Come acquistare i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027: date della Supercopa de Espana, Barcellona-Atletico, Real Madrid-Real Sociedad, prezzi e altro

La Supercoppa di Spagna cambia sede. Dopo anni in Arabia Saudita, la Supercoppa spagnola 2027 si giocherà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul dal 2 al 7 febbraio 2027, portando per la prima volta i più grandi club di Spagna in uno degli stadi più iconici del calcio europeo.

Il cast è di altissimo livello. Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad e Atletico Madrid si contenderanno il trofeo, con la Real Sociedad che affronterà il Real Madrid in una semifinale e i campioni in carica del Barcellona che sfideranno l’Atletico Madrid nell’altra. Il Barcellona arriva da due successi consecutivi e va a caccia del terzo titolo di fila, mentre la Real Sociedad, detentrice della Coppa del Re, torna nella competizione per la prima volta dopo decenni.

Chi alzerà il primo trofeo spagnolo della stagione a Istanbul? GOAL vi guida con tutte le ultime informazioni sui biglietti della Supercoppa spagnola 2027, compreso come assicurarvi un posto e quanto potrebbero costare i tagliandi.

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Quando si gioca la Supercoppa spagnola 2027?

La Supercoppa spagnola 2027 si svolgerà da martedì 2 febbraio a domenica 7 febbraio 2027 a Istanbul, in Turchia. È la prima volta che il torneo lascia la sua consueta collocazione di gennaio ed è anche la prima volta che viene disputato a Istanbul. Le date e gli orari esatti dei calci d’inizio all’interno di questa finestra devono ancora essere confermati dalla RFEF.

Qual è il calendario della Supercoppa spagnola 2027?

Data Partita Luogo Biglietti 2 febbraio 2027 Semifinale 1: Real Madrid vs Real Sociedad Atatürk Olympic Stadium, Istanbul Biglietti 2 febbraio 2027 Semifinale 2: Barcellona vs Atletico Madrid Atatürk Olympic Stadium, Istanbul Biglietti 7 febbraio 2027 (da confermare) Finale: Vincitrici delle semifinali Atatürk Olympic Stadium, Istanbul Biglietti

Dove si gioca la Supercoppa spagnola 2027?

Tutte e tre le partite si disputeranno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia.

L’Atatürk Olympic Stadium è uno degli stadi più ricchi di storia del calcio mondiale. Ha ospitato la leggendaria finale di Champions League del 2005, quando il Liverpool rimontò tre gol al Milan, così come il trionfo del Manchester City in Champions League contro l’Inter nel 2023.

Lo stadio è stato inaugurato nel 2002 ed è uno degli impianti più grandi mai utilizzati per questa competizione. Si trova a ovest delle principali zone turistiche del centro di Istanbul ed è collegato alla rete di trasporto pubblico della città, quindi i tifosi che soggiornano nelle aree di Sultanahmet, Taksim o del Bosforo dovrebbero pianificare in anticipo i propri spostamenti per il giorno della partita.

Istanbul prende il posto dell’Arabia Saudita come sede perché il Regno ospiterà la Coppa d’Asia AFC dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027, con l’Arabia Saudita che dovrebbe tornare a ospitare l’evento nel 2028.

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa spagnola 2027?

Il modo più semplice per assicurarsi subito i biglietti della Supercoppa spagnola 2027 è tramite Ticombo, dove i tifosi possono consultare inserzioni verificate per il torneo di Istanbul, confrontare i prezzi e acquistare in sicurezza con la protezione dell’acquirente su ogni ordine.

I dettagli ufficiali sulla vendita dei biglietti per l’edizione di Istanbul devono ancora essere annunciati dalla RFEF e dalla Federazione calcistica turca. In base alle edizioni precedenti, la vendita ufficiale tende ad aprire più vicino al torneo e i biglietti vanno esauriti rapidamente, soprattutto per la finale. Con quattro dei più grandi club di Spagna coinvolti e Istanbul molto più accessibile ai tifosi europei rispetto a Gedda, la domanda per questa edizione è destinata a essere eccezionale, quindi chi acquista in anticipo avrà la scelta più ampia di posti.

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Quanto costano i biglietti per la Supercoppa spagnola 2027?

I prezzi ufficiali per l’edizione di Istanbul non sono ancora stati resi noti. Come riferimento, i biglietti per le recenti edizioni in Arabia Saudita partivano dall’equivalente di circa 25 USD per le categorie più economiche delle semifinali e da circa 47 USD per la finale attraverso i canali ufficiali, con i posti premium nei settori inferiori che costavano sensibilmente di più.

Sui marketplace di rivendita come Ticombo, i prezzi variano in base alla domanda e alla posizione del posto, e le inserzioni per le partite più importanti in genere aumentano man mano che ci si avvicina agli incontri. Una semifinale con il Real Madrid e una possibile finale del Clasico o derby di Madrid faranno salire i prezzi nella fascia più alta, motivo per cui comprare in anticipo è la scelta più intelligente.

Questa pagina sarà aggiornata con categorie e prezzi ufficiali non appena saranno confermati.

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Cosa sapere sulla Supercoppa spagnola

Questa sarà la 43ª edizione della Supercopa de España, la competizione annuale che vede protagoniste le vincitrici e le seconde classificate della Liga e della Coppa del Re della stagione precedente. Dal 2020 si disputa con la formula di un mini torneo a quattro squadre e il 2027 segna la sua prima volta assoluta in Turchia.

Il Barcellona arriva a Istanbul da campione in carica e da favorito. I catalani hanno conquistato il loro 16° titolo, record assoluto, nel gennaio 2026, battendo il Real Madrid in finale a Gedda per il terzo successo in un Clasico di Supercoppa in quattro anni. Si qualificano come campioni della Liga, con il Real Madrid presente da secondo classificato in campionato.

La novità più interessante di quest’anno arriva dalla Coppa del Re. La Real Sociedad ha sorpreso l’Atletico Madrid nella finale del 2026, vincendo 4-3 ai rigori dopo i tempi supplementari e conquistando la sua quarta Coppa, e così entrambe le finaliste hanno staccato il pass per Istanbul. Ne viene fuori una Supercoppa insolita, senza Athletic Bilbao né un’outsider di bassa classifica, solo quattro big e nient’altro.

C’è anche un nuovo motivo d’interesse nel sorteggio delle semifinali. Il format mette di fronte i vincitori della Coppa del Re e i secondi classificati della Liga, il che significa che la Real Sociedad avrà una chance contro il Real Madrid, mentre il Barcellona affronterà l’Atletico Madrid per un posto in finale. Una finale del Clasico è di nuovo possibile, ma per la prima volta da anni è tutt’altro che garantita.

Chi gioca nella Supercoppa spagnola 2027?

Tutti e quattro i club sanno cosa serve per vincere questo trofeo. Ecco le partecipanti e la loro storia nella Supercoppa: