Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026: Australia-Nuova Zelanda, prezzi, sede e altre informazioni

Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL, ma l’attenzione si è ora spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, che si concluderà con un’emozionante finale questa domenica, 15 novembre, a Brisbane.

Dopo quattro settimane intense ed entusiasmanti tra fase a gironi e semifinali, restano soltanto due squadre in corsa per il titolo: Australia e Nuova Zelanda. Le due rivali si affronteranno anche nella finale femminile, in programma lo stesso giorno e nella stessa sede. Puoi assistere all’atto conclusivo acquistando oggi i biglietti.

L’Australia ha iniziato il torneo da netta favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la tredicesima in totale dall’edizione inaugurale del 1954. La nazionale australiana ha vinto finora tutte le sue partite, ma sa che ora l’attende la prova più difficile. La Nuova Zelanda ha perso per soli 2 punti (24-22) quando le due squadre si sono affrontate a Sydney nella partita inaugurale del torneo, il 15 ottobre.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per la prossima finale della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si gioca la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Data e ora (locali) Incontro Biglietti Stadio (città) Domenica 15 novembre (18:35 AEST) Finale: Australia-Nuova Zelanda Biglietti Suncorp Stadium (Brisbane)

Come acquistare i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per il Suncorp Stadium di Brisbane.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia; anche Ticketek è utilizzato come agente partner.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I biglietti ufficiali d’ingresso per la finale della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partivano da 39 AUD per gli adulti.

Partita Biglietto adulti (dai 16 anni) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Finale (Suncorp Stadium) Da 39 AUD Da 109 AUD

I posti sono suddivisi in diverse categorie generali:

Categoria 1 / Premium : posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco.

: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco. Categoria 2 : posti generalmente situati nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi.

: posti generalmente situati nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi. Categoria 3 / Ingresso generale: posti solitamente situati dietro i pali o nelle sezioni più alte delle tribune, con i prezzi d’ingresso più accessibili.

Consulta il sito ufficiale del torneo per eventuali ulteriori informazioni e i siti di rivendita, come StubHub, per verificare la disponibilità attuale.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, ospitata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolge da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, prevede 18 partite in totale (15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale).

La manifestazione si svolge in contemporanea con le competizioni femminile e in carrozzina.

Fase Data/e Fase a gironi 15 ottobre - 1° novembre Semifinali 7/8 novembre Finale 15 novembre

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I seguenti dieci stadi ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:

Paese Stadio (città) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi ha vinto le recenti edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti: