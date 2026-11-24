La principale competizione sudamericana per club è arrivata all’atto conclusivo. La finale della CONMEBOL Copa Libertadores 2026, 67ª edizione del torneo, mette di fronte il colosso brasiliano SE Palmeiras e quello argentino Estudiantes de La Plata in una gara secca allo storico Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay.

GOAL ti aggiorna sul calendario, sui prezzi e su dove acquistare i biglietti per la Copa Libertadores 2026.

Finale della Copa Libertadores 2026: data e dettagli della partita

Concluse le semifinali, resta una sola partita nel calendario della Copa Libertadores 2026:

Partita Data e ora (GST) Ora locale (Montevideo) Stadio Arbitro Biglietti SE Palmeiras-Estudiantes de La Plata Domenica 29 novembre, ore 00:00 Sabato 28 novembre, ore 17:00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Biglietti

Come sono arrivate a Montevideo: i risultati delle semifinali

Entrambe le finaliste hanno superato ai rigori le semifinali di ottobre, conquistando un posto in Uruguay:

SE Palmeiras ha eliminato il Fluminense FC per 5-3 ai rigori dopo il 2-2 complessivo (il Palmeiras aveva vinto l’andata per 2-1 al Maracanã il 14 ottobre, prima della vittoria del Fluminense per 1-0 a San Paolo il 21 ottobre).

ha eliminato il per 5-3 ai rigori dopo il 2-2 complessivo (il Palmeiras aveva vinto l’andata per 2-1 al Maracanã il 14 ottobre, prima della vittoria del Fluminense per 1-0 a San Paolo il 21 ottobre). Estudiantes de La Plata ha eliminato il campione in carica Flamengo per 3-2 ai rigori dopo due pareggi consecutivi per 0-0 a La Plata e Rio de Janeiro.

Come acquistare i biglietti per la finale della Copa Libertadores 2026

La CONMEBOL ha gestito la vendita iniziale dei biglietti per la finale del 2026 in due fasi: una prima finestra aperta il 29 ottobre (comprendente i pacchetti hospitality e i settori riservati ai tifosi dei club) e la vendita libera dal 2 novembre.

Poiché i biglietti della vendita ufficiale per i settori neutrali e quelli riservati ai club si esauriscono rapidamente una volta confermate le finaliste, le piattaforme affidabili di rivendita dei biglietti sono ora la soluzione più sicura per chi viaggia dall’estero, per i tifosi neutrali e per chi acquista all’ultimo minuto:

Disponibilità verificata anche all’ultimo minuto: puoi cercare posti nella tribuna ovest, nella tribuna est e nei settori dei tifosi senza dover essere socio di un club.

puoi cercare posti nella tribuna ovest, nella tribuna est e nei settori dei tifosi senza dover essere socio di un club. Tutela dell’acquirente: le piattaforme di rivendita affidabili garantiscono per ogni ordine un ingresso valido o il rimborso.

le piattaforme di rivendita affidabili garantiscono per ogni ordine un ingresso valido o il rimborso. Consegna sul telefono: i biglietti digitali vengono trasferiti direttamente sul tuo telefono prima del giorno della partita a Montevideo.

Quanto costano i biglietti per la finale della Copa Libertadores 2026?

La CONMEBOL ha confermato i prezzi ufficiali di vendita per la finale del 2026, suddivisi in quattro fasce e compresi tra 95 e 450 dollari:

Categoria del biglietto Settore dello stadio Prezzo ufficiale Categoria 1 Tribuna ovest (centrale / premium) 340 dollari Categoria 2 Tribuna est (neutrali / posti generali) 250 dollari Categoria 3 Settori riservati ai tifosi (curve del Palmeiras e dell’Estudiantes) 95 dollari Hospitality Salone VIP e pacchetti premium 450 dollari

Tutto quello che c’è da sapere su

La rivincita della finale del 1968: Palmeiras ed Estudiantes si sono già affrontati nella finale della Copa Libertadores 1968, decisa anch’essa all’Estadio Centenario di Montevideo: l’Estudiantes vinse per 2-0 lo spareggio e conquistò il suo primo titolo continentale.

Palmeiras ed Estudiantes si sono già affrontati nella finale della Copa Libertadores 1968, decisa anch’essa all’Estadio Centenario di Montevideo: l’Estudiantes vinse per 2-0 lo spareggio e conquistò il suo primo titolo continentale. La serie dei club brasiliani e la storia di quelli argentini: i club brasiliani hanno vinto le ultime sette edizioni della Copa Libertadores. Il Palmeiras disputa la sua ottava finale (ha vinto nel 1999, nel 2020 e nel 2021, l’ultima volta proprio all’Estadio Centenario), mentre l’ Estudiantes , quattro volte campione (1968, 1969, 1970, 2009), punta al primo titolo dopo 17 anni.

i club brasiliani hanno vinto le ultime sette edizioni della Copa Libertadores. Il disputa la sua ottava finale (ha vinto nel 1999, nel 2020 e nel 2021, l’ultima volta proprio all’Estadio Centenario), mentre l’ , quattro volte campione (1968, 1969, 1970, 2009), punta al primo titolo dopo 17 anni. Estadio Centenario, Montevideo: lo storico stadio ospitò la prima partita in assoluto della Copa Libertadores nel 1960 e accoglie la sua seconda finale in gara secca dopo quella del 2021. Il giorno della partita, arriva in anticipo per superare i controlli di sicurezza della CONMEBOL e verifica sul biglietto l’ingresso assegnato ai tifosi neutrali o a quelli dei club.

Come funziona la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 si è articolata in otto fasi nel corso dell’anno: