La UEFA Nations League 2026/27, quinta edizione della competizione internazionale, prosegue questo mese: acquistando i biglietti oggi, potrai vedere in azione le principali nazionali europee in tutto il continente.

La fase a gironi della competizione si conclude con un finale avvincente questo novembre, con le squadre impegnate in due partite nell’arco di appena sei giorni. Al termine della fase a gironi, i quarti di finale si disputeranno a marzo 2027, mentre semifinali e finale sono in programma a giugno 2027.

Il Portogallo difende il titolo della UEFA Nations League conquistato nel 2025 ed è la nazionale più vincente della competizione, avendo trionfato anche nella prima edizione, nel 2019. La Spagna punta a raggiungere la quarta finale consecutiva, dopo essersi classificata seconda nel 2021 e nel 2025 e aver alzato il trofeo nel 2023.

Lascia che GOAL ti guidi tra tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Nations League: come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite della UEFA Nations League

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Lun 16 novembre (20:45) Germania-Paesi Bassi Biglietti Olympiastadion (Berlino) Lun 16 novembre (21:45) Grecia-Serbia Biglietti Panthessaliko (Volo) Mar 17 novembre (20:45) Danimarca-Norvegia Biglietti Parken Stadium (Copenaghen) Mar 17 novembre (19:45) Galles-Portogallo Biglietti Cardiff City Stadium (Cardiff)

Il calendario completo della UEFA Nations League 2026/27

Fase Turno Data/e Biglietti Fase a gironi 6ª giornata 15-17 novembre 2026 Biglietti Quarti di finale Andata 25-27 marzo 2027 Da definire Ritorno 28-30 marzo 2027 Da definire Fase finale Semifinali 9-10 giugno 2027 Da definire Finale 13 giugno 2027 Da definire

Come acquistare i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27

Per la fase a gironi (settembre - novembre 2026): I biglietti ufficiali per le singole partite dei gironi sono gestiti interamente dalle federazioni nazionali partecipanti. Dovrai acquistarli direttamente sul portale ufficiale della federazione calcistica della squadra di casa, per esempio England Football per le partite casalinghe dell’Inghilterra o la FAW per quelle del Galles.

Per la fase finale (giugno 2027): I biglietti ufficiali per la fase finale saranno distribuiti esclusivamente attraverso il portale biglietti della UEFA.

I biglietti ufficiali per le prime partite dei gironi sono già in vendita oppure le relative fasi di vendita stanno per concludersi. La maggior parte delle federazioni nazionali apre le vendite circa 4-6 settimane prima della giornata in questione. La maggior parte dà accesso prioritario ai club dei tifosi iscritti, come l’England Supporters Travel Club o il programma «Red Wall» del Galles, prima di mettere in vendita al pubblico gli eventuali biglietti rimasti.

Per la fase finale della Nations League (giugno 2027), la vendita al pubblico e le lotterie per l’assegnazione dei biglietti tramite la UEFA apriranno ad aprile/maggio 2027, dopo la qualificazione delle quattro finaliste. In vista delle finali di giugno, vale la pena creare un account «myUEFA» per ricevere notifiche automatiche sull’apertura delle vendite.

Chi cerca biglietti all’ultimo minuto può acquistarli anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la UEFA Nations League 2026/27?

I biglietti ufficiali per la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 sono venduti e prezzati singolarmente dalla federazione calcistica della nazionale ospitante, anziché attraverso un portale centralizzato della UEFA. Poiché ogni paese stabilisce i propri prezzi in base allo stadio e alla partita, i costi dei biglietti e le definizioni delle categorie variano da un incontro all’altro.

Anche se i settori esatti dipendono interamente dallo stadio ospitante, la maggior parte delle federazioni divide i biglietti destinati al pubblico in 3 o 4 categorie principali, oltre alle opzioni per famiglie e ai posti premium.

Prendendo come esempio l’Inghilterra, i biglietti per le partite al Wembley Stadium possono essere suddivisi indicativamente così:

Categoria 1 (Premium / Tribuna laterale inferiore e intermedia) : Posti lungo le linee laterali principali, con la visuale migliore. I prezzi standard per questi settori vanno da 65 a 80 £, mentre i posti premium sono disponibili a 95-120 £.

: Posti lungo le linee laterali principali, con la visuale migliore. I prezzi standard per questi settori vanno da 65 a 80 £, mentre i posti premium sono disponibili a 95-120 £. Categoria 2 (Angoli / Tribuna laterale superiore) : Posti negli angoli dello stadio o negli anelli più alti. Costano generalmente circa 45 £.

: Posti negli angoli dello stadio o negli anelli più alti. Costano generalmente circa 45 £. Categoria 3 (Curve / Dietro le porte) : Spesso sono i settori occupati dai tifosi di casa più calorosi o quelli riservati agli ospiti. I biglietti standard per le curve partono da circa 35 £.

: Spesso sono i settori occupati dai tifosi di casa più calorosi o quelli riservati agli ospiti. I biglietti standard per le curve partono da circa 35 £. Settori per famiglie e tariffe ridotte: Molte nazionali ospitanti offrono prezzi fortemente scontati per famiglie e giovani. Per esempio, i biglietti per i settori familiari si possono trovare a 25 £ per gli adulti e 12,50 £ per i minori di 16 anni.

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio i siti ufficiali delle nazionali quando si avvicineranno le partite e consulta anche i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Quali squadre partecipano ai gironi della Lega A della UEFA Nations League?

Gruppo A1 Gruppo A2 Gruppo A3 Gruppo A4 Francia Germania Spagna Portogallo Italia Paesi Bassi Croazia Danimarca Belgio Serbia Inghilterra Norvegia Turchia Grecia Repubblica Ceca Galles

Le prime due squadre di ogni girone accederanno ai quarti di finale di marzo 2027.

Chi ha vinto le ultime edizioni della UEFA Nations League?