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Book Rugby League World Cup 2026 tickets
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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby league 2026: prezzi dei biglietti, date, calendario, sedi e altro ancora

SHOPPING

Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi un posto all’edizione di quest’anno della grande festa del rugby league nell’emisfero australe

Di recente abbiamo assistito ad alcune entusiasmanti sfide di rugby league nei campionati nazionali, dalla Super League alla NRL, ma ora l'attenzione si sposta sulla scena internazionale, con la Rugby League World Cup al via il 15 ottobre in Australia, con Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea anch'esse co-organizzatrici.

Ci attende un mese di azione intensa ed emozionante nell'emisfero sud, con 10 squadre in lotta per la gloria mondiale, e puoi goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi stesso i biglietti per le partite.

L'Australia parte come netta favorita per conquistare il trofeo per la quarta volta consecutiva e per la 13ª complessiva dall'edizione inaugurale del 1954. Dovrà però affrontare una dura concorrenza da parte delle altre co-organizzatrici e rivali dell'area antipodiana, la Nuova Zelanda, oltre a Inghilterra, Samoa e Tonga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti e su come assicurarti un posto alle prossime partite della Rugby League World Cup, compresi i canali d'acquisto, i prezzi e altro ancora.

Quando si gioca la Rugby League World Cup 2026?

La Rugby League World Cup 2026, co-organizzata da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si disputerà da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, vetrina di un mese, prevede in totale 18 partite, 15 della fase a gironi, le semifinali e la finale.

L'evento si svolgerà inoltre in contemporanea con i tornei femminile e wheelchair.

Fase

Data/e

Partite del girone

15 ottobre - 1 novembre

Semifinali

7/8 novembre

Finale

15 novembre

Come comprare i biglietti per la Rugby League World Cup 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Rugby League World Cup, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ogni specifica città ospitante e stadio.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, oltre a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell'impianto specifico, come per esempio per le partite disputate in alcuni stadi australiani o neozelandesi, viene utilizzato anche Ticketek come partner di vendita.

Se vuoi assicurarti posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per la Rugby League World Cup 2026?

I biglietti ufficiali d'ingresso generale per la Rugby League World Cup 2026, RLWC2026, partono da 19 $ AUD per gli adulti, ma i prezzi varieranno in base alla partita specifica, all'impianto e alla categoria del posto.

Tipo di partita

Biglietto adulto (16+)

Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)

Fase a gironi e semifinali

Da 19 $ AUD

Da 49 $ AUD

Finale (Suncorp Stadium)

Da 39 $ AUD

Da 109 $ AUD


Anche se le mappe delle singole categorie dipendono in larga misura dai layout dei 10 diversi stadi tra Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, i posti sono suddivisi in diversi livelli generali:

  • Categoria 1 / Premium: posizionata lungo la linea di metà campo e nei settori laterali inferiori, offre le migliori visuali centrali del campo.
  • Categoria 2: solitamente situata nei settori laterali superiori o negli angoli degli stadi.
  • Categoria 3 / Ingresso generale: di norma collocata dietro i pali o negli anelli superiori più alti, offre i punti d'ingresso più economici.

Tieni d'occhio i siti ufficiali delle nazionali più vicino alla data dell'evento per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Qual è il calendario della Rugby League World Cup 2026?

Data e ora (locale)

Partita

Impianto (località)

Biglietti

gio 15 ott (20:05 AEDT)

Gruppo A: Australia vs Nuova Zelanda

Allianz Stadium (Sydney)

Biglietti

ven 16 ott (17:45 AEDT)

Gruppo B/C: Samoa vs Francia

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

sab 17 ott (14:25 PGT)

Gruppo B/C: Papua Nuova Guinea vs Libano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Da definire

sab 17 ott (17:05 AWST)

Gruppo B/C: Inghilterra vs Tonga

HBF Park (Perth)

Biglietti

dom 18 ott (16:05 AEDT)

Gruppo A: Fiji vs Isole Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Biglietti

ven 23 ott (20:05 AEDT)

Gruppo B/C: Tonga vs Libano

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

sab 24 ott (14:25 PGT)

Gruppo B/C: Papua Nuova Guinea vs Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Da definire

sab 24 ott (14:35 AWST)

Gruppo B/C: Inghilterra vs Francia

HBF Park (Perth)

Biglietti

dom 25 ott (18:05 NZDT)

Gruppo A: Nuova Zelanda vs Isole Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Biglietti

dom 25 ott (19:05 AEST)

Gruppo A: Australia vs Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Biglietti

ven 30 ott (20:05 AEDT)

Gruppo B/C: Inghilterra vs PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Biglietti

sab 31 ott (14:30 AEST)

Gruppo A: Nuova Zelanda vs Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biglietti

sab 31 ott (19:05 AEST)

Gruppo A: Australia vs Isole Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biglietti

dom 1 nov (17:40 AEDT)

Gruppo B/C: Libano vs Francia & Tonga vs Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

sab 7 nov (20:05 AEDT)

1ª semifinale - da confermare

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Da definire

dom 8 nov (20:05 AEDT)

2ª semifinale - da confermare

Allianz Stadium (Sydney)

Da definire

dom 15 nov (18:35 AEST)

Finale - da confermare

Suncorp Stadium (Brisbane)

Da definire

Quali sono gli stadi della Rugby League World Cup 2026?

I seguenti dieci impianti ospiteranno partite della Rugby League World Cup di quest'anno:

Paese

Impianto (località)

Capienza

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nuova Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Nuova Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Chi sono i vincitori recenti della Rugby League World Cup?

L'edizione inaugurale della Rugby League World Cup si è disputata nel 1954. Queste sono le finali più recenti:

Anno

Vincitori

Secondi classificati

Risultato finale

Impianto (località)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inghilterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nuova Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nuova Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nuova Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inghilterra

16-8

Wembley (Londra)

1992

Australia

Gran Bretagna

10-6

Wembley (Londra)

1988

Australia

Nuova Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretagna

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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