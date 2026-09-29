Di recente abbiamo assistito ad alcune entusiasmanti sfide di rugby league nei campionati nazionali, dalla Super League alla NRL, ma ora l'attenzione si sposta sulla scena internazionale, con la Rugby League World Cup al via il 15 ottobre in Australia, con Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea anch'esse co-organizzatrici.
Ci attende un mese di azione intensa ed emozionante nell'emisfero sud, con 10 squadre in lotta per la gloria mondiale, e puoi goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi stesso i biglietti per le partite.
L'Australia parte come netta favorita per conquistare il trofeo per la quarta volta consecutiva e per la 13ª complessiva dall'edizione inaugurale del 1954. Dovrà però affrontare una dura concorrenza da parte delle altre co-organizzatrici e rivali dell'area antipodiana, la Nuova Zelanda, oltre a Inghilterra, Samoa e Tonga.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti e su come assicurarti un posto alle prossime partite della Rugby League World Cup, compresi i canali d'acquisto, i prezzi e altro ancora.
Quando si gioca la Rugby League World Cup 2026?
La Rugby League World Cup 2026, co-organizzata da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si disputerà da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, vetrina di un mese, prevede in totale 18 partite, 15 della fase a gironi, le semifinali e la finale.
L'evento si svolgerà inoltre in contemporanea con i tornei femminile e wheelchair.
Fase
Data/e
Partite del girone
15 ottobre - 1 novembre
Semifinali
7/8 novembre
Finale
15 novembre
Come comprare i biglietti per la Rugby League World Cup 2026
I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Rugby League World Cup, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ogni specifica città ospitante e stadio.
La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, oltre a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell'impianto specifico, come per esempio per le partite disputate in alcuni stadi australiani o neozelandesi, viene utilizzato anche Ticketek come partner di vendita.
Se vuoi assicurarti posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.
Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.
Quanto costano i biglietti per la Rugby League World Cup 2026?
I biglietti ufficiali d'ingresso generale per la Rugby League World Cup 2026, RLWC2026, partono da 19 $ AUD per gli adulti, ma i prezzi varieranno in base alla partita specifica, all'impianto e alla categoria del posto.
Tipo di partita
Biglietto adulto (16+)
Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)
Fase a gironi e semifinali
Da 19 $ AUD
Da 49 $ AUD
Finale (Suncorp Stadium)
Da 39 $ AUD
Da 109 $ AUD
Anche se le mappe delle singole categorie dipendono in larga misura dai layout dei 10 diversi stadi tra Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, i posti sono suddivisi in diversi livelli generali:
- Categoria 1 / Premium: posizionata lungo la linea di metà campo e nei settori laterali inferiori, offre le migliori visuali centrali del campo.
- Categoria 2: solitamente situata nei settori laterali superiori o negli angoli degli stadi.
- Categoria 3 / Ingresso generale: di norma collocata dietro i pali o negli anelli superiori più alti, offre i punti d'ingresso più economici.
Tieni d'occhio i siti ufficiali delle nazionali più vicino alla data dell'evento per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.
Qual è il calendario della Rugby League World Cup 2026?
Data e ora (locale)
Partita
Impianto (località)
Biglietti
gio 15 ott (20:05 AEDT)
Gruppo A: Australia vs Nuova Zelanda
Allianz Stadium (Sydney)
ven 16 ott (17:45 AEDT)
Gruppo B/C: Samoa vs Francia
CommBank Stadium (Sydney)
sab 17 ott (14:25 PGT)
Gruppo B/C: Papua Nuova Guinea vs Libano
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Da definire
sab 17 ott (17:05 AWST)
Gruppo B/C: Inghilterra vs Tonga
HBF Park (Perth)
dom 18 ott (16:05 AEDT)
Gruppo A: Fiji vs Isole Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
ven 23 ott (20:05 AEDT)
Gruppo B/C: Tonga vs Libano
CommBank Stadium (Sydney)
sab 24 ott (14:25 PGT)
Gruppo B/C: Papua Nuova Guinea vs Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Da definire
sab 24 ott (14:35 AWST)
Gruppo B/C: Inghilterra vs Francia
HBF Park (Perth)
dom 25 ott (18:05 NZDT)
Gruppo A: Nuova Zelanda vs Isole Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
dom 25 ott (19:05 AEST)
Gruppo A: Australia vs Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
ven 30 ott (20:05 AEDT)
Gruppo B/C: Inghilterra vs PNG
WIN Stadium (Wollongong)
sab 31 ott (14:30 AEST)
Gruppo A: Nuova Zelanda vs Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
sab 31 ott (19:05 AEST)
Gruppo A: Australia vs Isole Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
dom 1 nov (17:40 AEDT)
Gruppo B/C: Libano vs Francia & Tonga vs Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
sab 7 nov (20:05 AEDT)
1ª semifinale - da confermare
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Da definire
dom 8 nov (20:05 AEDT)
2ª semifinale - da confermare
Allianz Stadium (Sydney)
Da definire
dom 15 nov (18:35 AEST)
Finale - da confermare
Suncorp Stadium (Brisbane)
Da definire
Quali sono gli stadi della Rugby League World Cup 2026?
I seguenti dieci impianti ospiteranno partite della Rugby League World Cup di quest'anno:
Paese
Impianto (località)
Capienza
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nuova Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nuova Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Chi sono i vincitori recenti della Rugby League World Cup?
L'edizione inaugurale della Rugby League World Cup si è disputata nel 1954. Queste sono le finali più recenti:
Anno
Vincitori
Secondi classificati
Risultato finale
Impianto (località)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inghilterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nuova Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nuova Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nuova Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inghilterra
16-8
Wembley (Londra)
1992
Australia
Gran Bretagna
10-6
Wembley (Londra)
1988
Australia
Nuova Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretagna
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)