La Coppa del Mondo FIFA 2026 ha raggiunto un livello di entusiasmo assoluto e la corsa globale ai biglietti per il Mondiale ha ufficialmente battuto tutti i record storici.
Il tabellone ha già regalato spettacoli mozzafiato: la Norvegia ha sorpreso il Brasile, cinque volte campione, a New York, mentre un'Inghilterra ridotta in dieci uomini ha avuto la meglio sui co-padroni di casa del Messico per 3-2 in un thriller già diventato un classico allo Stadio Azteca. La ricompensa? Un quarto di finale già fissato, ricco di stelle, sabato 11 luglio a Miami.
Pianificare la propria strategia per i biglietti del torneo richiede un'attenta ricerca sulle finestre ufficiali di richiesta e sulle categorie di posti negli stadi. Mentre finalizzi i preparativi per il torneo, assicurarti che il tuo account di gaming sportivo sia completamente ricaricato con crediti bonus è una mossa intelligente. Visita la nostra recensione promozionale per sbloccare premi di alto livello con il nostro codice promo 1xbet verificato. Siamo ufficialmente nel pieno degli ottavi di finale, ricchi di colpi di scena, dove i sogni del torneo prendono forma e i giganti più pesanti cadono strada facendo.
Nel frattempo, Francia e Marocco si sono assicurate con successo la strada verso una sfida ad alta tensione in programma oggi a Boston.
Programma completo delle prossime partite della Coppa del Mondo 2026
|Data e orario del calcio d'inizio
|Dettagli partita
|Luogo
|Biglietti
|14 luglio, calcio d'inizio alle 19:00 CDT
|Semifinale 1: Francia vs Spagna
|Dallas Stadium, USA
|Acquista i biglietti
|15 luglio, calcio d'inizio alle 20:00 EDT
|Semifinale 2: Inghilterra vs Argentina
|Atlanta Stadium, USA
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|18 luglio, calcio d'inizio alle 15:00 EDT
|Finale per il 3° posto: Francia / Spagna vs Inghilterra / Argentina
|Miami Stadium, USA
|Acquista i biglietti
|19 luglio, calcio d'inizio alle 15:00 EDT
|Finale della Coppa del Mondo: Francia / Spagna vs Inghilterra / Argentina
|New York New Jersey Stadium, USA
|Acquista i biglietti
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026?
Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti della Coppa del Mondo, inclusi il Visa Presale, l'Early Ticket Draw e il Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.
Ecco cosa devi sapere in sintesi:
- La fase di vendita Last-Minute è attualmente attiva, dopo il lancio avvenuto il 1° aprile. A differenza dei turni precedenti, non si tratta di una lotteria. I biglietti vengono venduti rigorosamente in ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l'ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.
- È aperto anche l'Official FIFA Resale Marketplace. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l'avvicinarsi del torneo.
- In alternativa, i tifosi possono guardare ai marketplace secondari come StubHub per i biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.
LEGGI ANCHE: Come acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026: FIFA Official Resale, rivendita in Messico, informazioni e altro
Posso acquistare biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?
Sì. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per scambi sicuri e ha riaperto il 2 aprile.
È accessibile tramite il portale biglietti sul sito della FIFA per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi.
I residenti in Messico dovrebbero utilizzare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), che ha anch'esso riaperto per gestire le transazioni di rivendita locali con tutele ufficiali.
I marketplace secondari come StubHub restano un'opzione popolare e valida per i tifosi che cercano blocchi di posti specifici o l'accesso alle partite più richieste del torneo.
Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito da cui stai acquistando.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La FIFA aveva precedentemente annunciato che, con il pricing dinamico in vigore, i biglietti possono partire da appena 60 $ per le prime partite della fase a gironi, ma possono superare i 10.000 $ per la finale.
I prezzi sono destinati a fluttuare nel corso delle varie fasi di rilascio/vendita dei biglietti.
Di seguito sono riportate le stime:
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60 $ - 620 $
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|75 $ - 2.735 $
|Sedicesimi di finale
|105 $ - 750 $
|Ottavi di finale
|170 $ - 980 $
|Quarti di finale
|275 $ - 1.775 $
|Semifinali
|420 $ - 3.295 $
|Finale
|2.030 $ - 10.875 $
Che cos'è il pricing variabile della FIFA?
L'approccio della FIFA alla biglietteria è in linea con le tendenze di vari settori dello sport e dell'intrattenimento, nei quali i prezzi fluttuano per ottimizzare vendite e affluenza.
La FIFA applica il pricing variabile, insieme al pricing dinamico, al processo di vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026, il che significa che i prezzi possono oscillare durante le varie fasi di vendita sulla base di una valutazione della domanda e della disponibilità per ogni partita.
I prezzi dei biglietti sono soggetti a variazioni in qualsiasi momento, il che offre maggiore flessibilità nel gestire eventuali sviluppi imprevisti.
Con il pricing variabile della FIFA per la Coppa del Mondo 2026, i prezzi vengono fissati in modo flessibile prima che i biglietti siano messi in vendita in ogni fase. Tuttavia, il pricing dinamico entrerà in vigore una volta aperta una fase di vendita.
Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Un totale di 211 squadre ha intrapreso il cammino verso la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA e tutti i 48 posti per le nazionali sono ora ufficialmente assegnati. Questo include le tre nazioni ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti, qualificate automaticamente.
Il quadro finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:
- AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
- CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Congo DR, Egitto, Ghana, Costa d'Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
- CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curacao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
- CONMEBOL (Sud America): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Oceania): Nuova Zelanda
- UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cechia, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Türkiye
Il processo di qualificazione si è concluso il 31 marzo 2026, con le vincitrici finali degli spareggi intercontinentali ed europei che hanno conquistato il loro posto nel torneo allargato a 12 gironi, in programma al via questo giugno.
Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Già nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026, due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti.
|Paese
|Stadio (città)
|Capienza per il torneo mondiale
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000
Quando si gioca la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026, toccando 16 città ospitanti in Canada, Messico e Stati Uniti.
In Nord America si giocheranno 104 partite in 34 giorni.
Per la prima volta, il torneo vedrà la partecipazione di 48 squadre e sarà organizzato congiuntamente da tre nazioni.
Dove si gioca la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono le seguenti:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico e Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle