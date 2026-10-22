La Premier League inglese continua a essere uno dei migliori campionati al mondo per spettacolo e colpi di scena, con alcuni dei club più importanti e dei giocatori più conosciuti del calcio capaci di regalare emozioni ogni settimana. Dopo una sensazionale stagione 2025/26, i tifosi di tutto il mondo non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il campionato 2026/27.

L’Arsenal difenderà il titolo, conquistato per la prima volta dopo 22 anni, ma dovrà affrontare la dura concorrenza di squadre come Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

GOAL ti offre tutte le ultime informazioni sui biglietti della Premier League: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

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Come acquistare i biglietti per la Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality, acquistabili attraverso i canali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati. Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, in base ai punti fedeltà accumulati. Infine al pubblico, durante la vendita libera.

Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all’ultimo momento, può valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come LiveFootballTickets.

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Quanto costano i biglietti per la Premier League?

Il costo di un biglietto per la Premier League varia notevolmente. La maggior parte dei club prevede prezzi differenziati per fasce d’età, con categorie per adulti, ragazzi, studenti e anziani, ma i criteri cambiano da squadra a squadra.

Conta molto anche il posto scelto. La posizione del sedile e il settore incidono significativamente sul prezzo: i posti con una visuale migliore spesso costano di più. Alcuni club suddividono inoltre le partite in categorie. Per esempio, le sfide di cartello contro avversarie prestigiose possono rientrare in una fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Va inoltre ricordato che la Premier League mantiene un tetto di 30 £ per i biglietti del settore ospiti. Se cerchi un’opzione più economica o vuoi aumentare le possibilità di assistere a una partita, potresti prendere in considerazione le trasferte della tua squadra.

Di seguito, GOAL presenta i club della Premier League 2026/27, i rispettivi stadi, i prezzi medi dei biglietti per le singole partite e le fasce di prezzo previste per gli abbonamenti stagionali.

Club della Premier League 2026/27 per prezzo dei biglietti

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Sono ancora disponibili abbonamenti per la Premier League?

Quasi tutti i club di Premier League hanno esaurito gli abbonamenti standard per la stagione 2026/27.

Squadre molto seguite come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham hanno liste d’attesa attive da tempo, alcune delle quali possono superare i 10-20 anni. Il Tottenham, per esempio, ha una lista d’attesa di oltre 80.000 tifosi, mentre, secondo quanto riportato, per ottenere un posto nelle liste di Liverpool e Manchester United occorrono decenni di fedeltà al club. Anche le società con stadi più piccoli, come Brighton e Bournemouth, hanno disponibilità limitate o nulle a causa dell’elevata domanda e della capienza ridotta.

Il Fulham fa eccezione: al momento dispone ancora di alcuni abbonamenti, senza liste d’attesa formali e con assegnazione in ordine di richiesta.

Serve una tessera del club per acquistare i biglietti per la Premier League?

Nella maggior parte dei casi, per acquistare i biglietti per la Premier League è consigliabile o necessario avere una tessera del club, soprattutto per le partite più richieste o per le squadre con un grande seguito. La maggior parte dei club di Premier League adotta un sistema di vendita a più livelli che dà la precedenza a:

Titolari di abbonamento stagionale Tesserati del club (con iscrizione annuale a pagamento) Acquirenti durante la vendita libera (se restano biglietti)

Di norma, la tessera dà accesso anticipato ai biglietti, permette di accumulare punti fedeltà e talvolta offre contenuti esclusivi o sconti. Per i grandi club come Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham, essere tesserati è spesso l’unico modo per acquistare regolarmente biglietti per le partite, dato che le occasioni di vendita libera sono rare o inesistenti.

Detto questo, alcuni club, in particolare quelli con stadi più capienti o che non registrano sempre il tutto esaurito, possono consentire anche ai non tesserati di acquistare biglietti a ridosso della partita, se ne restano disponibili. La tessera aumenta notevolmente le possibilità di trovare posto ed è spesso la soluzione più affidabile.

Valutare i pacchetti per le partite di Premier League e i costi di viaggio è essenziale per i tifosi che organizzano una trasferta per assistere dal vivo a incontri di altissimo livello. Per avere un notevole vantaggio competitivo quando scommetti sulle partite da casa, è fondamentale scegliere un bookmaker britannico di primo piano con offerte di benvenuto. Dai un’occhiata ai consigli dei nostri esperti sulle migliori scommesse gratuite disponibili sulle piattaforme verificate.