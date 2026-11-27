La Supercoppa di Spagna cambia sede. Dopo cinque anni in Arabia Saudita, la prossima edizione del mini-torneo si terrà in Turchia dal 2 al 6 febbraio 2027. I maggiori club spagnoli giocheranno in tre degli stadi più iconici del calcio europeo e i biglietti si possono prenotare già oggi.

Il torneo vedrà sfidarsi Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad e Atletico Madrid. Il Barcellona, campione in carica, affronterà l'Atletico Madrid nella prima semifinale, il 2 febbraio, mentre la Real Sociedad incontrerà il Real Madrid nell'altra, il 3 febbraio. Le vincitrici si sfideranno nella finale del 6 febbraio.

Chi alzerà a Istanbul il primo trofeo spagnolo della stagione? GOAL vi presenta tutte le ultime informazioni sui biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027, da come assicurarsi un posto ai prezzi previsti.

Quando si gioca la Supercoppa di Spagna 2027?

La Supercoppa di Spagna 2027 si svolgerà in Turchia da martedì 2 a sabato 6 febbraio 2027. È la prima volta che il mini-torneo lascia la sua consueta collocazione di gennaio.

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (città) Martedì 2 febbraio 2027 Prima semifinale: Barcellona-Atletico Madrid Biglietti Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Mercoledì 3 febbraio 2027 Seconda semifinale: Real Sociedad-Real Madrid Biglietti Beşiktaş Stadium (Istanbul) Sabato 6 febbraio 2027 Finale: da definire Biglietti Rams Park (Istanbul)

Dove si gioca la Supercoppa di Spagna 2027?

Le tre partite della Supercoppa di Spagna 2027, semifinali e finale, si giocheranno in tre stadi diversi di Istanbul:

Şükrü Saracoğlu Stadium (prima semifinale)

Il Şükrü Saracoğlu Stadium, attualmente noto per ragioni di sponsorizzazione come Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, è uno degli stadi di calcio più leggendari, temuti e ricchi di storia d'Europa. I suoi appassionati tifosi lo chiamano spesso «Il Tempio».

Situato nel vivace quartiere di Kadıköy, sulla sponda asiatica di Istanbul, questo stadio con soli posti a sedere e una capienza compresa tra 47.430 e 50.530 spettatori ospita il Fenerbahçe, grande polisportiva turca, dalla sua apertura nel 1908.

Beşiktaş Stadium (seconda semifinale)

Il Beşiktaş Stadium, noto anche come Tüpraş Stadium, è un moderno impianto sportivo nel cuore di Istanbul, proprio sulle rive del suggestivo stretto del Bosforo. La sua posizione, affacciata sulle acque dove l'Europa incontra l'Asia, è considerata tra le più belle al mondo per uno stadio. Ha una capienza di circa 42.684 spettatori e dal 2016 è la casa del Beşiktaş e della sua appassionata tifoseria.

Rams Park (finale)

Il RAMS Park è uno stadio di calcio di livello mondiale situato nella zona di Seyrantepe, nel distretto di Sarıyer, sulla sponda europea di Istanbul. Ospita il Galatasaray dalla sua apertura nel 2011 e ha una capienza di 53.978 spettatori.

Il precedente stadio del Galatasaray, l'Ali Sami Yen Stadium, era stato utilizzato per oltre 60 anni ed era famoso per la sua atmosfera incredibilmente intensa. Pare fosse sul punto di crollare e che, se fosse rimasto in uso, avrebbe potuto verificarsi un grave disastro.

Come acquistare i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027

La Supercoppa di Spagna è organizzata dalla Federcalcio spagnola (RFEF). Per acquistare i biglietti ufficiali, occorre tenere d'occhio i seguenti canali:

Lista d'attesa ufficiale : la RFEF ha stretto una collaborazione con «Fever» per aprire una lista d'attesa ufficiale per i biglietti. Iscrivendosi alla lista d'attesa ufficiale della Supercoppa di Spagna 2027 si possono ricevere accesso esclusivo alla prevendita, calendario delle partite e avvisi sui prezzi prima dell'apertura della vendita generale.

: la RFEF ha stretto una collaborazione con «Fever» per aprire una lista d'attesa ufficiale per i biglietti. Iscrivendosi alla lista d'attesa ufficiale della Supercoppa di Spagna 2027 si possono ricevere accesso esclusivo alla prevendita, calendario delle partite e avvisi sui prezzi prima dell'apertura della vendita generale. Sito ufficiale della federazione : la vendita al pubblico sarà avviata direttamente sul sito della RFEF.

: la vendita al pubblico sarà avviata direttamente sul sito della RFEF. Portali dei club: anche le squadre partecipanti, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Real Sociedad, riceveranno una propria quota ufficiale di biglietti destinata alle rispettive tifoserie. I soci dei club potranno consultare i portali ufficiali di biglietteria in prossimità dell'evento.

La RFEF non ha ancora annunciato la data esatta di apertura della vendita generale. Nelle passate edizioni, i biglietti ufficiali per la Supercoppa di Spagna sono stati messi in vendita a ridosso del torneo, di solito poche settimane prima del calcio d'inizio.

Dato che l'edizione 2027 si svolgerà all'inizio di febbraio, la vendita al pubblico dovrebbe aprire tra la fine di dicembre 2026 e gennaio 2027.

Oltre alla vendita diretta sui portali ufficiali, i tifosi possono acquistare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all'ultimo minuto attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la Supercoppa di Spagna 2027 a Istanbul non sono ancora stati comunicati. La Federcalcio spagnola (RFEF) annuncia solitamente le finestre di vendita ufficiali, le categorie precise dei posti e i prezzi nominali in prossimità dell'inizio del torneo.

Come riferimento, nelle recenti edizioni disputate in Arabia Saudita i biglietti ufficiali partivano da circa 25 dollari per i posti più economici delle semifinali e da circa 47 dollari per la finale, con prezzi molto più alti per i posti migliori nell'anello inferiore e per quelli VIP.

Per ulteriori informazioni, consultate i siti ufficiali della RFEF e dei club, oltre alle piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa di Spagna

Sarà la 43ª edizione della Supercoppa di Spagna, la competizione annuale a cui partecipano le vincitrici e le seconde classificate della Liga e della Coppa del Re della stagione precedente. Dal 2020 si disputa con la formula di un mini-torneo a quattro squadre e nel 2027 si terrà per la prima volta in Turchia.

Il Barcellona arriverà a Istanbul da campione in carica e favorito. Nel gennaio 2026 i catalani hanno conquistato il loro 16° titolo, ampliando il proprio record, battendo il Real Madrid nella finale di Gedda: è stato il terzo successo in un Clásico di Supercoppa in quattro anni. Si qualificano come campioni della Liga, mentre il Real Madrid partecipa da secondo classificato in campionato.

La novità di quest'anno arriva dalla Coppa del Re. La Real Sociedad ha sorpreso l'Atletico Madrid nella finale del 2026, vincendo 4-3 ai rigori dopo i tempi supplementari e conquistando la sua quarta Coppa del Re. Entrambe le finaliste hanno così ottenuto un posto a Istanbul. Ne risulta una rara Supercoppa senza l'Athletic Bilbao né una squadra sfavorita: soltanto quattro grandi club.

Il sorteggio delle semifinali offre un altro spunto. La formula oppone la vincitrice della Coppa del Re alla seconda classificata della Liga: la Real Sociedad avrà quindi la possibilità di sfidare il Real Madrid, mentre il Barcellona affronterà l'Atletico Madrid per un posto in finale. Una finale tra Barcellona e Real Madrid è di nuovo possibile, ma per la prima volta dopo anni è tutt'altro che garantita.

Quali squadre giocano la Supercoppa di Spagna 2027?

Tutti e quattro i club sanno cosa significa vincere il trofeo. Ecco le partecipanti e il loro palmarès in Supercoppa: