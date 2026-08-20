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Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti per la MLS 2026: weekend di apertura della Major League Soccer, calendario, prezzi e altro

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Inter Miami CF

Ecco esattamente come puoi assicurarti i biglietti per le partite di MLS 2026

I biglietti per la MLS 2026 partono da 15 $ su StubHub e coprono ognuno dei 30 club della lega, mentre la regular season prosegue fino al Decision Day del 7 novembre, prima dei playoff al via il 18 novembre. La stagione è ripresa a metà luglio dopo una rara pausa di metà campionato per la Coppa del Mondo FIFA, ospitata tra Stati Uniti, Canada e Messico, e la volata finale è ora nel pieno del suo svolgimento.

L'Inter Miami si presenta alla seconda metà della stagione da campione in carica, con Lionel Messi che resta il principale richiamo della lega, mentre l'Atlanta United continua a far registrare il pubblico più numeroso della MLS. GOAL vi aggiorna su calendario, prezzi e su dove acquistare in questo momento i biglietti per la MLS 2026.

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Quando si gioca la MLS 2026?

FaseDate
Regular season21 febbraio - 7 novembre 2026
Pausa per la Coppa del Mondo25 maggio - 16 luglio 2026
Playoff18 novembre - 18 dicembre 2026
Squadre30 (15 Eastern Conference, 15 Western Conference)
Formato34 partite di regular season per squadra; i playoff sono a eliminazione diretta
LuogoStati Uniti e Canada

Le partite MLS di questo weekend:

Data e oraPartitaLuogoBiglietti
sab 22 ago, 19:30Charlotte FC vs D.C. UnitedBank of America Stadium (Charlotte)Biglietti
sab 22 ago, 19:30Inter Miami CF vs Toronto FCMiami Freedom Park (Fort Lauderdale)Biglietti
sab 22 ago, 19:30LAFC vs Portland TimbersBMO Stadium (Los Angeles)Biglietti
sab 22 ago, 19:30Orlando City SC vs Real Salt LakeInter&Co Stadium (Orlando)Biglietti
sab 22 ago, 19:30New York Red Bulls vs Chicago Fire FCRed Bull Arena (Harrison)Biglietti
sab 22 ago, 19:30CF Montreal vs LA GalaxyStade Saputo (Montreal)Biglietti
sab 22 ago, 20:30Austin FC vs Philadelphia UnionQ2 Stadium (Austin)Biglietti
sab 22 ago, 20:30Nashville SC vs Columbus CrewGEODIS Park (Nashville)Biglietti
sab 22 ago, 20:30St. Louis CITY SC vs Houston DynamoEnergizer Park (St. Louis)Biglietti
sab 22 ago, 21:30Vancouver Whitecaps FC vs FC DallasBC Place (Vancouver)Biglietti
sab 22 ago, 22:30San Diego FC vs Colorado RapidsSnapdragon Stadium (San Diego)Biglietti
sab 22 ago, 22:30San Jose Earthquakes vs Minnesota United FCPayPal Park (San Jose)Biglietti
dom 23 ago, 16:30New England Revolution vs New York City FCGillette Stadium (Foxborough)Biglietti
dom 23 ago, 19:00Atlanta United FC vs Sporting Kansas CityMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Biglietti

Gli orari di calcio d'inizio sono quelli pubblicati e possono cambiare con l'avvicinarsi della data, quindi confermate l'orario esatto sul vostro biglietto. Il calendario completo della stagione fino al Decision Day è disponibile tramite il link qui sopra.

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DC United
DCU

Dove acquistare i biglietti per la MLS 2026

StubHub copre tutti i 30 club della MLS in un unico posto, quindi non c'è bisogno di controllare 30 siti diversi delle squadre.

  • Una sola ricerca, tutti i club. Filtra per squadra, avversario, fascia di prezzo o settore senza lasciare la pagina.
  • Partite che vanno a ruba. Le sfide di cartello, in particolare quelle che coinvolgono l'Inter Miami, si esauriscono più in fretta, quindi conviene acquistare in anticipo.
  • FanProtect Guarantee. Ricevi un biglietto valido o ti vengono restituiti i soldi.
  • Consegna mobile immediata. I biglietti vengono trasferiti direttamente sul telefono, l'ideale per acquisti last minute nel giorno della partita.
  • Prevendita vs rivendita. Alcuni club offrono agli abbonati accesso anticipato alle partite casalinghe prima dell'apertura della vendita generale; StubHub è la strada più veloce una volta che questa finestra è passata, oppure per i posti del settore ospiti più difficili da trovare.
  • Hospitality. Sono disponibili pacchetti premium, comprese opzioni a bordo campo e in suite, per le sfide di cartello.

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Quanto costano i biglietti per la MLS 2026?

Tipo di bigliettoPrezzo
Più economico disponibileDa 15 $ (
Media della lega, regular season25-50 $
Partite di cartello o rivalitàSopra la media, varia in base alla partita
PlayoffI più alti della stagione

Cosa incide sul prezzo:

  • Posizione del posto. I posti a bordo campo e i settori VIP costano sensibilmente di più rispetto a quelli degli anelli superiori.
  • Avversario e stato di forma. Le partite casalinghe dell'Inter Miami, costruite attorno a Messi, sono costantemente tra le più costose e le più rapide ad andare esaurite.
  • Dimensioni dello stadio. Impianti più grandi come il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta offrono una gamma di prezzi più ampia rispetto a strutture più piccole e specifiche per il calcio.

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Tutto quello che c'è da sapere sulla MLS 2026

L'Inter Miami è la squadra campione in carica della MLS Cup, avendo battuto Vancouver 3-1 a dicembre per vincere il suo primo titolo nella lega. Lionel Messi ha vinto il Golden Boot con 29 gol e un secondo premio MVP consecutivo, diventando il primo giocatore nella storia della MLS a vincere due MVP di fila. Miami ha perso Jordi Alba e Sergio Busquets durante l'offseason, ma ha aggiunto il portiere dell'anno 2025 Dayne St. Clair e l'attaccante messicano Germán Berterame.

L'Atlanta United ha fatto registrare di nuovo il pubblico più numeroso della MLS nella scorsa stagione, con una media di oltre 43.000 spettatori al Mercedes-Benz Stadium, compresi 65.520 per una singola partita della Matchday 1 contro il CF Montreal, ancora una delle più alte affluenze per una singola gara nella lega in questa stagione.

La MLS ha interrotto la regular season per sette settimane, dal 25 maggio al 16 luglio, mentre la Coppa del Mondo FIFA si è giocata tra Stati Uniti, Canada e Messico, prima della ripresa dell'azione a metà luglio. La regular season ora prosegue fino al Decision Day del 7 novembre, con i playoff in programma dal 18 novembre al 18 dicembre.

Tutto quello che c'è da sapere sugli impianti

L'Inter Miami ora gioca al Miami Freedom Park, il suo nuovo stadio specifico per il calcio da 25.000 posti a Fort Lauderdale, inaugurato nell'aprile 2026 e che ha sostituito la precedente casa del club, il Chase Stadium.

Gli stadi della MLS variano enormemente per dimensioni, dagli impianti specifici per il calcio con una capienza di circa 18.000-25.000 posti, come il Q2 Stadium di Austin e il GEODIS Park di Nashville, fino a strutture della dimensione di quelle NFL per le principali attrazioni della lega, incluso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Prima di acquistare, controlla sempre lo stadio specifico, la mappa dei posti e la capienza nella tua inserzione StubHub, dato che dimensioni e configurazione degli impianti variano molto da mercato a mercato.

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