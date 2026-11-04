Di recente abbiamo assistito a partite di rugby a 13 avvincenti nei campionati nazionali della Super League e della NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.
Dopo tre settimane di partite della fase a gironi intense ed emozionanti, restano in corsa per il titolo soltanto quattro squadre: Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Samoa. Questo fine settimana, il 7 e l’8 novembre, si giocano le semifinali, mentre la finale è in programma domenica prossima, 15 novembre. Puoi vivere tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi i biglietti per le partite.
L’Australia era la grande favorita alla vigilia per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione, disputata nel 1954. Pur avendo vinto tutte le partite del girone, sa che l’attendono sfide difficili: questo fine settimana contro Samoa e, in caso di qualificazione, contro la vincente di Nuova Zelanda-Tonga nella finale di Brisbane.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come assicurarti un posto per le prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.
Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
Data e ora (locali)
Partita
Biglietti
Stadio (città)
Sabato 7 novembre (20:05 AEDT)
Semifinale: Nuova Zelanda-Tonga
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Domenica 8 novembre (20:05 AEDT)
Semifinale: Australia-Samoa
Allianz Stadium (Sydney)
Domenica 15 novembre (18:35 AEST)
Finale: da definire
Suncorp Stadium (Brisbane)
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026
I biglietti ufficiali possono essere acquistati attraverso il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio ospitante.
La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dello stadio, per alcune partite disputate in Australia o in Nuova Zelanda viene utilizzata anche Ticketek come rivenditore partner.
Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.
Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che dà agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
I biglietti ufficiali d’ingresso per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, allo stadio e alla categoria del posto.
Tipo di partita
Biglietto adulti (dai 16 anni)
Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)
Fase a gironi e semifinali
Da 19 dollari australiani
Da 49 dollari australiani
Finale (Suncorp Stadium)
Da 39 dollari australiani
Da 109 dollari australiani
Anche se la disposizione delle singole categorie dipende in larga misura dalla configurazione dei 10 stadi tra Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, i posti sono suddivisi in diverse fasce generali:
- Categoria 1 / Premium: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul campo.
- Categoria 2: posti generalmente situati nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi.
- Categoria 3 / Ingresso generale: posti di solito situati dietro i pali o negli anelli superiori, con i prezzi d’ingresso più accessibili.
Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali delle nazionali quando si avvicinerà la data delle partite. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.
Quando si disputa la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si disputa da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, prevede 18 partite in totale: 15 della fase a gironi, le semifinali e la finale.
La competizione si svolge contemporaneamente a quelle femminile e di rugby in carrozzina.
Fase
Data o date
Partite dei gironi
Dal 15 ottobre al 1° novembre
Semifinali
7 e 8 novembre
Finale
15 novembre
Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
Questi sono i dieci stadi che ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:
Paese
Stadio (città)
Capienza
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nuova Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nuova Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?
La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è disputata nel 1954. Ecco le finali più recenti:
Anno
Vincitrice
Finalista
Risultato della finale
Stadio (città)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inghilterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nuova Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nuova Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nuova Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inghilterra
16-8
Wembley (Londra)
1992
Australia
Gran Bretagna
10-6
Wembley (Londra)
1988
Australia
Nuova Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretagna
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)