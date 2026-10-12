Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026: prezzi, date, calendario, sedi e tutte le informazioni

Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL. Ora, però, l’attenzione si sposta sulla scena internazionale: il 15 ottobre inizia in Australia la Coppa del Mondo di rugby a 13, organizzata anche da Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.
Ci attende un mese di sfide intense ed entusiasmanti nell’emisfero australe, con 10 squadre a caccia del titolo mondiale. Puoi vivere tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi i biglietti per le partite.
L’Australia parte nettamente favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione del 1954. Dovrà però affrontare una forte concorrenza, a cominciare dalla Nuova Zelanda, co-organizzatrice e rivale agli antipodi, oltre a Inghilterra, Samoa e Tonga.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.
Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?
La Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026, organizzata da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolgerà da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo durerà un mese e comprenderà 18 partite in totale: 15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale.
In contemporanea si svolgeranno anche le competizioni femminile e in carrozzina.
Fase
Data o date
Fase a gironi
15 ottobre - 1° novembre
Semifinali
7/8 novembre
Finale
15 novembre
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026
I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio ospitante.
La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell’impianto, anche Ticketek viene utilizzato come rivenditore partner per alcune partite in Australia o Nuova Zelanda.
Chi cerca posti all’ultimo momento può acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie come StubHub.
Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?
I biglietti ufficiali d’ingresso generale per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, allo stadio e alla categoria di posto.
Tipo di partita
Biglietto adulti (dai 16 anni)
Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)
Fase a gironi e semifinali
Da 19 dollari australiani
Da 49 dollari australiani
Finale (Suncorp Stadium)
Da 39 dollari australiani
Da 109 dollari australiani
La disposizione specifica dei posti per ciascuna categoria dipende molto dalla configurazione dei 10 stadi in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea. In generale, i posti sono suddivisi in diverse fasce:
- Categoria 1 / Premium: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco.
- Categoria 2: posti generalmente nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi.
- Categoria 3 / Ingresso generale: posti solitamente dietro i pali o negli anelli superiori più alti, con i prezzi d’ingresso più accessibili.
Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali delle nazionali quando si avvicinerà il torneo. Per verificare la disponibilità aggiornata, consulta anche i siti di rivendita secondaria come StubHub.
Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?
Data e ora (locali)
Partita
Stadio (località)
Biglietti
Gio 15 ott (20:05 AEDT)
Girone A: Australia-Nuova Zelanda
Allianz Stadium (Sydney)
Ven 16 ott (17:45 AEDT)
Gironi B/C: Samoa-Francia
CommBank Stadium (Sydney)
Sab 17 ott (14:25 PGT)
Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Libano
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Da annunciare
Sab 17 ott (17:05 AWST)
Gironi B/C: Inghilterra-Tonga
HBF Park (Perth)
Dom 18 ott (16:05 AEDT)
Girone A: Figi-Isole Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Ven 23 ott (20:05 AEDT)
Gironi B/C: Tonga-Libano
CommBank Stadium (Sydney)
Sab 24 ott (14:25 PGT)
Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Da annunciare
Sab 24 ott (14:35 AWST)
Gironi B/C: Inghilterra-Francia
HBF Park (Perth)
Dom 25 ott (18:05 NZDT)
Girone A: Nuova Zelanda-Isole Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Dom 25 ott (19:05 AEST)
Girone A: Australia-Figi
Suncorp Stadium (Brisbane)
Ven 30 ott (20:05 AEDT)
Gironi B/C: Inghilterra-PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sab 31 ott (14:30 AEST)
Girone A: Nuova Zelanda-Figi
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sab 31 ott (19:05 AEST)
Girone A: Australia-Isole Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Dom 1° nov (17:40 AEDT)
Gironi B/C: Libano-Francia e Tonga-Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sab 7 nov (20:05 AEDT)
1ª semifinale: da confermare
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Da annunciare
Dom 8 nov (20:05 AEDT)
2ª semifinale: da confermare
Allianz Stadium (Sydney)
Da annunciare
Dom 15 nov (18:35 AEST)
Finale: da confermare
Suncorp Stadium (Brisbane)
Da annunciare
Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?
Le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno si svolgeranno nei seguenti dieci stadi:
Paese
Stadio (località)
Capienza
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nuova Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nuova Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?
La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti:
Anno
Vincitrice
Finalista
Risultato finale
Stadio (località)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inghilterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nuova Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nuova Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nuova Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inghilterra
16-8
Wembley (Londra)
1992
Australia
Gran Bretagna
10-6
Wembley (Londra)
1988
Australia
Nuova Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretagna
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)