Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, ospitata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.
Dopo tre settimane di incontri intensi ed entusiasmanti nella fase a gironi, sono rimaste soltanto quattro squadre in corsa per il titolo: Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Samoa. Le semifinali si giocheranno questo fine settimana, il 7 e l’8 novembre, mentre la finale è in programma domenica prossima, 15 novembre. Acquistando oggi i biglietti per le partite, potrai goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire.
L’Australia è partita da grande favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione del 1954. Ha vinto tutte le partite del girone, ma sa che la attendono sfide difficili: questo fine settimana contro Samoa e poi, in caso di qualificazione, contro la vincente di Nuova Zelanda-Tonga nella finale di Brisbane.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.
Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
Data e ora (locali)
Partita
Biglietti
Stadio (località)
Sabato 7 novembre (20:05 AEDT)
Semifinale: Nuova Zelanda-Tonga
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Domenica 8 novembre (20:05 AEDT)
Semifinale: Australia-Samoa
Allianz Stadium (Sydney)
Domenica 15 novembre (18:35 AEST)
Finale: squadre da definire
Suncorp Stadium (Brisbane)
Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026
I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio ospitante.
La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia (e Ticketmaster New Zealand). A seconda della sede, per esempio per le partite disputate in alcuni impianti australiani o neozelandesi, viene utilizzata anche Ticketek come agenzia partner.
Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.
Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
I biglietti ufficiali d’ingresso per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, allo stadio e alla categoria di posti.
Tipo di partita
Biglietto adulti (dai 16 anni)
Biglietto famiglia (2+2 o 1+3)
Fase a gironi e semifinali
Da 19 dollari australiani
Da 49 dollari australiani
Finale (Suncorp Stadium)
Da 39 dollari australiani
Da 109 dollari australiani
Le mappe dei posti per le singole categorie dipendono molto dalla disposizione dei 10 diversi stadi tra Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, ma i posti sono suddivisi in alcune fasce generali:
- Categoria 1 / Premium: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul campo.
- Categoria 2: posti generalmente situati nelle sezioni superiori delle tribune laterali o negli angoli degli stadi.
- Categoria 3 / Ingresso generale: posti solitamente situati dietro i pali o nelle sezioni superiori più alte, con i prezzi d’ingresso più accessibili.
Quando si avvicineranno le partite, consulta i siti ufficiali delle nazionali per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.
Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, ospitata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolge da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, comprende 18 partite in totale: 15 della fase a gironi, le semifinali e la finale.
L’evento si svolge contemporaneamente alle competizioni femminile e in carrozzina.
Fase
Data/e
Partite dei gironi
15 ottobre - 1° novembre
Semifinali
7/8 novembre
Finale
15 novembre
Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?
Questi dieci stadi ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:
Paese
Stadio (località)
Capienza
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nuova Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Nuova Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?
La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Queste sono le finali più recenti:
Anno
Vincitrice
Finalista
Risultato della finale
Stadio (località)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inghilterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nuova Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nuova Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nuova Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inghilterra
16-8
Wembley (Londra)
1992
Australia
Gran Bretagna
10-6
Wembley (Londra)
1988
Australia
Nuova Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretagna
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)