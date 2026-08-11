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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
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Come acquistare i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, informazioni sulla finale e altro ancora

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DFB Pokal
Bayern Monaco

Ecco come puoi far parte della frenesia di questa stagione di Coppa in terra tedesca

Siamo pronti per un’altra fantastica stagione di DFB-Pokal (Coppa di Germania), che culminerà con la finale all’Olympiastadion di Berlino il 29 maggio 2027, e oggi potresti prenotare i biglietti per una o più delle prossime sfide emozionanti.

Il Bayern Monaco si presenta alla nuova edizione da campione in carica dopo il netto 3-0 sul VfB Stuttgart nella finale della scorsa stagione, sollevando l’iconico trofeo per la 21ª volta, record ulteriormente allungato. Con Harry Kane capocannoniere della competizione nella passata edizione, l’aura del Bayern in DFB-Pokal non mostra segni di cedimento, anche se, come sempre nella storica coppa tedesca, le sorprese contro avversarie delle categorie inferiori restano parte del fascino del torneo.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti per la DFB-Pokal, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

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Prossime partite della DFB-Pokal 2026/27

Il sorteggio del primo turno ha proposto una serie di incroci intriganti, con i detentori del trofeo del Bayern Monaco impegnati in trasferta contro la neopromossa di 2. Bundesliga VfL Osnabrück e il Borussia Dortmund in viaggio per affrontare l’HEBC Hamburg, squadra dell’Oberliga Hamburg. Le partite di Bayern e Dortmund sono le ultime del turno, rinviate a settembre perché entrambi i club disputeranno prima la Franz Beckenbauer Super Cup, la tradizionale gara che apre la stagione in Germania, recentemente rinominata in onore della leggenda scomparsa di Bayern e Germania.

Bundesliga
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB

Di seguito le partite confermate del primo turno che coinvolgono squadre di Bundesliga.

Data e ora (CEST)PartitaStadioBiglietti
ven 21 ago, 18:00St. Tönis vs Eintracht FrancoforteStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Biglietti
ven 21 ago, 18:00Waldhof Mannheim vs 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Biglietti
ven 21 ago, 18:00Preußen Münster vs Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Biglietti
ven 21 ago, 20:45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Biglietti
sab 22 ago, 13:00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Biglietti
sab 22 ago, 13:00Energie Cottbus vs FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Biglietti
sab 22 ago, 15:30Erzgebirge Aue vs TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Biglietti
sab 22 ago, TBCViktoria Cologne vs 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Cologne)Biglietti
sab 22 ago, TBC1. FC Saarbrücken vs Hertha BerlinoHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Biglietti
sab 22 ago, 15:30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Biglietti
dom 23 ago, TBCEintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Biglietti
dom 23 ago, TBCEintracht Trier vs RB LipsiaMoselstadion (Trier)Biglietti
dom 23 ago, 15:30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Biglietti
dom 23 ago, 18:00Fortuna Düsseldorf vs FriburgoMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Biglietti
dom 23 ago, TBCRot-Weiss Essen vs FC St. PauliStadion Essen (Essen)Biglietti
dom 23 ago, TBCSG Sonnenhof Großaspach vs Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Biglietti
lun 24 ago, 18:00Verl vs AmburgoSCHÜCO Arena (Bielefeld)Biglietti
mar 1 set, 20:45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Biglietti
mer 2 set, 20:45Bayern Monaco vs VfL OsnabrückAllianz Arena (Munich)Biglietti

Qual è il calendario completo della DFB-Pokal 2026/27?

TurnoData/eBiglietti
Primo turno21-24 agosto e 1-2 settembre 2026Biglietti
Secondo turno27-28 ottobre 2026Biglietti
Ottavi di finale1-2 dicembre 2026Biglietti
Quarti di finale2-3 febbraio e 9-10 febbraio 2027Biglietti
Semifinali20-21 aprile 2027Biglietti
Finale29 maggio 2027Biglietti

Come acquistare i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27

Per le partite di DFB-Pokal, i biglietti vengono venduti principalmente sui siti ufficiali dei club coinvolti o nei loro negozi ufficiali.

Di solito vengono messi in vendita a fasi, iniziando dai soci dei club e dagli abbonati, prima di passare a un’eventuale vendita generale al pubblico, se ne restano.

Per quanto riguarda la finale di DFB-Pokal all’Olympiastadion di Berlino, si applica lo stesso processo, anche se la capienza è limitata e la domanda spesso supera i biglietti disponibili.

Ciascuna delle due finaliste dovrebbe ricevere circa 20.000-25.000 biglietti.

I biglietti rimanenti, all’incirca 25.000-30.000, sono riservati alla Federazione calcistica tedesca (DFB), agli sponsor, agli ospiti VIP e a una lotteria per tifosi neutrali. I biglietti per la finale e i pacchetti hospitality saranno inoltre disponibili sul DFB Ticketshop ufficiale.

Oltre ad acquistare i biglietti per la DFB-Pokal attraverso i canali ufficiali, i tifosi hanno anche la possibilità di ottenerli sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi desidera acquistare biglietti tramite canali alternativi, offrendo inserzioni verificate e protezione per gli acquirenti a chi cerca di assicurarsi un posto una volta esaurite le assegnazioni ufficiali.

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Quanto costano i biglietti per la DFB-Pokal 2026/27?

Nei turni iniziali della DFB-Pokal, i biglietti tendono a variare da 15 € a 25 €.

I prezzi aumentano con il progredire della competizione, con i biglietti per quarti di finale e semifinali che costano da 50 € in su attraverso i canali ufficiali.

Prendendo come riferimento le edizioni precedenti, è probabile che i prezzi partano da 75 € per i posti standard e possano salire oltre i 250 € per i posti premium all’Olympiastadion di Berlino per la finale del 29 maggio 2027.

Ricorda di tenere d’occhio i portali ufficiali dei club più vicino alla data per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari come StubHub per la disponibilità aggiornata.

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Dove si gioca la finale di DFB-Pokal? Olympiastadion

L’Olympiastadion di Berlino fu originariamente costruito a metà degli anni Trenta come stadio ospitante delle Olimpiadi estive del 1936.

Lo stadio ha subito due importanti ristrutturazioni, dal 1972 al 1974 e dal 2000 al 2004, per modernizzarlo in vista del calcio nazionale e internazionale e ora ha una capienza di 74.475 posti.

Oltre ad aver ospitato partite dei Mondiali FIFA del 1974 e del 2006 e degli Europei UEFA del 2024, l’Hertha Berlino, che attualmente milita in 2. Bundesliga, considera l’Olympiastadion la propria casa dal 1963.

Lontano dal calcio, l’Olympiastadion resta un importante impianto di atletica. Usain Bolt vi stabilì notoriamente il record maschile dei 100 metri durante i Mondiali di atletica del 2009. Il suo tempo di 9,58 secondi è ancora imbattuto.

Chi sono i recenti vincitori della DFB-Pokal?

AnnoVincitoreFinalistaRisultato
2026Bayern MonacoVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LipsiaEintracht Francoforte2-0
2022RB LipsiaSC Friburgo4-2 (rig.)
2021Borussia DortmundRB Lipsia4-1
2020Bayern MonacoBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MonacoRB Lipsia3-0
2018Eintracht FrancoforteBayern Monaco3-1
2017Borussia DortmundEintracht Francoforte2-1

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