Di recente abbiamo assistito ad alcune entusiasmanti sfide di rugby league nei campionati nazionali, dalla Super League alla NRL, ma ora l'attenzione si sposta sulla scena internazionale, con la Rugby League World Cup al via il 15 ottobre in Australia, con Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea anch'esse co-organizzatrici.

Ci attende un mese di azione intensa ed emozionante nell'emisfero sud, con 10 squadre in lotta per la gloria mondiale, e puoi goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi stesso i biglietti per le partite.

L'Australia parte come netta favorita per conquistare il trofeo per la quarta volta consecutiva e per la 13ª complessiva dall'edizione inaugurale del 1954. Dovrà però affrontare una dura concorrenza da parte delle altre co-organizzatrici e rivali dell'area antipodiana, la Nuova Zelanda, oltre a Inghilterra, Samoa e Tonga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti e su come assicurarti un posto alle prossime partite della Rugby League World Cup, compresi i canali d'acquisto, i prezzi e altro ancora.

Quando si gioca la Rugby League World Cup 2026?

La Rugby League World Cup 2026, co-organizzata da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si disputerà da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, vetrina di un mese, prevede in totale 18 partite, 15 della fase a gironi, le semifinali e la finale.

L'evento si svolgerà inoltre in contemporanea con i tornei femminile e wheelchair.

Fase Data/e Partite del girone 15 ottobre - 1 novembre Semifinali 7/8 novembre Finale 15 novembre

Come comprare i biglietti per la Rugby League World Cup 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Rugby League World Cup, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ogni specifica città ospitante e stadio.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, oltre a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell'impianto specifico, come per esempio per le partite disputate in alcuni stadi australiani o neozelandesi, viene utilizzato anche Ticketek come partner di vendita.

Se vuoi assicurarti posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per la Rugby League World Cup 2026?

I biglietti ufficiali d'ingresso generale per la Rugby League World Cup 2026, RLWC2026, partono da 19 $ AUD per gli adulti, ma i prezzi varieranno in base alla partita specifica, all'impianto e alla categoria del posto.

Tipo di partita Biglietto adulto (16+) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Fase a gironi e semifinali Da 19 $ AUD Da 49 $ AUD Finale (Suncorp Stadium) Da 39 $ AUD Da 109 $ AUD





Anche se le mappe delle singole categorie dipendono in larga misura dai layout dei 10 diversi stadi tra Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, i posti sono suddivisi in diversi livelli generali:

Categoria 1 / Premium : posizionata lungo la linea di metà campo e nei settori laterali inferiori, offre le migliori visuali centrali del campo.

Categoria 2 : solitamente situata nei settori laterali superiori o negli angoli degli stadi.

Categoria 3 / Ingresso generale : di norma collocata dietro i pali o negli anelli superiori più alti, offre i punti d'ingresso più economici.

Tieni d'occhio i siti ufficiali delle nazionali più vicino alla data dell'evento per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Qual è il calendario della Rugby League World Cup 2026?

Data e ora (locale) Partita Impianto (località) Biglietti gio 15 ott (20:05 AEDT) Gruppo A: Australia vs Nuova Zelanda Allianz Stadium (Sydney) Biglietti ven 16 ott (17:45 AEDT) Gruppo B/C: Samoa vs Francia CommBank Stadium (Sydney) Biglietti sab 17 ott (14:25 PGT) Gruppo B/C: Papua Nuova Guinea vs Libano Santos National Football Stadium (Port Moresby) Da definire sab 17 ott (17:05 AWST) Gruppo B/C: Inghilterra vs Tonga HBF Park (Perth) Biglietti dom 18 ott (16:05 AEDT) Gruppo A: Fiji vs Isole Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Biglietti ven 23 ott (20:05 AEDT) Gruppo B/C: Tonga vs Libano CommBank Stadium (Sydney) Biglietti sab 24 ott (14:25 PGT) Gruppo B/C: Papua Nuova Guinea vs Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Da definire sab 24 ott (14:35 AWST) Gruppo B/C: Inghilterra vs Francia HBF Park (Perth) Biglietti dom 25 ott (18:05 NZDT) Gruppo A: Nuova Zelanda vs Isole Cook One NZ Stadium (Christchurch) Biglietti dom 25 ott (19:05 AEST) Gruppo A: Australia vs Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Biglietti ven 30 ott (20:05 AEDT) Gruppo B/C: Inghilterra vs PNG WIN Stadium (Wollongong) Biglietti sab 31 ott (14:30 AEST) Gruppo A: Nuova Zelanda vs Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biglietti sab 31 ott (19:05 AEST) Gruppo A: Australia vs Isole Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biglietti dom 1 nov (17:40 AEDT) Gruppo B/C: Libano vs Francia & Tonga vs Samoa CommBank Stadium (Sydney) Biglietti sab 7 nov (20:05 AEDT) 1ª semifinale - da confermare McDonald Jones Stadium (Newcastle) Da definire dom 8 nov (20:05 AEDT) 2ª semifinale - da confermare Allianz Stadium (Sydney) Da definire dom 15 nov (18:35 AEST) Finale - da confermare Suncorp Stadium (Brisbane) Da definire

Quali sono gli stadi della Rugby League World Cup 2026?

I seguenti dieci impianti ospiteranno partite della Rugby League World Cup di quest'anno:

Paese Impianto (località) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi sono i vincitori recenti della Rugby League World Cup?

L'edizione inaugurale della Rugby League World Cup si è disputata nel 1954. Queste sono le finali più recenti:

Anno Vincitori Secondi classificati Risultato finale Impianto (località) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inghilterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Nuova Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nuova Zelanda Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Nuova Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inghilterra 16-8 Wembley (Londra) 1992 Australia Gran Bretagna 10-6 Wembley (Londra) 1988 Australia Nuova Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Gran Bretagna 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







