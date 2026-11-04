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Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 del 2026: Nuova Zelanda-Tonga, Australia-Samoa, prezzi dei biglietti per le semifinali e altro

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi un posto alla grande festa del rugby a 13 di quest’anno nell’emisfero australe

Di recente abbiamo assistito a partite di rugby a 13 avvincenti nei campionati nazionali della Super League e della NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.

Dopo tre settimane di partite della fase a gironi intense ed emozionanti, restano in corsa per il titolo soltanto quattro squadre: Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Samoa. Questo fine settimana, il 7 e l’8 novembre, si giocano le semifinali, mentre la finale è in programma domenica prossima, 15 novembre. Puoi vivere tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi i biglietti per le partite.

L’Australia era la grande favorita alla vigilia per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione, disputata nel 1954. Pur avendo vinto tutte le partite del girone, sa che l’attendono sfide difficili: questo fine settimana contro Samoa e, in caso di qualificazione, contro la vincente di Nuova Zelanda-Tonga nella finale di Brisbane.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come assicurarti un posto per le prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Data e ora (locali)

Partita

Biglietti

Stadio (città)

Sabato 7 novembre (20:05 AEDT)

Semifinale: Nuova Zelanda-Tonga

Biglietti

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Domenica 8 novembre (20:05 AEDT)

Semifinale: Australia-Samoa

Biglietti

Allianz Stadium (Sydney)

Domenica 15 novembre (18:35 AEST)

Finale: da definire

Biglietti

Suncorp Stadium (Brisbane)

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati attraverso il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio ospitante.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dello stadio, per alcune partite disputate in Australia o in Nuova Zelanda viene utilizzata anche Ticketek come rivenditore partner.

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che dà agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I biglietti ufficiali d’ingresso per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, allo stadio e alla categoria del posto.

Tipo di partita

Biglietto adulti (dai 16 anni)

Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)

Fase a gironi e semifinali

Da 19 dollari australiani

Da 49 dollari australiani

Finale (Suncorp Stadium)

Da 39 dollari australiani

Da 109 dollari australiani

Anche se la disposizione delle singole categorie dipende in larga misura dalla configurazione dei 10 stadi tra Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, i posti sono suddivisi in diverse fasce generali:

  • Categoria 1 / Premium: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul campo.
  • Categoria 2: posti generalmente situati nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi.
  • Categoria 3 / Ingresso generale: posti di solito situati dietro i pali o negli anelli superiori, con i prezzi d’ingresso più accessibili.

Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali delle nazionali quando si avvicinerà la data delle partite. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.

Quando si disputa la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si disputa da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, prevede 18 partite in totale: 15 della fase a gironi, le semifinali e la finale.

La competizione si svolge contemporaneamente a quelle femminile e di rugby in carrozzina.

Fase

Data o date

Partite dei gironi

Dal 15 ottobre al 1° novembre

Semifinali

7 e 8 novembre

Finale

15 novembre

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Questi sono i dieci stadi che ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:

Paese

Stadio (città)

Capienza

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Nuova Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Nuova Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è disputata nel 1954. Ecco le finali più recenti:

Anno

Vincitrice

Finalista

Risultato della finale

Stadio (città)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Australia

Inghilterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nuova Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nuova Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nuova Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Australia

Inghilterra

16-8

Wembley (Londra)

1992

Australia

Gran Bretagna

10-6

Wembley (Londra)

1988

Australia

Nuova Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretagna

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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