Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti di rugby a 13 nei campionati nazionali di Super League e NRL, ma ora l'attenzione si sposta sulla scena internazionale: la Coppa del Mondo di rugby a 13 prenderà il via il 15 ottobre in Australia, con Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea come Paesi coorganizzatori.

Ci attende un mese di sfide intense ed entusiasmanti nell'emisfero australe, con 10 squadre a caccia del titolo mondiale. Puoi goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire acquistando oggi i biglietti per le partite.

L'Australia parte nettamente favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione del 1954. Dovrà però affrontare una forte concorrenza, a cominciare dalla Nuova Zelanda, Paese coorganizzatore e rivale degli Antipodi, oltre a Inghilterra, Samoa e Tonga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per assistere alle prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolgerà da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, comprenderà 18 partite in totale: 15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale.

L'evento si svolgerà inoltre in contemporanea con le competizioni femminile e di rugby in carrozzina.

Fase Data/e Fase a gironi Dal 15 ottobre al 1° novembre Semifinali 7 e 8 novembre Finale 15 novembre

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026

I biglietti ufficiali sono acquistabili sul sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio che ospitano le partite.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell'impianto, Ticketek è utilizzata anche come rivenditore partner per alcune partite disputate in Australia o in Nuova Zelanda.

Chi cerca posti all'ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che dà agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

I biglietti ufficiali a ingresso ordinario per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, all'impianto e alla categoria di posto.

Tipo di partita Biglietto adulti (dai 16 anni) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Fase a gironi e semifinali Da 19 dollari australiani Da 49 dollari australiani Finale (Suncorp Stadium) Da 39 dollari australiani Da 109 dollari australiani





Sebbene la disposizione delle singole categorie dipenda molto dalla configurazione dei 10 stadi in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, i posti sono suddivisi in alcune fasce generali:

Categoria 1 / Premium : posti lungo la linea di metà campo e ai lati del campo nell'anello inferiore, con la migliore visuale centrale.

Categoria 2 : posti generalmente situati nei settori laterali dell'anello superiore o negli angoli degli stadi.

Categoria 3 / Ingresso ordinario : posti solitamente situati dietro i pali o nei settori più alti dell'anello superiore, con i prezzi d'ingresso più accessibili.

Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali delle nazionali in prossimità del torneo e, per verificare la disponibilità aggiornata, anche i siti di rivendita come StubHub.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

Data e ora (locali) Partita Stadio (città) Biglietti Gio 15 ott (20:05 AEDT) Girone A: Australia-Nuova Zelanda Allianz Stadium (Sydney) Biglietti Ven 16 ott (17:45 AEDT) Gironi B/C: Samoa-Francia CommBank Stadium (Sydney) Biglietti Sab 17 ott (14:25 PGT) Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Libano Santos National Football Stadium (Port Moresby) Da annunciare Sab 17 ott (17:05 AWST) Gironi B/C: Inghilterra-Tonga HBF Park (Perth) Biglietti Dom 18 ott (16:05 AEDT) Girone A: Figi-Isole Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Biglietti Ven 23 ott (20:05 AEDT) Gironi B/C: Tonga-Libano CommBank Stadium (Sydney) Biglietti Sab 24 ott (14:25 PGT) Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Da annunciare Sab 24 ott (14:35 AWST) Gironi B/C: Inghilterra-Francia HBF Park (Perth) Biglietti Dom 25 ott (18:05 NZDT) Girone A: Nuova Zelanda-Isole Cook One NZ Stadium (Christchurch) Biglietti Dom 25 ott (19:05 AEST) Girone A: Australia-Figi Suncorp Stadium (Brisbane) Biglietti Ven 30 ott (20:05 AEDT) Gironi B/C: Inghilterra-PNG WIN Stadium (Wollongong) Biglietti Sab 31 ott (14:30 AEST) Girone A: Nuova Zelanda-Figi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biglietti Sab 31 ott (19:05 AEST) Girone A: Australia-Isole Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biglietti Dom 1° nov (17:40 AEDT) Gironi B/C: Libano-Francia e Tonga-Samoa CommBank Stadium (Sydney) Biglietti Sab 7 nov (20:05 AEDT) 1ª semifinale: squadre da confermare McDonald Jones Stadium (Newcastle) Da annunciare Dom 8 nov (20:05 AEDT) 2ª semifinale: squadre da confermare Allianz Stadium (Sydney) Da annunciare Dom 15 nov (18:35 AEST) Finale: squadre da confermare Suncorp Stadium (Brisbane) Da annunciare

Quali stadi ospitano la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

Le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest'anno si disputeranno nei seguenti dieci stadi:

Paese Stadio (città) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti:

Anno Vincitrice Finalista Risultato della finale Stadio (città) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Australia Inghilterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Nuova Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nuova Zelanda Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Nuova Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Australia Inghilterra 16-8 Wembley (Londra) 1992 Australia Gran Bretagna 10-6 Wembley (Londra) 1988 Australia Nuova Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Gran Bretagna 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







