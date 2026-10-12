Assicurarsi un posto per una partita della massima serie spagnola è uno dei grandi pellegrinaggi del calcio mondiale: che si voglia assistere allo spettacolo del Clásico allo Spotify Camp Nou, vivere l’atmosfera infuocata del San Mamés o godersi una giornata di campionato al Santiago Bernabéu.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie, dalle date delle sfide più attese ai prezzi medi, per non perdere neanche un calcio d’inizio.

Prossime partite della Liga e biglietti

Dove acquistare i biglietti per la Liga?

Per le partite della Liga sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality.

Il modo più affidabile per acquistare i biglietti è visitare i siti ufficiali dei club e accedere alla sezione «Biglietti».

I biglietti vengono spesso messi in vendita alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire i propri dati personali. È possibile acquistarli anche presso le biglietterie fisiche, spesso situate negli stadi dei club o nelle loro vicinanze. Alcuni club hanno inoltre punti vendita in diverse zone delle città in cui hanno sede.

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, oppure si vuole assicurarsi un posto prima dell’apertura della vendita ufficiale o trovare biglietti all’ultimo minuto, si possono prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub.

Quando si giocherà il prossimo Clásico?

Il primo Clásico della stagione 2026/27 è confermato per la 10ª giornata, a ottobre, mentre la sfida di ritorno si giocherà al Bernabéu a maggio.

Anche il derby di Madrid ha due date confermate per questa stagione: l’Atletico Madrid ospiterà il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 20 settembre (7ª giornata), prima della gara di ritorno al Bernabéu il 4 aprile 2027 (30ª giornata).

Partita Data e ora (ora locale) Biglietti Derby di Madrid: Atletico Madrid-Real Madrid 20 settembre 2026 (18:00) Biglietti El Clásico: Barcellona-Real Madrid 25 ottobre 2026 (orario da confermare) Biglietti Derby di Madrid: Real Madrid-Atletico Madrid 4 aprile 2027 (orario da confermare) Biglietti El Clásico: Real Madrid-Barcellona 9 maggio 2027 (orario da confermare) Biglietti

Quanto costano i biglietti per la Liga?

Il costo dei biglietti per la Liga varia notevolmente.

La maggior parte dei club prevede fasce di prezzo in base all’età, con categorie per adulti, giovani e anziani, ma i limiti di queste fasce cambiano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all’interno dello stadio incide notevolmente sul prezzo del biglietto: i posti con la visuale migliore sono spesso i più costosi. Alcuni club suddividono inoltre le partite in categorie: le sfide di cartello contro avversarie di primo piano, come il derby di Madrid (Real Madrid-Atletico Madrid) ed El Clásico (Barcellona-Real Madrid), rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Cosa aspettarsi dalla stagione della Liga?

Il Barcellona si presenta alla stagione 2026/27 da campione per il secondo anno consecutivo. Nella scorsa stagione, la squadra di Hansi Flick ha battuto il Real Madrid 2-0 nel Clásico decisivo per il titolo, conquistando il suo 29° campionato con tre partite d’anticipo. È stato il secondo titolo consecutivo da quando Flick ha assunto la guida della squadra nel 2024; nel frattempo sono arrivate anche una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna.

Il Real Madrid, al contrario, ha vissuto una stagione da dimenticare. Xabi Alonso è stato sostituito da Alvaro Arbeloa a metà campionato, tra le notizie di malumori nello spogliatoio, e il club ha chiuso al secondo posto senza conquistare alcun trofeo: un esito raro e doloroso per una società del suo prestigio. Per reagire, il presidente Florentino Perez ha scelto Jose Mourinho, che torna al Bernabéu per una seconda esperienza a 13 anni dalla prima, con l’obiettivo di riportare il club alla vittoria.

Tra i giocatori mai così quotati c’è Kylian Mbappe. L’attaccante del Real Madrid è stato il capocannoniere della Liga in entrambe le sue prime due stagioni in Spagna e arriva al 2026/27 dopo essere diventato soltanto il secondo giocatore nella storia dei Mondiali a vincere due volte la Scarpa d’oro. Nel torneo del 2026 in Nord America ha segnato 10 goal, chiudendo da capocannoniere mentre la Francia si è classificata quarta. Con una rosa consolidata e un allenatore come Mourinho, che non ha mai concluso una stagione senza trofei alla guida di uno dei grandi club in cui ha lavorato, il Real Madrid spera che Mbappe ripeta in campionato quanto mostrato ai Mondiali e lo trascini nella lotta per il titolo.