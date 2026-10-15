La corsa al trofeo più ambito del calcio europeo riparte con la UEFA Champions League 2026/27. I club d’élite del continente si sfideranno nella fase campionato unica allargata a 36 squadre: ogni giornata promette spettacolo di altissimo livello sulla strada verso la finale di Champions League, in programma all’Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.
UEFA Champions League 2026/27: partite e calendario
Dopo il sorteggio, a ogni club sono stati assegnati otto avversari, due per ciascuna delle quattro fasce: quattro da affrontare in casa e quattro in trasferta. La UEFA organizza il calendario della fase campionato da settembre 2026 fino alla fine di gennaio 2027.
Calendario della fase campionato
- 1ª giornata: 8–10 settembre 2026 (conclusa)
- 2ª giornata: 13–14 ottobre 2026 (in programma)
- 3ª giornata: 20–21 ottobre 2026
- 4ª giornata: 3–4 novembre 2026
- 5ª giornata: 24–25 novembre 2026
- 6ª giornata: 8–9 dicembre 2026
- 7ª giornata: 19–20 gennaio 2027
- 8ª giornata: 27 gennaio 2027 (tutte le 18 partite si disputano in contemporanea)
Calendario della fase a eliminazione diretta
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta (dal 9° al 24° posto): 16–17 e 23–24 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 9–10 e 16–17 marzo 2027
- Quarti di finale: 6–7 e 13–14 aprile 2027
- Semifinali: 27–28 aprile e 4–5 maggio 2027
- Finale: sabato 5 giugno 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)
Come vengono assegnate le partite di Champions League?
Ogni club affronta due avversarie della fascia 1, due della fascia 2, due della fascia 3 e due della fascia 4: per ciascuna fascia, una partita si gioca in casa e una in trasferta.
Sebbene tutti gli otto abbinamenti vengano stabiliti durante il sorteggio, l’esatto ordine delle partite, le date precise e gli orari d’inizio (18:45 CET e 21:00 CET) vengono definiti e pubblicati dalla UEFA poco dopo, per evitare sovrapposizioni nell’utilizzo degli stadi e nella programmazione delle città e per tenere conto delle scelte televisive.
Club qualificati alla Champions League e suddivisione in fasce
|Fascia
|Club qualificati
|Fascia 1
|Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid
|Fascia 2
|Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
|Fascia 3
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Lipsia, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|Fascia 4
|Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
Quando si gioca la finale della UEFA Champions League 2027?
|Data
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|Sabato 5 giugno 2027
|Finale della UEFA Champions League (ore 18:00 CET)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?
La richiesta di biglietti per le partite della UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.
- Portali dei club: per le partite della fase campionato e quelle casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente tramite le vendite riservate ai soci dei club e le rispettive finestre di sorteggio.
- Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: le candidature per i biglietti destinati al pubblico neutrale per la finale all’Estadio Metropolitano apriranno sul portale ufficiale della UEFA a marzo 2027.
- Piattaforma di rivendita UEFA: l’unica piattaforma ufficiale su cui acquistare al valore nominale i biglietti restituiti da altri tifosi dopo l’esaurimento delle assegnazioni iniziali.
- Mercati secondari: per le giornate più richieste o per gli acquisti dell’ultimo minuto, piattaforme come LiveFootballTickets offrono opzioni sul mercato secondario.
Quanto costano i biglietti per la Champions League?
I biglietti acquistati direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai soci dei club o i sorteggi pubblici della UEFA hanno prezzi fissi al valore nominale
|Fase del torneo / categoria
|Settori
|Fascia di prezzo ufficiale al valore nominale
|Fase campionato
|Ingresso ordinario
|35–150 € (30–130 £)
|Eliminazione diretta (dagli ottavi alle semifinali)
|Ingresso ordinario
|50–350 € (45–300 £)
|Finale: Fans First
|Riservati ai tifosi delle finaliste
|70–82 € (circa 60 £ / 80–100 $)
|Finale: categoria 3
|Anelli superiori dietro le porte / angoli
|180–210 € (circa 150 £ / 210 $)
|Finale: categoria 2
|Anelli superiori/intermedi delle tribune principali e angoli
|560–650 € (circa 480 £ / 700–760 $)
|Finale: categoria 1
|Posti migliori lungo le linee laterali e negli anelli inferiori delle tribune principali
|820–950 € (circa 700 £ / 1.100 $)
Prezzi dei biglietti sul mercato secondario e nella rivendita
I prezzi sulle piattaforme di vendita di biglietti di terze parti variano in base alla popolarità dell’avversaria, all’importanza della partita e alla capienza dello stadio:
- Fase campionato: per le partite ordinarie, i prezzi iniziali sono generalmente compresi tra 55 $ e oltre 300 $, mentre per i grandi incontri (per esempio Real Madrid contro Barcellona o Liverpool contro PSG) possono superare i 600–1.000 $.
- Quarti di finale e semifinali: per le sfide a eliminazione diretta più richieste, i prezzi partono di solito da circa 150 £ a oltre 375 £ (da 200 $ a oltre 500 $) e si attestano in media tra 500 £ e oltre 800 £.
- Finale: i prezzi di rivendita per la finale di Champions League partono da circa 1.350 $ a oltre 2.500 $ per i posti di categoria 3/4 e possono salire da 5.000 $ a oltre 13.000 $ per i migliori posti centrali.
Chi ha vinto la Champions League nelle scorse edizioni?
|Anno
|Vincitrice
|Finalista
|Risultato
|Stadio
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (4–3 ai rigori)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter
|5-0
|Allianz Arena (Monaco di Baviera)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londra)
|2023
|Manchester City
|Inter
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern Monaco
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisbona)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiev)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atlético Madrid
|5-3 (ai rigori)
|San Siro (Milano)