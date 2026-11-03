La Supercoppa saudita approda in Kuwait per un torneo a quattro squadre che vedrà Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah e Al-Kholood contendersi il primo trofeo della stagione. Disputata per la prima volta nel 2013, la competizione si è trasformata da tradizionale appuntamento d'apertura a torneo a eliminazione diretta ospitato in alcuni dei principali stadi del mondo.
GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali sulle partite e i canali di prenotazione verificati per aiutarti ad assicurarti un posto prima che i biglietti disponibili si esauriscano.
Quando si disputa la Supercoppa saudita?
La 13ª edizione della Supercoppa saudita si svolgerà in Kuwait dal 19 al 23 dicembre, con due semifinali e una finale.
Data e ora
Partita
Luogo
Biglietti
Sabato 19 dicembre 2026, ore 20:00
Al-Qadsiah contro Al-Ahli (semifinale 1)
Stadio internazionale Jaber Al-Ahmad, Città del Kuwait
Domenica 20 dicembre 2026, ore 20:00
Al-Nassr contro Al-Kholood (semifinale 2)
Stadio internazionale Jaber Al-Ahmad, Città del Kuwait
Mercoledì 23 dicembre 2026, ore 20:00
Finale: vincente della semifinale 1 contro vincente della semifinale 2
Stadio internazionale Jaber Al-Ahmad, Città del Kuwait
Dove acquistare i biglietti per la Supercoppa saudita?
I biglietti ufficiali per la Supercoppa saudita sono venduti online tramite Webook, il partner ufficiale incaricato della biglietteria del torneo in Kuwait. La vendita ufficiale comprende biglietti per le diverse categorie di posti standard e pacchetti validi per l'intero torneo.
Se i biglietti ufficiali si esauriscono, piattaforme di rivendita come Grintahub offrono un'alternativa per trovare un posto all'ultimo momento. Grintahub permette ai tifosi di acquistare e scambiare posti verificati direttamente con altri tifosi che non possono più assistere alle partite.
Quanto costano i biglietti per la Supercoppa saudita?
Su Webook, i prezzi dei biglietti ufficiali partono da circa 120 SAR (10 KWD) per una singola semifinale, mentre gli abbonamenti che comprendono entrambe le semifinali e la finale partono da circa 305 SAR (25 KWD).
Se i biglietti ufficiali si esauriscono, piattaforme di rivendita come Grintahub offrono un'alternativa per trovare un posto all'ultimo momento. Sul mercato secondario, i biglietti in rivendita partono da circa 150 SAR, a seconda del prezzo fissato dal venditore e della disponibilità nelle varie categorie.
Tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa saudita
- Lo stadio: Tutte le partite si disputano allo stadio internazionale Jaber Al-Ahmad di Città del Kuwait. I cancelli aprono alle 17:00 ora locale per le gare serali in programma alle 20:00, lasciando ai tifosi tutto il tempo necessario per superare i controlli di sicurezza.
- La formula: La competizione è un torneo a eliminazione diretta composto da due semifinali e una finale. Il biglietto per una singola partita dà accesso soltanto a quella giornata, a meno che non si disponga di un abbonamento ufficiale per il torneo.
- Settori riservati ai tifosi: I posti nello stadio sono suddivisi in settori distinti per ciascun club. Al momento dell'acquisto, assicurati di scegliere la tribuna riservata alla squadra che vuoi sostenere.
- Viaggio e ingresso nel Paese: Il Kuwait si trova nello stesso fuso orario dell'Arabia Saudita. I tifosi che viaggiano in auto possono attraversare il confine ai valichi terrestri di Al-Khafji e Ar-Ruqi, mentre ogni giorno sono disponibili voli regionali per l'Aeroporto Internazionale del Kuwait.
- Biglietti digitali: Tutti i titoli d'ingresso sono emessi in formato digitale. Prima di arrivare ai tornelli, assicurati che il tuo portafoglio digitale o l'app per i biglietti sia installata e aggiornata.