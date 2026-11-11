Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026: Australia-Nuova Zelanda, prezzi, sede e tutte le informazioni

Di recente abbiamo assistito a partite entusiasmanti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, che si concluderà con una finale avvincente questa domenica (15 novembre) a Brisbane.

Dopo quattro settimane di incontri intensi ed emozionanti tra fase a gironi e semifinali, restano soltanto due squadre in corsa per il titolo: Australia e Nuova Zelanda. Le due rivali agli antipodi si affronteranno anche nella finale femminile, in programma lo stesso giorno e nello stesso impianto. Puoi goderti l’atto conclusivo acquistando i biglietti oggi stesso.

L’Australia ha iniziato il torneo da netta favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la tredicesima complessiva dalla prima edizione del 1954. Ha vinto tutte le partite disputate finora, ma sa che la prova più difficile deve ancora arrivare. La Nuova Zelanda ha perso per soli 2 punti (24-22) quando le due squadre si sono affrontate a Sydney nella gara inaugurale del torneo, il 15 ottobre.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per assicurarti un posto alla prossima finale della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Data e ora (locali) Partita Biglietti Stadio (località) Dom 15 novembre (18:35 AEST) Finale: Australia-Nuova Zelanda Biglietti Suncorp Stadium (Brisbane)

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai canali di vendita autorizzati per il Suncorp Stadium di Brisbane.

La principale piattaforma di vendita autorizzata è Ticketmaster Australia; anche Ticketek opera come rivenditore partner.

Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I biglietti ufficiali d’ingresso per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partivano da 39 dollari australiani per gli adulti.

Partita Biglietto adulti (dai 16 anni) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Finale (Suncorp Stadium) Da 39 dollari australiani Da 109 dollari australiani

I posti sono suddivisi in diverse categorie generali:

Categoria 1 / Premium : posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni laterali dell’anello inferiore, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco.

: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni laterali dell’anello inferiore, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco. Categoria 2 : posti generalmente nelle sezioni laterali dell’anello superiore o negli angoli degli stadi.

: posti generalmente nelle sezioni laterali dell’anello superiore o negli angoli degli stadi. Categoria 3 / Ingresso generale: posti di solito dietro i pali o nelle sezioni più alte dell’anello superiore, con le opzioni più economiche.

Controlla il sito ufficiale del torneo per eventuali ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, ospitata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolge da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, comprende 18 partite in totale (15 incontri della fase a gironi, semifinali e finale).

La manifestazione si svolge in contemporanea con le competizioni femminile e di rugby in carrozzina.

Fase Data/e Partite della fase a gironi Dal 15 ottobre al 1° novembre Semifinali 7/8 novembre Finale 15 novembre

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I seguenti dieci impianti ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:

Paese Stadio (località) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti: