La principale competizione sudamericana per club è arrivata all'atto conclusivo. La finale della CONMEBOL Copa Libertadores 2026, 67ª edizione del torneo, mette di fronte la potenza brasiliana SE Palmeiras e la grande squadra argentina Estudiantes de La Plata in una sfida secca allo storico Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay.

GOAL vi aggiorna sul calendario, sui prezzi e su dove acquistare i biglietti per la Copa Libertadores 2026.

Finale di Copa Libertadores 2026: data e dettagli della partita

Concluse le semifinali, resta una sola partita nel calendario della Copa Libertadores 2026:

Partita Data e ora (GST) Ora locale (Montevideo) Stadio Arbitro Biglietti SE Palmeiras-Estudiantes de La Plata Domenica 29 novembre, ore 00:00 Sabato 28 novembre, ore 17:00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Biglietti

Come sono arrivate a Montevideo: i risultati delle semifinali

Entrambe le finaliste hanno superato un'emozionante serie di rigori a ottobre per conquistare un posto in finale in Uruguay:

SE Palmeiras ha superato il Fluminense FC per 5-3 ai rigori dopo il 2-2 complessivo (il Palmeiras aveva vinto l'andata per 2-1 al Maracanã il 14 ottobre, prima del successo del Fluminense per 1-0 a San Paolo il 21 ottobre).

ha superato il per 5-3 ai rigori dopo il 2-2 complessivo (il Palmeiras aveva vinto l'andata per 2-1 al Maracanã il 14 ottobre, prima del successo del Fluminense per 1-0 a San Paolo il 21 ottobre). Estudiantes de La Plata ha eliminato i campioni in carica del Flamengo per 3-2 ai rigori dopo due pareggi consecutivi per 0-0 a La Plata e Rio de Janeiro.

Come acquistare i biglietti per la finale di Copa Libertadores 2026

La CONMEBOL ha gestito la vendita iniziale dei biglietti per la finale del 2026 in due fasi: una prima finestra aperta il 29 ottobre (comprendente i pacchetti hospitality e i settori riservati ai tifosi delle due squadre) e la vendita al pubblico generale dal 2 novembre.

Poiché i biglietti dei settori neutrali e di quelli riservati ai club si esauriscono rapidamente dopo la conferma delle finaliste, le piattaforme affidabili di rivendita dei biglietti sono ora la soluzione più sicura per chi arriva dall'estero, per i tifosi neutrali e per chi acquista all'ultimo momento:

Disponibilità verificata fino all'ultimo momento: è possibile consultare i posti disponibili nella tribuna ovest, nella tribuna est e nei settori dei tifosi senza dover essere soci di un club.

è possibile consultare i posti disponibili nella tribuna ovest, nella tribuna est e nei settori dei tifosi senza dover essere soci di un club. Tutela dell'acquirente: le piattaforme di rivendita affidabili garantiscono per ogni ordine un biglietto valido per l'ingresso o il rimborso.

le piattaforme di rivendita affidabili garantiscono per ogni ordine un biglietto valido per l'ingresso o il rimborso. Consegna sul telefono: i biglietti digitali vengono trasferiti direttamente sul telefono prima del giorno della partita a Montevideo.

Quanto costano i biglietti per la finale di Copa Libertadores 2026?

La CONMEBOL ha confermato i prezzi ufficiali dei biglietti per la finale del 2026, suddivisi in quattro categorie, da 95 $ a 450 $:

Categoria del biglietto Settore dello stadio Prezzo ufficiale Categoria 1 Tribuna ovest (centrale / premium) 340 $ Categoria 2 Tribuna est (neutrali / pubblico generale) 250 $ Categoria 3 Settori riservati ai tifosi (curve di Palmeiras ed Estudiantes) 95 $ Hospitality Area VIP e pacchetti premium 450 $

Tutto quello che c'è da sapere su

La rivincita della finale del 1968: Palmeiras ed Estudiantes si sono già affrontati nella finale di Copa Libertadores del 1968, decisa anch'essa all'Estadio Centenario di Montevideo, dove l'Estudiantes vinse lo spareggio per 2-0 conquistando il suo primo titolo continentale.

Palmeiras ed Estudiantes si sono già affrontati nella finale di Copa Libertadores del 1968, decisa anch'essa all'Estadio Centenario di Montevideo, dove l'Estudiantes vinse lo spareggio per 2-0 conquistando il suo primo titolo continentale. La serie dei club brasiliani e la storia dell'Estudiantes: i club brasiliani hanno vinto le ultime sette edizioni della Copa Libertadores. Il Palmeiras disputa la sua ottava finale (ha vinto nel 1999, nel 2020 e nel 2021, quest'ultima volta proprio all'Estadio Centenario), mentre l' Estudiantes , quattro volte campione (1968, 1969, 1970 e 2009), punta al primo titolo dopo 17 anni.

i club brasiliani hanno vinto le ultime sette edizioni della Copa Libertadores. Il disputa la sua ottava finale (ha vinto nel 1999, nel 2020 e nel 2021, quest'ultima volta proprio all'Estadio Centenario), mentre l' , quattro volte campione (1968, 1969, 1970 e 2009), punta al primo titolo dopo 17 anni. Estadio Centenario di Montevideo: lo storico impianto ha ospitato la primissima partita di Copa Libertadores nel 1960 e accoglie la sua seconda finale in gara unica dopo quella del 2021. Il giorno della partita, arrivate in anticipo per superare i controlli di sicurezza della CONMEBOL e verificate sul biglietto l'ingresso assegnato, diverso per i tifosi neutrali e per quelli delle due squadre.

Il formato della Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 si è articolata in otto fasi nel corso dell'anno: