i biglietti ufficiali per le singole partite dei gironi sono gestiti interamente dalle federazioni nazionali partecipanti. Dovrai acquistare i biglietti direttamente dal portale ufficiale della federazione calcistica della squadra ospitante, ad esempio England Football per le partite casalinghe dell’Inghilterra, FAW per le partite casalinghe del Galles e così via.

Per le Finals (giugno 2027): i biglietti ufficiali per il torneo finale saranno distribuiti esclusivamente tramite il Portale Ticketing UEFA.

I biglietti ufficiali per le prime partite della fase a gironi sono già in vendita o stanno attualmente concludendo le rispettive fasi di vendita. La maggior parte delle federazioni nazionali apre le proprie finestre di vendita circa 4-6 settimane prima della specifica giornata. La maggior parte delle federazioni concede un accesso prioritario ai club ufficiali di tifosi registrati, come l’England Supporters Travel Club o la membership 'Red Wall' del Galles, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita generale al pubblico.

Per le Finals di Nations League (giugno 2027), la vendita pubblica dei biglietti e le lotterie di assegnazione tramite UEFA apriranno ad aprile/maggio 2027, dopo la qualificazione delle quattro squadre finaliste. Per prepararti alle finali di giugno, vale la pena creare un account 'myUEFA', così da poter ricevere avvisi automatici sull’apertura delle finestre di vendita.

Se stai cercando biglietti dell’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27?

I biglietti ufficiali per la fase campionato della UEFA Nations League 2026/27 sono venduti e prezzati singolarmente dalla federazione calcistica della nazione ospitante, piuttosto che tramite un portale UEFA centralizzato. Poiché ogni Paese stabilisce i propri prezzi in base allo stadio e all’incontro, i prezzi dei biglietti e le definizioni delle categorie variano da una partita all’altra.

Sezioni esatte e disposizione dei posti dipendono interamente dallo stadio ospitante, ma la maggior parte delle federazioni divide i biglietti in 3 o 4 principali categorie pubbliche, oltre a opzioni family e premium.

Prendendo l’Inghilterra come esempio, i biglietti per le partite a Wembley Stadium possono essere categorizzati approssimativamente come segue:

  • Categoria 1 (Premium / Longside Lower & Middle): situata lungo le linee laterali principali, offre la visuale migliore. I prezzi dei biglietti standard per queste sezioni di punta vanno da £65 a £80, con posti premium disponibili da £95 a £120.
  • Categoria 2 (Corners / Upper Longside): posizionata negli angoli dello stadio o negli anelli superiori. Questi biglietti costano in genere circa £45.
  • Categoria 3 (Shortside / Behind the Goals): spesso è il settore in cui siedono i tifosi di casa più calorosi o i settori ospiti designati. I biglietti standard shortside partono da circa £35.
  • Family Enclosures & Riduzioni: molte nazioni ospitanti offrono tariffe fortemente scontate per famiglie e giovani. Per esempio, i biglietti family enclosure si possono trovare a £25 per gli adulti e £12,50 per i bambini sotto i 16 anni.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale man mano che si avvicina la data, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Quali squadre sono nei gruppi di UEFA Nations League A?

Gruppo A1

Gruppo A2

Gruppo A3

Gruppo A4

Francia

Germania

Spagna

Portogallo

Italia

Paesi Bassi

Croazia

Danimarca

Belgio

Serbia

Inghilterra

Norvegia

Turchia

Grecia

Cechia

Galles

Le prime due squadre di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale a marzo 2027.

Chi sono le vincitrici più recenti della UEFA Nations League?

Anno

Vincitori

Secondi classificati

Punteggio

2025

Portogallo

Spagna

5-3 (ai rigori)

2023

Spagna

Croazia

5-4 (ai rigori)

2021

Francia

Spagna

2-1

2019

Portogallo

Paesi Bassi

1-0

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