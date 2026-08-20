I biglietti per la MLS 2026 partono da 15 $ su StubHub e coprono ognuno dei 30 club della lega, mentre la regular season prosegue fino al Decision Day del 7 novembre, prima dei playoff al via il 18 novembre. La stagione è ripresa a metà luglio dopo una rara pausa di metà campionato per la Coppa del Mondo FIFA, ospitata tra Stati Uniti, Canada e Messico, e la volata finale è ora nel pieno del suo svolgimento.

L'Inter Miami si presenta alla seconda metà della stagione da campione in carica, con Lionel Messi che resta il principale richiamo della lega, mentre l'Atlanta United continua a far registrare il pubblico più numeroso della MLS. GOAL vi aggiorna su calendario, prezzi e su dove acquistare in questo momento i biglietti per la MLS 2026.

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Quando si gioca la MLS 2026?

Fase Date Regular season 21 febbraio - 7 novembre 2026 Pausa per la Coppa del Mondo 25 maggio - 16 luglio 2026 Playoff 18 novembre - 18 dicembre 2026 Squadre 30 (15 Eastern Conference, 15 Western Conference) Formato 34 partite di regular season per squadra; i playoff sono a eliminazione diretta Luogo Stati Uniti e Canada

Le partite MLS di questo weekend:

Data e ora Partita Luogo Biglietti sab 22 ago, 19:30 Charlotte FC vs D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Biglietti sab 22 ago, 19:30 Inter Miami CF vs Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Biglietti sab 22 ago, 19:30 LAFC vs Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Biglietti sab 22 ago, 19:30 Orlando City SC vs Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Biglietti sab 22 ago, 19:30 New York Red Bulls vs Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Biglietti sab 22 ago, 19:30 CF Montreal vs LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Biglietti sab 22 ago, 20:30 Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Biglietti sab 22 ago, 20:30 Nashville SC vs Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Biglietti sab 22 ago, 20:30 St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Biglietti sab 22 ago, 21:30 Vancouver Whitecaps FC vs FC Dallas BC Place (Vancouver) Biglietti sab 22 ago, 22:30 San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Biglietti sab 22 ago, 22:30 San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Biglietti dom 23 ago, 16:30 New England Revolution vs New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Biglietti dom 23 ago, 19:00 Atlanta United FC vs Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Biglietti

Gli orari di calcio d'inizio sono quelli pubblicati e possono cambiare con l'avvicinarsi della data, quindi confermate l'orario esatto sul vostro biglietto. Il calendario completo della stagione fino al Decision Day è disponibile tramite il link qui sopra.

Dove acquistare i biglietti per la MLS 2026

StubHub copre tutti i 30 club della MLS in un unico posto, quindi non c'è bisogno di controllare 30 siti diversi delle squadre.

Una sola ricerca, tutti i club. Filtra per squadra, avversario, fascia di prezzo o settore senza lasciare la pagina.

Filtra per squadra, avversario, fascia di prezzo o settore senza lasciare la pagina. Partite che vanno a ruba. Le sfide di cartello, in particolare quelle che coinvolgono l'Inter Miami, si esauriscono più in fretta, quindi conviene acquistare in anticipo.

Le sfide di cartello, in particolare quelle che coinvolgono l'Inter Miami, si esauriscono più in fretta, quindi conviene acquistare in anticipo. FanProtect Guarantee. Ricevi un biglietto valido o ti vengono restituiti i soldi.

Ricevi un biglietto valido o ti vengono restituiti i soldi. Consegna mobile immediata. I biglietti vengono trasferiti direttamente sul telefono, l'ideale per acquisti last minute nel giorno della partita.

I biglietti vengono trasferiti direttamente sul telefono, l'ideale per acquisti last minute nel giorno della partita. Prevendita vs rivendita. Alcuni club offrono agli abbonati accesso anticipato alle partite casalinghe prima dell'apertura della vendita generale; StubHub è la strada più veloce una volta che questa finestra è passata, oppure per i posti del settore ospiti più difficili da trovare.

Alcuni club offrono agli abbonati accesso anticipato alle partite casalinghe prima dell'apertura della vendita generale; StubHub è la strada più veloce una volta che questa finestra è passata, oppure per i posti del settore ospiti più difficili da trovare. Hospitality. Sono disponibili pacchetti premium, comprese opzioni a bordo campo e in suite, per le sfide di cartello.

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Quanto costano i biglietti per la MLS 2026?

Tipo di biglietto Prezzo Più economico disponibile Da 15 $ ( Media della lega, regular season 25-50 $ Partite di cartello o rivalità Sopra la media, varia in base alla partita Playoff I più alti della stagione

Cosa incide sul prezzo:

Posizione del posto. I posti a bordo campo e i settori VIP costano sensibilmente di più rispetto a quelli degli anelli superiori.

I posti a bordo campo e i settori VIP costano sensibilmente di più rispetto a quelli degli anelli superiori. Avversario e stato di forma. Le partite casalinghe dell'Inter Miami, costruite attorno a Messi, sono costantemente tra le più costose e le più rapide ad andare esaurite.

Le partite casalinghe dell'Inter Miami, costruite attorno a Messi, sono costantemente tra le più costose e le più rapide ad andare esaurite. Dimensioni dello stadio. Impianti più grandi come il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta offrono una gamma di prezzi più ampia rispetto a strutture più piccole e specifiche per il calcio.

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Tutto quello che c'è da sapere sulla MLS 2026

L'Inter Miami è la squadra campione in carica della MLS Cup, avendo battuto Vancouver 3-1 a dicembre per vincere il suo primo titolo nella lega. Lionel Messi ha vinto il Golden Boot con 29 gol e un secondo premio MVP consecutivo, diventando il primo giocatore nella storia della MLS a vincere due MVP di fila. Miami ha perso Jordi Alba e Sergio Busquets durante l'offseason, ma ha aggiunto il portiere dell'anno 2025 Dayne St. Clair e l'attaccante messicano Germán Berterame.

L'Atlanta United ha fatto registrare di nuovo il pubblico più numeroso della MLS nella scorsa stagione, con una media di oltre 43.000 spettatori al Mercedes-Benz Stadium, compresi 65.520 per una singola partita della Matchday 1 contro il CF Montreal, ancora una delle più alte affluenze per una singola gara nella lega in questa stagione.

La MLS ha interrotto la regular season per sette settimane, dal 25 maggio al 16 luglio, mentre la Coppa del Mondo FIFA si è giocata tra Stati Uniti, Canada e Messico, prima della ripresa dell'azione a metà luglio. La regular season ora prosegue fino al Decision Day del 7 novembre, con i playoff in programma dal 18 novembre al 18 dicembre.

Tutto quello che c'è da sapere sugli impianti

L'Inter Miami ora gioca al Miami Freedom Park, il suo nuovo stadio specifico per il calcio da 25.000 posti a Fort Lauderdale, inaugurato nell'aprile 2026 e che ha sostituito la precedente casa del club, il Chase Stadium.

Gli stadi della MLS variano enormemente per dimensioni, dagli impianti specifici per il calcio con una capienza di circa 18.000-25.000 posti, come il Q2 Stadium di Austin e il GEODIS Park di Nashville, fino a strutture della dimensione di quelle NFL per le principali attrazioni della lega, incluso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Prima di acquistare, controlla sempre lo stadio specifico, la mappa dei posti e la capienza nella tua inserzione StubHub, dato che dimensioni e configurazione degli impianti variano molto da mercato a mercato.