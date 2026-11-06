Di recente abbiamo assistito a partite avvincenti nei campionati nazionali di rugby a 13, dalla Super League alla NRL, ma ora l’attenzione si è spostata sulla scena internazionale e sulla Coppa del Mondo di rugby a 13, ospitata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea.

Dopo tre settimane di incontri intensi ed entusiasmanti nella fase a gironi, sono rimaste soltanto quattro squadre in corsa per il titolo: Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Samoa. Le semifinali si giocheranno questo fine settimana, il 7 e l’8 novembre, mentre la finale è in programma domenica prossima, 15 novembre. Acquistando oggi i biglietti per le partite, potrai goderti tutto ciò che il torneo ha da offrire.

L’Australia è partita da grande favorita per conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva e la 13ª in totale dalla prima edizione del 1954. Ha vinto tutte le partite del girone, ma sa che la attendono sfide difficili: questo fine settimana contro Samoa e poi, in caso di qualificazione, contro la vincente di Nuova Zelanda-Tonga nella finale di Brisbane.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite della Coppa del Mondo di rugby a 13: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Qual è il calendario della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Data e ora (locali) Partita Biglietti Stadio (località) Sabato 7 novembre (20:05 AEDT) Semifinale: Nuova Zelanda-Tonga Biglietti McDonald Jones Stadium (Newcastle) Domenica 8 novembre (20:05 AEDT) Semifinale: Australia-Samoa Biglietti Allianz Stadium (Sydney) Domenica 15 novembre (18:35 AEST) Finale: squadre da definire Biglietti Suncorp Stadium (Brisbane)

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026

I biglietti ufficiali possono essere acquistati tramite il sito della Coppa del Mondo di rugby a 13, che rimanda direttamente ai portali di vendita autorizzati per ciascuna città e ciascuno stadio ospitante.

La principale piattaforma di distribuzione autorizzata è Ticketmaster Australia (e Ticketmaster New Zealand). A seconda della sede, per esempio per le partite disputate in alcuni impianti australiani o neozelandesi, viene utilizzata anche Ticketek come agenzia partner.

Chi cerca un posto all’ultimo momento può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento dei biglietti garantito: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

I biglietti ufficiali d’ingresso per la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026 (RLWC2026) partono da 19 dollari australiani per gli adulti, ma i prezzi variano in base alla partita, allo stadio e alla categoria di posti.

Tipo di partita Biglietto adulti (dai 16 anni) Biglietto famiglia (2+2 o 1+3) Fase a gironi e semifinali Da 19 dollari australiani Da 49 dollari australiani Finale (Suncorp Stadium) Da 39 dollari australiani Da 109 dollari australiani

Le mappe dei posti per le singole categorie dipendono molto dalla disposizione dei 10 diversi stadi tra Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, ma i posti sono suddivisi in alcune fasce generali:

Categoria 1 / Premium : posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul campo.

: posti lungo la linea di metà campo e nelle sezioni inferiori delle tribune laterali, con la migliore visuale centrale sul campo. Categoria 2 : posti generalmente situati nelle sezioni superiori delle tribune laterali o negli angoli degli stadi.

: posti generalmente situati nelle sezioni superiori delle tribune laterali o negli angoli degli stadi. Categoria 3 / Ingresso generale: posti solitamente situati dietro i pali o nelle sezioni superiori più alte, con i prezzi d’ingresso più accessibili.

Quando si avvicineranno le partite, consulta i siti ufficiali delle nazionali per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Quando si svolge la Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

La Coppa del Mondo di rugby a 13 2026, ospitata congiuntamente da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea, si svolge da giovedì 15 ottobre a domenica 15 novembre. Il torneo, della durata di un mese, comprende 18 partite in totale: 15 della fase a gironi, le semifinali e la finale.

L’evento si svolge contemporaneamente alle competizioni femminile e in carrozzina.

Fase Data/e Partite dei gironi 15 ottobre - 1° novembre Semifinali 7/8 novembre Finale 15 novembre

Quali sono gli stadi della Coppa del Mondo di rugby a 13 2026?

Questi dieci stadi ospiteranno le partite della Coppa del Mondo di rugby a 13 di quest’anno:

Paese Stadio (località) Capienza Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nuova Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Nuova Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Chi ha vinto le ultime edizioni della Coppa del Mondo di rugby a 13?

La prima edizione della Coppa del Mondo di rugby a 13 si è svolta nel 1954. Queste sono le finali più recenti: