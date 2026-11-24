La principale competizione sudamericana per club è arrivata all’atto conclusivo. La finale della CONMEBOL Copa Libertadores 2026, 67ª edizione del torneo, mette di fronte il colosso brasiliano SE Palmeiras e quello argentino Estudiantes de La Plata in una gara secca allo storico Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay.
GOAL ti aggiorna sul calendario, sui prezzi e su dove acquistare i biglietti per la Copa Libertadores 2026.
Finale della Copa Libertadores 2026: data e dettagli della partita
Concluse le semifinali, resta una sola partita nel calendario della Copa Libertadores 2026:
Partita
Data e ora (GST)
Ora locale (Montevideo)
Stadio
Arbitro
Biglietti
SE Palmeiras-Estudiantes de La Plata
Domenica 29 novembre, ore 00:00
Sabato 28 novembre, ore 17:00
Estadio Centenario, Montevideo
Jesús Valenzuela (Venezuela)
Come sono arrivate a Montevideo: i risultati delle semifinali
Entrambe le finaliste hanno superato ai rigori le semifinali di ottobre, conquistando un posto in Uruguay:
- SE Palmeiras ha eliminato il Fluminense FC per 5-3 ai rigori dopo il 2-2 complessivo (il Palmeiras aveva vinto l’andata per 2-1 al Maracanã il 14 ottobre, prima della vittoria del Fluminense per 1-0 a San Paolo il 21 ottobre).
- Estudiantes de La Plata ha eliminato il campione in carica Flamengo per 3-2 ai rigori dopo due pareggi consecutivi per 0-0 a La Plata e Rio de Janeiro.
Come acquistare i biglietti per la finale della Copa Libertadores 2026
La CONMEBOL ha gestito la vendita iniziale dei biglietti per la finale del 2026 in due fasi: una prima finestra aperta il 29 ottobre (comprendente i pacchetti hospitality e i settori riservati ai tifosi dei club) e la vendita libera dal 2 novembre.
Poiché i biglietti della vendita ufficiale per i settori neutrali e quelli riservati ai club si esauriscono rapidamente una volta confermate le finaliste, le piattaforme affidabili di rivendita dei biglietti sono ora la soluzione più sicura per chi viaggia dall’estero, per i tifosi neutrali e per chi acquista all’ultimo minuto:
- Disponibilità verificata anche all’ultimo minuto: puoi cercare posti nella tribuna ovest, nella tribuna est e nei settori dei tifosi senza dover essere socio di un club.
- Tutela dell’acquirente: le piattaforme di rivendita affidabili garantiscono per ogni ordine un ingresso valido o il rimborso.
- Consegna sul telefono: i biglietti digitali vengono trasferiti direttamente sul tuo telefono prima del giorno della partita a Montevideo.
Quanto costano i biglietti per la finale della Copa Libertadores 2026?
La CONMEBOL ha confermato i prezzi ufficiali di vendita per la finale del 2026, suddivisi in quattro fasce e compresi tra 95 e 450 dollari:
Categoria del biglietto
Settore dello stadio
Prezzo ufficiale
Categoria 1
Tribuna ovest (centrale / premium)
340 dollari
Categoria 2
Tribuna est (neutrali / posti generali)
250 dollari
Categoria 3
Settori riservati ai tifosi (curve del Palmeiras e dell’Estudiantes)
95 dollari
Hospitality
Salone VIP e pacchetti premium
450 dollari
Tutto quello che c’è da sapere su
- La rivincita della finale del 1968: Palmeiras ed Estudiantes si sono già affrontati nella finale della Copa Libertadores 1968, decisa anch’essa all’Estadio Centenario di Montevideo: l’Estudiantes vinse per 2-0 lo spareggio e conquistò il suo primo titolo continentale.
- La serie dei club brasiliani e la storia di quelli argentini: i club brasiliani hanno vinto le ultime sette edizioni della Copa Libertadores. Il Palmeiras disputa la sua ottava finale (ha vinto nel 1999, nel 2020 e nel 2021, l’ultima volta proprio all’Estadio Centenario), mentre l’Estudiantes, quattro volte campione (1968, 1969, 1970, 2009), punta al primo titolo dopo 17 anni.
- Estadio Centenario, Montevideo: lo storico stadio ospitò la prima partita in assoluto della Copa Libertadores nel 1960 e accoglie la sua seconda finale in gara secca dopo quella del 2021. Il giorno della partita, arriva in anticipo per superare i controlli di sicurezza della CONMEBOL e verifica sul biglietto l’ingresso assegnato ai tifosi neutrali o a quelli dei club.
Come funziona la Copa Libertadores 2026
La Copa Libertadores 2026 si è articolata in otto fasi nel corso dell’anno:
- Qualificazioni (febbraio-marzo): tre turni a eliminazione diretta hanno determinato le ultime squadre ammesse alla fase a gironi.
- Fase a gironi (aprile-maggio): 32 club hanno giocato partite di andata e ritorno in otto gironi da quattro squadre, con le prime due di ciascun girone qualificate al turno successivo.
- Fase a eliminazione diretta (agosto-ottobre): ottavi di finale, quarti di finale e semifinali si sono disputati con partite di andata e ritorno.
- La finale (novembre): una gara secca che assegna il titolo in una sede neutrale, l’Estadio Centenario di Montevideo per il 2026.