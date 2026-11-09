Come acquistare i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027: Date, Barcellona-Atletico, Real Madrid-Real Sociedad, prezzi e altro

La Supercoppa di Spagna cambia sede. Dopo cinque anni in Arabia Saudita, il prossimo torneo si disputerà in Turchia dal 2 al 6 febbraio 2027. I principali club spagnoli giocheranno in tre degli stadi più iconici del calcio europeo e i biglietti sono già prenotabili.

Il torneo vedrà sfidarsi Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad e Atletico Madrid. Il Barcellona, campione in carica, affronterà l'Atletico Madrid nella prima semifinale, il 2 febbraio, mentre la Real Sociedad incontrerà il Real Madrid nell'altra, il 3 febbraio. Le vincitrici si sfideranno nella finale del 6 febbraio.

Chi solleverà a Istanbul il primo trofeo spagnolo della stagione? GOAL ti presenta tutte le ultime informazioni sui biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027, da come assicurarsi un posto ai prezzi previsti.

Quando si gioca la Supercoppa di Spagna 2027?

La Supercoppa di Spagna 2027 si disputerà in Turchia da martedì 2 a sabato 6 febbraio 2027. È la prima volta che il torneo viene spostato dalla sua abituale collocazione di gennaio.

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Martedì 2 febbraio 2027 Prima semifinale: Barcellona-Atletico Madrid Biglietti Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Mercoledì 3 febbraio 2027 Seconda semifinale: Real Sociedad-Real Madrid Biglietti Stadio Beşiktaş (Istanbul) Sabato 6 febbraio 2027 Finale: da definire Biglietti Rams Park (Istanbul)

Dove si gioca la Supercoppa di Spagna 2027?

Le tre partite della Supercoppa di Spagna 2027, le due semifinali e la finale, si giocheranno in tre diversi stadi di Istanbul:

Stadio Şükrü Saracoğlu (prima semifinale)

Lo stadio Şükrü Saracoğlu, attualmente noto per ragioni di sponsorizzazione come Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, è uno degli impianti calcistici più leggendari, intimidatori e significativi sul piano storico d'Europa. I suoi appassionati tifosi lo chiamano spesso «Il Tempio».

Situato nel vivace quartiere di Kadıköy, sulla sponda asiatica di Istanbul, questo stadio con soli posti a sedere e una capienza compresa tra 47.430 e 50.530 spettatori è la casa del Fenerbahçe, grande polisportiva turca, fin dalla sua apertura nel 1908.

Stadio Beşiktaş (seconda semifinale)

Lo stadio Beşiktaş, noto anche come stadio Tüpraş, è un moderno impianto sportivo nel cuore di Istanbul, proprio sulle rive dello scenografico stretto del Bosforo. Affacciato sull'acqua nel punto in cui l'Europa incontra l'Asia, è ampiamente considerato uno degli stadi con la posizione più bella al mondo. Può accogliere circa 42.684 tifosi e dal 2016 è la casa del Beşiktaş e dei suoi appassionati sostenitori.

Rams Park (finale)

Il RAMS Park è uno stadio di calcio di livello mondiale situato nel quartiere di Seyrantepe, nel distretto di Sarıyer, sulla sponda europea di Istanbul. È la casa del Galatasaray dalla sua apertura nel 2011 e ha una capienza di 53.978 spettatori.

Il precedente stadio del Galatasaray, l'Ali Sami Yen, utilizzato per oltre 60 anni e famoso per la sua atmosfera incredibilmente intensa, era a quanto pare sul punto di crollare. Se fosse rimasto in uso, si sarebbe potuta verificare una grave tragedia allo stadio.

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027

La Supercoppa di Spagna è organizzata dalla Reale Federazione calcistica spagnola (RFEF). Per acquistare i biglietti ufficiali, tieni d'occhio i seguenti canali:

Lista d'attesa ufficiale : La RFEF ha stretto una partnership con «Fever» per creare una lista d'attesa ufficiale per i biglietti. Puoi iscriverti alla lista d'attesa ufficiale della Supercoppa di Spagna 2027 per ottenere accesso esclusivo alla prevendita e ricevere il calendario delle partite e avvisi sui prezzi prima dell'apertura della vendita generale.

: La RFEF ha stretto una partnership con «Fever» per creare una lista d'attesa ufficiale per i biglietti. Puoi iscriverti alla lista d'attesa ufficiale della Supercoppa di Spagna 2027 per ottenere accesso esclusivo alla prevendita e ricevere il calendario delle partite e avvisi sui prezzi prima dell'apertura della vendita generale. Sito ufficiale della federazione : La vendita al pubblico verrà avviata direttamente sul sito della RFEF.

: La vendita al pubblico verrà avviata direttamente sul sito della RFEF. Portali dei club: Anche le squadre partecipanti, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Real Sociedad, riceveranno una propria quota ufficiale di biglietti destinata ai rispettivi tifosi. I soci dei club potranno consultare i portali ufficiali di vendita in prossimità dell'evento.

La RFEF non ha ancora annunciato la data esatta di apertura della vendita generale. Nelle passate edizioni, i biglietti ufficiali per la Supercoppa di Spagna sono stati messi in vendita a ridosso del torneo, solitamente poche settimane prima del calcio d'inizio.

Poiché l'edizione 2027 si terrà all'inizio di febbraio, si prevede che i biglietti per il pubblico saranno disponibili tra la fine di dicembre 2026 e gennaio 2027.

Chi vuole assicurarsi un posto può anche acquistare i biglietti su piattaforme di rivendita, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l'evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027 a Istanbul non sono ancora stati comunicati. La Reale Federazione calcistica spagnola (RFEF) annuncia solitamente le finestre ufficiali di vendita, le precise categorie di posti e i prezzi nominali in prossimità dell'inizio del torneo.

Come riferimento, nelle recenti edizioni in Arabia Saudita i biglietti ufficiali partivano da circa 25 dollari per i posti più economici delle semifinali e da circa 47 dollari per la finale. I prezzi salivano notevolmente per i posti migliori negli anelli inferiori e per quelli VIP.

Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio i siti ufficiali della RFEF e dei club, oltre ai siti di rivendita come Ticombo per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa di Spagna

Questa sarà la 43ª edizione della Supercoppa di Spagna, competizione annuale a cui partecipano le vincitrici e le seconde classificate della Liga e della Coppa del Re della stagione precedente. Dal 2020 si disputa come un torneo a quattro squadre e nel 2027 si svolgerà per la prima volta in Turchia.

Il Barcellona arriva a Istanbul da campione in carica e favorito. La squadra catalana ha conquistato il suo 16° titolo, migliorando il proprio record, nel gennaio 2026, battendo il Real Madrid nella finale di Gedda e ottenendo la terza vittoria in quattro anni in un Clásico di Supercoppa. Si è qualificato come campione della Liga, mentre il Real Madrid partecipa da secondo classificato in campionato.

La novità di quest'anno arriva dalla Coppa del Re. La Real Sociedad ha sorpreso l'Atletico Madrid nella finale del 2026, vincendo 4-3 ai rigori dopo i tempi supplementari e conquistando la sua quarta Coppa. Entrambe le finaliste si sono così assicurate un posto a Istanbul. Ne risulta una rara Supercoppa senza l'Athletic Bilbao né una squadra sfavorita sulla carta: soltanto quattro grandi club.

Anche il sorteggio delle semifinali offre un elemento nuovo. Il formato contrappone la vincitrice della Coppa del Re alla seconda classificata della Liga: la Real Sociedad avrà quindi la possibilità di affrontare il Real Madrid, mentre il Barcellona sfiderà l'Atletico Madrid per un posto in finale. Un Clásico in finale è di nuovo possibile, ma per la prima volta dopo anni è tutt'altro che garantito.

Quali squadre partecipano alla Supercoppa di Spagna 2027?

Tutti e quattro i club sanno cosa serve per vincere il trofeo. Ecco le partecipanti e i loro precedenti in Supercoppa: