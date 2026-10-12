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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026: prezzi, date, calendario, sedi e tutte le informazioni

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi un posto al grande evento di rugby a 13 di quest’anno nell’emisfero australe

Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL. Ora, però, l’attenzione si sposta sulla scena internazionale: il 15 ottobre inizia in Australia la Coppa del Mondo di rugby a 13, organizzata anche da Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.

Ci attende un mese di sfide intense ed entusiasmanti nell’emisfero australe, con 10 squadre a caccia del titolo mondiale. Puoi vivere tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi i biglietti per le partite.

L’Australia parte nettamente favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione del 1954. Dovrà però affrontare una forte concorrenza, a cominciare dalla Nuova Zelanda, co-organizzatrice e rivale agli antipodi, oltre a Inghilterra, Samoa e Tonga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026, organizzata da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolgerà da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo durerà un mese e comprenderà 18 partite in totale: 15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale.

In contemporanea si svolgeranno anche le competizioni femminile e in carrozzina.

Fase

Data o date

Fase a gironi

15 ottobre - 1° novembre

Semifinali

7/8 novembre

Finale

15 novembre

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio ospitante.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell’impianto, anche Ticketek viene utilizzato come rivenditore partner per alcune partite in Australia o Nuova Zelanda.

Chi cerca posti all’ultimo momento può acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

I biglietti ufficiali d’ingresso generale per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, allo stadio e alla categoria di posto.

Tipo di partita

Biglietto adulti (dai 16 anni)

Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)

Fase a gironi e semifinali

Da 19 dollari australiani

Da 49 dollari australiani

Finale (Suncorp Stadium)

Da 39 dollari australiani

Da 109 dollari australiani


La disposizione specifica dei posti per ciascuna categoria dipende molto dalla configurazione dei 10 stadi in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea. In generale, i posti sono suddivisi in diverse fasce:

  • Categoria 1 / Premium: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco.
  • Categoria 2: posti generalmente nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi.
  • Categoria 3 / Ingresso generale: posti solitamente dietro i pali o negli anelli superiori più alti, con i prezzi d’ingresso più accessibili.

Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali delle nazionali quando si avvicinerà il torneo. Per verificare la disponibilità aggiornata, consulta anche i siti di rivendita secondaria come StubHub.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

Data e ora (locali)

Partita

Stadio (località)

Biglietti

Gio 15 ott (20:05 AEDT)

Girone A: Australia-Nuova Zelanda

Allianz Stadium (Sydney)

Biglietti

Ven 16 ott (17:45 AEDT)

Gironi B/C: Samoa-Francia

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

Sab 17 ott (14:25 PGT)

Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Libano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Da annunciare

Sab 17 ott (17:05 AWST)

Gironi B/C: Inghilterra-Tonga

HBF Park (Perth)

Biglietti

Dom 18 ott (16:05 AEDT)

Girone A: Figi-Isole Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Biglietti

Ven 23 ott (20:05 AEDT)

Gironi B/C: Tonga-Libano

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

Sab 24 ott (14:25 PGT)

Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Da annunciare

Sab 24 ott (14:35 AWST)

Gironi B/C: Inghilterra-Francia

HBF Park (Perth)

Biglietti

Dom 25 ott (18:05 NZDT)

Girone A: Nuova Zelanda-Isole Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Biglietti

Dom 25 ott (19:05 AEST)

Girone A: Australia-Figi

Suncorp Stadium (Brisbane)

Biglietti

Ven 30 ott (20:05 AEDT)

Gironi B/C: Inghilterra-PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Biglietti

Sab 31 ott (14:30 AEST)

Girone A: Nuova Zelanda-Figi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biglietti

Sab 31 ott (19:05 AEST)

Girone A: Australia-Isole Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biglietti

Dom 1° nov (17:40 AEDT)

Gironi B/C: Libano-Francia e Tonga-Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

Sab 7 nov (20:05 AEDT)

1ª semifinale: da confermare

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Da annunciare

Dom 8 nov (20:05 AEDT)

2ª semifinale: da confermare

Allianz Stadium (Sydney)

Da annunciare

Dom 15 nov (18:35 AEST)

Finale: da confermare

Suncorp Stadium (Brisbane)

Da annunciare

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

Le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno si svolgeranno nei seguenti dieci stadi:

Paese

Stadio (località)

Capienza

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nuova Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Nuova Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti:

Anno

Vincitrice

Finalista

Risultato finale

Stadio (località)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inghilterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nuova Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nuova Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nuova Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inghilterra

16-8

Wembley (Londra)

1992

Australia

Gran Bretagna

10-6

Wembley (Londra)

1988

Australia

Nuova Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretagna

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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