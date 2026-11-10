Come acquistare i biglietti per la Coppa Intercontinentale FIFA 2026: Date, prezzi e altre informazioni

La Coppa Intercontinentale FIFA torna nel 2026 per la sua terza edizione, riunendo le squadre campioni delle sei confederazioni continentali per incoronare la regina indiscussa del calcio mondiale per club. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli e Auckland FC hanno già conquistato un posto nel torneo, mentre la rappresentante del Sudamerica sarà decisa nel corso dell'anno.

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Quando si giocherà la Coppa Intercontinentale FIFA 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti 9 dicembre 2026 Derby delle Americhe: Toluca contro la squadra campione della Copa Libertadores Doha, Qatar Biglietti 12 dicembre 2026 FIFA Challenger Cup: vincitrice della Coppa Africa-Asia-Pacifico contro vincitrice del Derby delle Americhe Doha, Qatar Biglietti 16, metà dicembre 2026 Finale della Coppa Intercontinentale FIFA: Paris Saint-Germain contro vincitrice della Challenger Cup Doha, Qatar Biglietti

Dove acquistare i biglietti per la Coppa Intercontinentale FIFA 2026?

Ticombo è la soluzione migliore per assicurarsi i biglietti della Coppa Intercontinentale FIFA 2026 quando saranno messi in vendita. La piattaforma propone biglietti verificati per partite di calcio in tutto il mondo, con garanzie a tutela degli acquirenti e pagamenti sicuri per ogni ordine. Basta selezionare la partita a cui si vuole assistere, scegliere tra le offerte disponibili in base alla categoria e alla posizione del posto e completare l'acquisto in pochi clic.

Nel frattempo, tenete d'occhio Ticombo: le offerte vengono aggiunte non appena sedi e date sono confermate. Quando compariranno, conviene agire in fretta, vista la rapidità con cui sono andati esauriti i biglietti delle precedenti edizioni.

Quanto costano i biglietti per la Coppa Intercontinentale FIFA 2026?

I prezzi esatti per il 2026 non sono ancora stati pubblicati, ma le ultime edizioni offrono un'indicazione utile. Per l'edizione 2025 in Qatar, i biglietti della vendita generale della FIFA partivano da appena 20 QAR, circa 5 dollari statunitensi, per i primi turni. Sulle piattaforme di rivendita, invece, la forbice dei prezzi era molto più ampia con l'aumento della domanda.

I biglietti per la finale della Coppa Intercontinentale sono andati da circa 82 dollari statunitensi per i posti disponibili più economici a una media di circa 217 dollari statunitensi per un biglietto di fascia intermedia.

Le partite della Coppa Africa-Asia-Pacifico e del Derby delle Americhe tendono a offrire i biglietti più accessibili del torneo, mentre la Challenger Cup e la finale hanno prezzi più elevati per l'importanza della posta in palio. Su Ticombo, i prezzi variano in tempo reale in base alla domanda e alla disponibilità: prima si prenota dopo l'apertura delle vendite, maggiori sono le possibilità di assicurarsi il posto disponibile più economico. La piattaforma permette anche di confrontare le categorie di posti, facilitando la ricerca di un biglietto adatto al proprio budget senza rinunciare all'atmosfera dello stadio.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa Intercontinentale FIFA 2026

La Coppa Intercontinentale prevede quattro fasi e cinque partite. La Coppa Africa-Asia-Pacifico apre il torneo con un mini torneo a eliminazione diretta di due partite tra le squadre campioni dell'AFC e della CAF e la rappresentante dell'Oceania. L'organizzazione si alterna ogni anno tra Asia e Africa. Il Derby delle Americhe mette poi di fronte, in gara unica, la vincitrice della CONCACAF Champions Cup e la squadra campione della Copa Libertadores. Le vincitrici di questi due confronti si affrontano nella FIFA Challenger Cup in campo neutro. Chi prevale accede alla finale contro la vincitrice della UEFA Champions League, che vi arriva direttamente senza disputare i turni precedenti.

Cinque dei sei posti per il 2026 sono già assegnati. L'Al-Ahli si è qualificato vincendo l'AFC Champions League Elite dopo aver battuto il Machida Zelvia a Gedda. Il Toluca si è assicurato il posto riservato alla CONCACAF superando il Tigres ai rigori, il Mamelodi Sundowns ha vinto la finale della CAF Champions League contro l'AS FAR e l'Auckland FC ha conquistato il posto dell'Oceania vincendo la prima edizione dell'OFC Professional League. Il Paris Saint-Germain partecipa da campione d'Europa e detentore della Coppa Intercontinentale, dopo aver confermato il titolo in Champions League battendo l'Arsenal ai rigori a Budapest. Accederà quindi di nuovo direttamente alla finale. Resta da assegnare soltanto il posto del Sudamerica: la squadra campione della Copa Libertadores 2026 sarà decisa nel corso dell'anno.