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Come acquistare i biglietti per la Rugby League World Cup 2026: Prezzi, date, calendario, sedi e tutte le informazioni

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi un posto al grande evento di rugby a 13 di quest’anno nell’emisfero australe

Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, iniziata il 15 ottobre in Australia, con Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea come co-organizzatrici.

Dal Sud del mondo continua ad arrivare un mese di sfide intense ed emozionanti: 10 squadre puntano alla gloria mondiale e puoi goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire acquistando oggi i biglietti per le partite.

L’Australia si presentava come grande favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la tredicesima complessiva dalla prima edizione, disputata nel 1954. Dovrà però affrontare una forte concorrenza da parte della Nuova Zelanda, co-organizzatrice e rivale antipodica, oltre che di Samoa e Tonga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per assicurarti un posto alle prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolge da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, comprende 18 partite in totale: 15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale.

L’evento si svolge in contemporanea con le competizioni femminile e in carrozzina.

Fase

Data o date

Fase a gironi

15 ottobre - 1° novembre

Semifinali

7/8 novembre

Finale

15 novembre

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città ospitante e ciascuno stadio.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell’impianto, per esempio per le partite disputate in alcune sedi australiane o neozelandesi, viene utilizzata come partner anche Ticketek.

Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I biglietti ufficiali per l’ingresso ordinario alla Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, all’impianto e alla categoria dei posti.

Tipo di partita

Biglietto adulti (dai 16 anni)

Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)

Fase a gironi e semifinali

Da 19 dollari australiani

Da 49 dollari australiani

Finale (Suncorp Stadium)

Da 39 dollari australiani

Da 109 dollari australiani

La disposizione precisa dei posti per ciascuna categoria dipende molto dalla configurazione dei 10 stadi in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, ma i posti sono suddivisi in alcune fasce generali:

  • Categoria 1 / Premium: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco.
  • Categoria 2: posti generalmente situati nelle sezioni superiori delle tribune laterali o negli angoli degli stadi.
  • Categoria 3 / Ingresso ordinario: posti di solito situati dietro i pali o negli anelli superiori più alti, con i prezzi d’ingresso più accessibili.

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio i siti ufficiali delle nazionali quando l’evento si avvicinerà e, per verificare la disponibilità aggiornata, anche i siti di rivendita come StubHub.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Data e ora locale

Partita

Stadio (località)

Biglietti

Ven 30 ott (20:05 AEDT)

Girone B/C: Inghilterra-Papua Nuova Guinea

WIN Stadium (Wollongong)

Biglietti

Sab 31 ott (14:30 AEST)

Girone A: Nuova Zelanda-Figi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biglietti

Sab 31 ott (19:05 AEST)

Girone A: Australia-Isole Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biglietti

Dom 1° nov (17:40 AEDT)

Girone B/C: Libano-Francia e Tonga-Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

Sab 7 nov (20:05 AEDT)

1ª semifinale: squadre da confermare

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Da annunciare

Dom 8 nov (20:05 AEDT)

2ª semifinale: squadre da confermare

Allianz Stadium (Sydney)

Da annunciare

Dom 15 nov (18:35 AEST)

Finale: squadre da confermare

Suncorp Stadium (Brisbane)

Da annunciare

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I seguenti dieci impianti ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:

Paese

Stadio (località)

Capienza

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nuova Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Nuova Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti:

Anno

Vincitrice

Finalista

Risultato della finale

Stadio (località)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inghilterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nuova Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nuova Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nuova Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inghilterra

16-8

Wembley (Londra)

1992

Australia

Gran Bretagna

10-6

Wembley (Londra)

1988

Australia

Nuova Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretagna

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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