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Come acquistare i biglietti di Serie A?

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality aggiuntivi.

Per acquistare i biglietti di Serie A, il metodo più affidabile è visitare i siti ufficiali dei club, dove sarà poi necessario andare nella sezione “Biglietti”.

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, oppure se stai cercando di assicurarti dei posti prima della messa in vendita ufficiale, o magari vuoi provare ad acquistare biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Serie A?

Il costo dei biglietti di Serie A varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d’età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce cambiano da club a club, con i biglietti meno costosi che partono da circa 40 € sui siti di rivendita.

Oltre a questi fattori, anche la posizione del posto all’interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che comportano il costo più elevato. Alcuni club classificano inoltre le partite per categoria, con gli incontri di cartello contro avversarie di alto profilo, come il derby di Milano (AC Milan vs Inter Milan) e il derby di Roma (Roma vs Lazio), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Di seguito, GOAL ti mostra i club di Serie A 2026-2027, i loro stadi di casa, le fasce di prezzo previste per i biglietti delle partite casalinghe, oltre ai prezzi di partenza degli abbonamenti stagionali.

Club di Serie A 2026-27 per prezzo dei biglietti

Club Stadio Fascia di prezzo dei biglietti (adulti) Abbonamento stagionale (adulti) AC Milan Stadio San Siro 30 € - 220 € Da 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € Da 340 € Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € Da 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € Da 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € Da 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € Da 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € Da 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € Da 200 € Inter Milan Stadio San Siro 30 € - 240 € Da 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € Da 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € Da 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € Da 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € Da 230 € Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € Da 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € Da 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € Da 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € Da 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € Da 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € Da 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € Da 250 €

Tutto quello che c’è da sapere sulla Serie A

La Serie A è rinomata come uno dei campionati di calcio più prestigiosi del pianeta e comprende alcuni dei club più grandi e più seguiti del mondo, come Juventus, AC Milan e Inter Milan, tutti con storie lunghe e gloriose.

La Serie A attira anche tantissimi giocatori di talento, quindi non sorprende che tifosi provenienti da ogni angolo del mondo vogliano venire in Italia per assistere dal vivo all’azione entusiasmante. Oltre a essere attratte dal calcio di altissimo livello, molte persone viaggiano in massa anche per vivere tutto ciò che il Paese ha da offrire.

Prima dell’inizio della stagione calcistica 1929-30 in Italia, ebbe luogo una ristrutturazione dell’esistente Campionato italiano di calcio, che si disputava dal 1898, in un formato nazionale a girone all’italiana, stabilendo così il format della Serie A come lo conosciamo e amiamo oggi.

Conosciuta per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e la passione del suo pubblico, la Serie A è stata costantemente classificata tra i campionati più forti del calcio mondiale. A partire dalla stagione 2025/26, la Serie A occupava il secondo posto nel ranking del coefficiente UEFA basato sui risultati nelle competizioni europee delle ultime cinque stagioni, alle spalle della Premier League inglese e davanti alla Liga spagnola.

L’Inter Milan è il campione in carica, avendo conquistato nella scorsa stagione il suo secondo titolo di Serie A nell’arco di tre stagioni e il 21° complessivo. I Nerazzurri hanno anche vinto la Coppa Italia, assicurandosi più trofei in una stagione per la prima volta dalla loro celebre annata del Triplete 2009/2010.

Tuttavia, è la Juventus a svettare nettamente sulle altre in termini di titoli di campionato vinti. La Vecchia Signora ha conquistato un totale di 36 titoli italiani, compresa una striscia di nove successi consecutivi tra il 2011 e il 2020.