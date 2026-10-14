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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026: prezzi, date, calendario, sedi e altre informazioni

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi un posto al grande evento di rugby a 13 di quest’anno nell’emisfero australe

Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti di rugby a 13 nei campionati nazionali di Super League e NRL, ma ora l'attenzione si sposta sulla scena internazionale: la Coppa del Mondo di rugby a 13 prenderà il via il 15 ottobre in Australia, con Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea come Paesi coorganizzatori.

Ci attende un mese di sfide intense ed entusiasmanti nell'emisfero australe, con 10 squadre a caccia del titolo mondiale. Puoi goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire acquistando oggi i biglietti per le partite.

L'Australia parte nettamente favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione del 1954. Dovrà però affrontare una forte concorrenza, a cominciare dalla Nuova Zelanda, Paese coorganizzatore e rivale degli Antipodi, oltre a Inghilterra, Samoa e Tonga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per assistere alle prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolgerà da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, comprenderà 18 partite in totale: 15 incontri della fase a gironi, le semifinali e la finale.

L'evento si svolgerà inoltre in contemporanea con le competizioni femminile e di rugby in carrozzina.

Fase

Data/e

Fase a gironi

Dal 15 ottobre al 1° novembre

Semifinali

7 e 8 novembre

Finale

15 novembre

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026

I biglietti ufficiali sono acquistabili sul sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio che ospitano le partite.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dell'impianto, Ticketek è utilizzata anche come rivenditore partner per alcune partite disputate in Australia o in Nuova Zelanda.

Chi cerca posti all'ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che dà agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

I biglietti ufficiali a ingresso ordinario per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, all'impianto e alla categoria di posto.

Tipo di partita

Biglietto adulti (dai 16 anni)

Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)

Fase a gironi e semifinali

Da 19 dollari australiani

Da 49 dollari australiani

Finale (Suncorp Stadium)

Da 39 dollari australiani

Da 109 dollari australiani


Sebbene la disposizione delle singole categorie dipenda molto dalla configurazione dei 10 stadi in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, i posti sono suddivisi in alcune fasce generali:

  • Categoria 1 / Premium: posti lungo la linea di metà campo e ai lati del campo nell'anello inferiore, con la migliore visuale centrale.
  • Categoria 2: posti generalmente situati nei settori laterali dell'anello superiore o negli angoli degli stadi.
  • Categoria 3 / Ingresso ordinario: posti solitamente situati dietro i pali o nei settori più alti dell'anello superiore, con i prezzi d'ingresso più accessibili.

Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali delle nazionali in prossimità del torneo e, per verificare la disponibilità aggiornata, anche i siti di rivendita come StubHub.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

Data e ora (locali)

Partita

Stadio (città)

Biglietti

Gio 15 ott (20:05 AEDT)

Girone A: Australia-Nuova Zelanda

Allianz Stadium (Sydney)

Biglietti

Ven 16 ott (17:45 AEDT)

Gironi B/C: Samoa-Francia

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

Sab 17 ott (14:25 PGT)

Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Libano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Da annunciare

Sab 17 ott (17:05 AWST)

Gironi B/C: Inghilterra-Tonga

HBF Park (Perth)

Biglietti

Dom 18 ott (16:05 AEDT)

Girone A: Figi-Isole Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Biglietti

Ven 23 ott (20:05 AEDT)

Gironi B/C: Tonga-Libano

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

Sab 24 ott (14:25 PGT)

Gironi B/C: Papua Nuova Guinea-Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Da annunciare

Sab 24 ott (14:35 AWST)

Gironi B/C: Inghilterra-Francia

HBF Park (Perth)

Biglietti

Dom 25 ott (18:05 NZDT)

Girone A: Nuova Zelanda-Isole Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Biglietti

Dom 25 ott (19:05 AEST)

Girone A: Australia-Figi

Suncorp Stadium (Brisbane)

Biglietti

Ven 30 ott (20:05 AEDT)

Gironi B/C: Inghilterra-PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Biglietti

Sab 31 ott (14:30 AEST)

Girone A: Nuova Zelanda-Figi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biglietti

Sab 31 ott (19:05 AEST)

Girone A: Australia-Isole Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biglietti

Dom 1° nov (17:40 AEDT)

Gironi B/C: Libano-Francia e Tonga-Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Biglietti

Sab 7 nov (20:05 AEDT)

1ª semifinale: squadre da confermare

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Da annunciare

Dom 8 nov (20:05 AEDT)

2ª semifinale: squadre da confermare

Allianz Stadium (Sydney)

Da annunciare

Dom 15 nov (18:35 AEST)

Finale: squadre da confermare

Suncorp Stadium (Brisbane)

Da annunciare

Quali stadi ospitano la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026?

Le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest'anno si disputeranno nei seguenti dieci stadi:

Paese

Stadio (città)

Capienza

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nuova Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Nuova Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Ecco le finali più recenti:

Anno

Vincitrice

Finalista

Risultato della finale

Stadio (città)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inghilterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nuova Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nuova Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nuova Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inghilterra

16-8

Wembley (Londra)

1992

Australia

Gran Bretagna

10-6

Wembley (Londra)

1988

Australia

Nuova Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretagna

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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