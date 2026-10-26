Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, iniziata il 15 ottobre in Australia, con Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea come co-organizzatrici.
Dal Sud del mondo continua ad arrivare un mese di sfide intense ed emozionanti: 10 squadre puntano alla gloria mondiale e puoi goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire acquistando oggi i biglietti per le partite.
L’Australia si presentava come grande favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la tredicesima complessiva dalla prima edizione, disputata nel 1954. Dovrà però affrontare una forte concorrenza da parte della Nuova Zelanda, co-organizzatrice e rivale antipodica, oltre che di Samoa e Tonga.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per assicurarti un posto alle prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.
Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolge da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, comprende 18 partite in totale: 15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale.
L’evento si svolge in contemporanea con le competizioni femminile e in carrozzina.
Fase
Data o date
Fase a gironi
15 ottobre - 1° novembre
Semifinali
7/8 novembre
Finale
15 novembre
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026
I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città ospitante e ciascuno stadio.
La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell’impianto, per esempio per le partite disputate in alcune sedi australiane o neozelandesi, viene utilizzata come partner anche Ticketek.
Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.
Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
I biglietti ufficiali per l’ingresso ordinario alla Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, all’impianto e alla categoria dei posti.
Tipo di partita
Biglietto adulti (dai 16 anni)
Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)
Fase a gironi e semifinali
Da 19 dollari australiani
Da 49 dollari australiani
Finale (Suncorp Stadium)
Da 39 dollari australiani
Da 109 dollari australiani
La disposizione precisa dei posti per ciascuna categoria dipende molto dalla configurazione dei 10 stadi in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, ma i posti sono suddivisi in alcune fasce generali:
- Categoria 1 / Premium: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco.
- Categoria 2: posti generalmente situati nelle sezioni superiori delle tribune laterali o negli angoli degli stadi.
- Categoria 3 / Ingresso ordinario: posti di solito situati dietro i pali o negli anelli superiori più alti, con i prezzi d’ingresso più accessibili.
Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio i siti ufficiali delle nazionali quando l’evento si avvicinerà e, per verificare la disponibilità aggiornata, anche i siti di rivendita come StubHub.
Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
Data e ora locale
Partita
Stadio (località)
Biglietti
Ven 30 ott (20:05 AEDT)
Girone B/C: Inghilterra-Papua Nuova Guinea
WIN Stadium (Wollongong)
Sab 31 ott (14:30 AEST)
Girone A: Nuova Zelanda-Figi
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sab 31 ott (19:05 AEST)
Girone A: Australia-Isole Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Dom 1° nov (17:40 AEDT)
Girone B/C: Libano-Francia e Tonga-Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sab 7 nov (20:05 AEDT)
1ª semifinale: squadre da confermare
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Da annunciare
Dom 8 nov (20:05 AEDT)
2ª semifinale: squadre da confermare
Allianz Stadium (Sydney)
Da annunciare
Dom 15 nov (18:35 AEST)
Finale: squadre da confermare
Suncorp Stadium (Brisbane)
Da annunciare
Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
I seguenti dieci impianti ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:
Paese
Stadio (località)
Capienza
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nuova Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nuova Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?
La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti:
Anno
Vincitrice
Finalista
Risultato della finale
Stadio (località)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inghilterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nuova Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nuova Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nuova Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inghilterra
16-8
Wembley (Londra)
1992
Australia
Gran Bretagna
10-6
Wembley (Londra)
1988
Australia
Nuova Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretagna
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)