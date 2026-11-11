Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026: Australia-Nuova Zelanda, prezzi, sede e altre informazioni

Di recente abbiamo assistito a partite emozionanti nei campionati di rugby a 13, dalla Super League alla NRL, ma ora l'attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, che si concluderà con una finale domenica 15 novembre a Brisbane.

Dopo quattro settimane intense ed entusiasmanti tra fase a gironi e semifinali, restano soltanto due squadre in corsa per il titolo: Australia e Nuova Zelanda. Le due rivali si sfideranno anche nella finale femminile, in programma lo stesso giorno e nello stesso impianto. Puoi assistere all'atto conclusivo acquistando i biglietti oggi stesso.

L'Australia ha iniziato il torneo da netta favorita per conquistare il titolo per la quarta edizione consecutiva e per la 13ª volta in totale dalla prima edizione del 1954. Ha vinto tutte le partite disputate finora, ma sa che la prova più difficile deve ancora arrivare. La Nuova Zelanda ha perso di soli 2 punti (24-22) quando le due squadre si sono affrontate a Sydney nella partita inaugurale del torneo, il 15 ottobre.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per la prossima finale della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si gioca la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Data e ora (locali) Partita Biglietti Impianto (località) Domenica 15 novembre (18:35 AEST) Finale: Australia-Nuova Zelanda Biglietti Suncorp Stadium (Brisbane)

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per il Suncorp Stadium di Brisbane.

La principale piattaforma di vendita autorizzata è Ticketmaster Australia; anche Ticketek viene utilizzata come agente partner.

Chi cerca posti all'ultimo minuto può acquistare biglietti anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I biglietti ufficiali per gli adulti, con accesso generale alla finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026), partivano da 39 dollari australiani.

Partita Biglietto adulti (dai 16 anni) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Finale (Suncorp Stadium) Da 39 dollari australiani Da 109 dollari australiani

I posti sono suddivisi in diverse categorie generali:

Categoria 1 / Premium : posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni laterali dell'anello inferiore, con la migliore visuale centrale sul campo.

: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni laterali dell'anello inferiore, con la migliore visuale centrale sul campo. Categoria 2 : posti generalmente situati nelle sezioni laterali dell'anello superiore o negli angoli degli stadi.

: posti generalmente situati nelle sezioni laterali dell'anello superiore o negli angoli degli stadi. Categoria 3 / Accesso generale: posti solitamente situati dietro i pali o nelle sezioni più alte, con i prezzi d'ingresso più accessibili.

Consulta il sito ufficiale del torneo per eventuali ulteriori informazioni e i siti di rivendita, come StubHub, per verificare la disponibilità attuale.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, ospitata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolge da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, prevede 18 partite in totale (15 della fase a gironi, le semifinali e la finale).

L'evento si svolge in contemporanea con le competizioni femminile e di rugby in carrozzina.

Fase Data/e Fase a gironi Dal 15 ottobre al 1° novembre Semifinali 7/8 novembre Finale 15 novembre

Quali sono gli impianti della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I seguenti dieci impianti ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest'anno:

Paese Impianto (località) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti: