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Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League 2026/27: prossimi incontri, partite, prezzi dei biglietti e altro

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Atletico Madrid

Ecco come seguire le grandi sfide del calcio europeo in Champions League questa stagione

La corsa al trofeo più ambito del calcio europeo riparte con la UEFA Champions League 2026/27. I club d’élite del continente si sfideranno nella fase campionato unica allargata a 36 squadre: ogni giornata promette spettacolo di altissimo livello sulla strada verso la finale di Champions League, in programma all’Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.

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UEFA Champions League 2026/27: partite e calendario

Dopo il sorteggio, a ogni club sono stati assegnati otto avversari, due per ciascuna delle quattro fasce: quattro da affrontare in casa e quattro in trasferta. La UEFA organizza il calendario della fase campionato da settembre 2026 fino alla fine di gennaio 2027.

Calendario della fase campionato

  • 1ª giornata: 8–10 settembre 2026 (conclusa)
  • 2ª giornata: 13–14 ottobre 2026 (in programma)
  • 3ª giornata: 20–21 ottobre 2026
  • 4ª giornata: 3–4 novembre 2026
  • 5ª giornata: 24–25 novembre 2026
  • 6ª giornata: 8–9 dicembre 2026
  • 7ª giornata: 19–20 gennaio 2027
  • 8ª giornata: 27 gennaio 2027 (tutte le 18 partite si disputano in contemporanea)

Calendario della fase a eliminazione diretta

  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta (dal 9° al 24° posto): 16–17 e 23–24 febbraio 2027
  • Ottavi di finale: 9–10 e 16–17 marzo 2027
  • Quarti di finale: 6–7 e 13–14 aprile 2027
  • Semifinali: 27–28 aprile e 4–5 maggio 2027
  • Finale: sabato 5 giugno 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Come vengono assegnate le partite di Champions League?

Ogni club affronta due avversarie della fascia 1, due della fascia 2, due della fascia 3 e due della fascia 4: per ciascuna fascia, una partita si gioca in casa e una in trasferta.

 Sebbene tutti gli otto abbinamenti vengano stabiliti durante il sorteggio, l’esatto ordine delle partite, le date precise e gli orari d’inizio (18:45 CET e 21:00 CET) vengono definiti e pubblicati dalla UEFA poco dopo, per evitare sovrapposizioni nell’utilizzo degli stadi e nella programmazione delle città e per tenere conto delle scelte televisive.

Club qualificati alla Champions League e suddivisione in fasce

FasciaClub qualificati
Fascia 1Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid
Fascia 2Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Fascia 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Lipsia, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Fascia 4Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando si gioca la finale della UEFA Champions League 2027?

DataPartitaStadioBiglietti
Sabato 5 giugno 2027Finale della UEFA Champions League (ore 18:00 CET)Estadio Metropolitano, MadridBiglietti

Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?

La richiesta di biglietti per le partite della UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la competizione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.

  • Portali dei club: per le partite della fase campionato e quelle casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente tramite le vendite riservate ai soci dei club e le rispettive finestre di sorteggio.
  • Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: le candidature per i biglietti destinati al pubblico neutrale per la finale all’Estadio Metropolitano apriranno sul portale ufficiale della UEFA a marzo 2027.
  • Piattaforma di rivendita UEFA: l’unica piattaforma ufficiale su cui acquistare al valore nominale i biglietti restituiti da altri tifosi dopo l’esaurimento delle assegnazioni iniziali.
  • Mercati secondari: per le giornate più richieste o per gli acquisti dell’ultimo minuto, piattaforme come LiveFootballTickets offrono opzioni sul mercato secondario.

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Quanto costano i biglietti per la Champions League?

I biglietti acquistati direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai soci dei club o i sorteggi pubblici della UEFA hanno prezzi fissi al valore nominale

Fase del torneo / categoriaSettoriFascia di prezzo ufficiale al valore nominale
Fase campionatoIngresso ordinario35–150 € (30–130 £)
Eliminazione diretta (dagli ottavi alle semifinali)Ingresso ordinario50–350 € (45–300 £)
Finale: Fans FirstRiservati ai tifosi delle finaliste70–82 € (circa 60 £ / 80–100 $)
Finale: categoria 3Anelli superiori dietro le porte / angoli180–210 € (circa 150 £ / 210 $)
Finale: categoria 2Anelli superiori/intermedi delle tribune principali e angoli560–650 € (circa 480 £ / 700–760 $)
Finale: categoria 1Posti migliori lungo le linee laterali e negli anelli inferiori delle tribune principali820–950 € (circa 700 £ / 1.100 $)

Prezzi dei biglietti sul mercato secondario e nella rivendita

I prezzi sulle piattaforme di vendita di biglietti di terze parti variano in base alla popolarità dell’avversaria, all’importanza della partita e alla capienza dello stadio:

  • Fase campionato: per le partite ordinarie, i prezzi iniziali sono generalmente compresi tra 55 $ e oltre 300 $, mentre per i grandi incontri (per esempio Real Madrid contro Barcellona o Liverpool contro PSG) possono superare i 600–1.000 $.
  • Quarti di finale e semifinali: per le sfide a eliminazione diretta più richieste, i prezzi partono di solito da circa 150 £ a oltre 375 £ (da 200 $ a oltre 500 $) e si attestano in media tra 500 £ e oltre 800 £.
  • Finale: i prezzi di rivendita per la finale di Champions League partono da circa 1.350 $ a oltre 2.500 $ per i posti di categoria 3/4 e possono salire da 5.000 $ a oltre 13.000 $ per i migliori posti centrali.

Chi ha vinto la Champions League nelle scorse edizioni?

AnnoVincitriceFinalistaRisultatoStadio
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 ai rigori)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter5-0Allianz Arena (Monaco di Baviera)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londra)
2023Manchester CityInter1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MonacoParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbona)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiev)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtlético Madrid 5-3 (ai rigori)San Siro (Milano)

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