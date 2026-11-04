Di recente abbiamo assistito a partite di rugby a 13 avvincenti nei campionati nazionali della Super League e della NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.

Dopo tre settimane di partite della fase a gironi intense ed emozionanti, restano in corsa per il titolo soltanto quattro squadre: Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Samoa. Questo fine settimana, il 7 e l’8 novembre, si giocano le semifinali, mentre la finale è in programma domenica prossima, 15 novembre. Puoi vivere tutto ciò che il torneo ha da offrire prenotando oggi i biglietti per le partite.

L’Australia era la grande favorita alla vigilia per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione, disputata nel 1954. Pur avendo vinto tutte le partite del girone, sa che l’attendono sfide difficili: questo fine settimana contro Samoa e, in caso di qualificazione, contro la vincente di Nuova Zelanda-Tonga nella finale di Brisbane.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come assicurarti un posto per le prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Data e ora (locali) Partita Biglietti Stadio (città) Sabato 7 novembre (20:05 AEDT) Semifinale: Nuova Zelanda-Tonga Biglietti McDonald Jones Stadium (Newcastle) Domenica 8 novembre (20:05 AEDT) Semifinale: Australia-Samoa Biglietti Allianz Stadium (Sydney) Domenica 15 novembre (18:35 AEST) Finale: da definire Biglietti Suncorp Stadium (Brisbane)

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati attraverso il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio ospitante.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia, insieme a Ticketmaster New Zealand. A seconda dello stadio, per alcune partite disputate in Australia o in Nuova Zelanda viene utilizzata anche Ticketek come rivenditore partner.

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che dà agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I biglietti ufficiali d’ingresso per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, allo stadio e alla categoria del posto.

Tipo di partita Biglietto adulti (dai 16 anni) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Fase a gironi e semifinali Da 19 dollari australiani Da 49 dollari australiani Finale (Suncorp Stadium) Da 39 dollari australiani Da 109 dollari australiani

Anche se la disposizione delle singole categorie dipende in larga misura dalla configurazione dei 10 stadi tra Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, i posti sono suddivisi in diverse fasce generali:

Categoria 1 / Premium : posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul campo.

: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul campo. Categoria 2 : posti generalmente situati nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi.

: posti generalmente situati nelle sezioni laterali superiori o negli angoli degli stadi. Categoria 3 / Ingresso generale: posti di solito situati dietro i pali o negli anelli superiori, con i prezzi d’ingresso più accessibili.

Per ulteriori informazioni, controlla i siti ufficiali delle nazionali quando si avvicinerà la data delle partite. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche i siti di rivendita come StubHub.

Quando si disputa la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, organizzata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si disputa da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, prevede 18 partite in totale: 15 della fase a gironi, le semifinali e la finale.

La competizione si svolge contemporaneamente a quelle femminile e di rugby in carrozzina.

Fase Data o date Partite dei gironi Dal 15 ottobre al 1° novembre Semifinali 7 e 8 novembre Finale 15 novembre

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Questi sono i dieci stadi che ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:

Paese Stadio (città) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è disputata nel 1954. Ecco le finali più recenti: