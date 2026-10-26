Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, iniziata il 15 ottobre in Australia, con Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea come co-organizzatrici.

Dal Sud del mondo continua ad arrivare un mese di sfide intense ed emozionanti: 10 squadre puntano alla gloria mondiale e puoi goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire acquistando oggi i biglietti per le partite.

L’Australia si presentava come grande favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la tredicesima complessiva dalla prima edizione, disputata nel 1954. Dovrà però affrontare una forte concorrenza da parte della Nuova Zelanda, co-organizzatrice e rivale antipodica, oltre che di Samoa e Tonga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per assicurarti un posto alle prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolge da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, comprende 18 partite in totale: 15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale.

L’evento si svolge in contemporanea con le competizioni femminile e in carrozzina.

Fase Data o date Fase a gironi 15 ottobre - 1° novembre Semifinali 7/8 novembre Finale 15 novembre

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città ospitante e ciascuno stadio.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell’impianto, per esempio per le partite disputate in alcune sedi australiane o neozelandesi, viene utilizzata come partner anche Ticketek.

Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I biglietti ufficiali per l’ingresso ordinario alla Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, all’impianto e alla categoria dei posti.

Tipo di partita Biglietto adulti (dai 16 anni) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Fase a gironi e semifinali Da 19 dollari australiani Da 49 dollari australiani Finale (Suncorp Stadium) Da 39 dollari australiani Da 109 dollari australiani

La disposizione precisa dei posti per ciascuna categoria dipende molto dalla configurazione dei 10 stadi in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, ma i posti sono suddivisi in alcune fasce generali:

Categoria 1 / Premium : posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco.

Categoria 2 : posti generalmente situati nelle sezioni superiori delle tribune laterali o negli angoli degli stadi.

Categoria 3 / Ingresso ordinario : posti di solito situati dietro i pali o negli anelli superiori più alti, con i prezzi d’ingresso più accessibili.

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio i siti ufficiali delle nazionali quando l’evento si avvicinerà e, per verificare la disponibilità aggiornata, anche i siti di rivendita come StubHub.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Data e ora locale Partita Stadio (località) Biglietti Ven 30 ott (20:05 AEDT) Girone B/C: Inghilterra-Papua Nuova Guinea WIN Stadium (Wollongong) Biglietti Sab 31 ott (14:30 AEST) Girone A: Nuova Zelanda-Figi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biglietti Sab 31 ott (19:05 AEST) Girone A: Australia-Isole Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biglietti Dom 1° nov (17:40 AEDT) Girone B/C: Libano-Francia e Tonga-Samoa CommBank Stadium (Sydney) Biglietti Sab 7 nov (20:05 AEDT) 1ª semifinale: squadre da confermare McDonald Jones Stadium (Newcastle) Da annunciare Dom 8 nov (20:05 AEDT) 2ª semifinale: squadre da confermare Allianz Stadium (Sydney) Da annunciare Dom 15 nov (18:35 AEST) Finale: squadre da confermare Suncorp Stadium (Brisbane) Da annunciare

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I seguenti dieci impianti ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:

Paese Stadio (località) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti:

Anno Vincitrice Finalista Risultato della finale Stadio (località) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inghilterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Nuova Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nuova Zelanda Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Nuova Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inghilterra 16-8 Wembley (Londra) 1992 Australia Gran Bretagna 10-6 Wembley (Londra) 1988 Australia Nuova Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Gran Bretagna 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







