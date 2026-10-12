Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026: prezzi, date, calendario, sedi e tutte le informazioni

Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL. Ora, però, l’attenzione si sposta sulla scena internazionale: il 15 ottobre inizia in Australia la Coppa del Mondo di rugby a 13, organizzata anche da Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.

Ci attende un mese di sfide intense ed entusiasmanti nell’emisfero australe, con 10 squadre a caccia del titolo mondiale. Puoi vivere tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi i biglietti per le partite.

L’Australia parte nettamente favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione del 1954. Dovrà però affrontare una forte concorrenza, a cominciare dalla Nuova Zelanda, co-organizzatrice e rivale agli antipodi, oltre a Inghilterra, Samoa e Tonga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026, organizzata da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolgerà da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo durerà un mese e comprenderà 18 partite in totale: 15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale.

In contemporanea si svolgeranno anche le competizioni femminile e in carrozzina.

Fase Data o date Fase a gironi 15 ottobre - 1° novembre Semifinali 7/8 novembre Finale 15 novembre

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio ospitante.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell’impianto, anche Ticketek viene utilizzato come rivenditore partner per alcune partite in Australia o Nuova Zelanda.

Chi cerca posti all’ultimo momento può acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

I biglietti ufficiali d’ingresso generale per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, allo stadio e alla categoria di posto.

Tipo di partita Biglietto adulti (dai 16 anni) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Fase a gironi e semifinali Da 19 dollari australiani Da 49 dollari australiani Finale (Suncorp Stadium) Da 39 dollari australiani Da 109 dollari australiani





La disposizione specifica dei posti per ciascuna categoria dipende molto dalla configurazione dei 10 stadi in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea. In generale, i posti sono suddivisi in diverse fasce:

Categoria 1 / Premium : posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul terreno di gioco.

Categoria 2 : posti generalmente nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi.

Categoria 3 / Ingresso generale : posti solitamente dietro i pali o negli anelli superiori più alti, con i prezzi d’ingresso più accessibili.

Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali delle nazionali quando si avvicinerà il torneo. Per verificare la disponibilità aggiornata, consulta anche i siti di rivendita secondaria come StubHub.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

Data e ora (locali) Partita Stadio (località) Biglietti Gio 15 ott (20:05 AEDT) Girone A: Australia-Nuova Zelanda Allianz Stadium (Sydney) Biglietti Ven 16 ott (17:45 AEDT) Gironi B/C: Samoa-Francia CommBank Stadium (Sydney) Biglietti Sab 17 ott (14:25 PGT) Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Libano Santos National Football Stadium (Port Moresby) Da annunciare Sab 17 ott (17:05 AWST) Gironi B/C: Inghilterra-Tonga HBF Park (Perth) Biglietti Dom 18 ott (16:05 AEDT) Girone A: Figi-Isole Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Biglietti Ven 23 ott (20:05 AEDT) Gironi B/C: Tonga-Libano CommBank Stadium (Sydney) Biglietti Sab 24 ott (14:25 PGT) Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Da annunciare Sab 24 ott (14:35 AWST) Gironi B/C: Inghilterra-Francia HBF Park (Perth) Biglietti Dom 25 ott (18:05 NZDT) Girone A: Nuova Zelanda-Isole Cook One NZ Stadium (Christchurch) Biglietti Dom 25 ott (19:05 AEST) Girone A: Australia-Figi Suncorp Stadium (Brisbane) Biglietti Ven 30 ott (20:05 AEDT) Gironi B/C: Inghilterra-PNG WIN Stadium (Wollongong) Biglietti Sab 31 ott (14:30 AEST) Girone A: Nuova Zelanda-Figi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biglietti Sab 31 ott (19:05 AEST) Girone A: Australia-Isole Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biglietti Dom 1° nov (17:40 AEDT) Gironi B/C: Libano-Francia e Tonga-Samoa CommBank Stadium (Sydney) Biglietti Sab 7 nov (20:05 AEDT) 1ª semifinale: da confermare McDonald Jones Stadium (Newcastle) Da annunciare Dom 8 nov (20:05 AEDT) 2ª semifinale: da confermare Allianz Stadium (Sydney) Da annunciare Dom 15 nov (18:35 AEST) Finale: da confermare Suncorp Stadium (Brisbane) Da annunciare

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

Le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno si svolgeranno nei seguenti dieci stadi:

Paese Stadio (località) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti:

Anno Vincitrice Finalista Risultato finale Stadio (località) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inghilterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Nuova Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nuova Zelanda Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Nuova Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inghilterra 16-8 Wembley (Londra) 1992 Australia Gran Bretagna 10-6 Wembley (Londra) 1988 Australia Nuova Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Gran Bretagna 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







