Come acquistare i biglietti per la Copa Libertadores 2026: calendario delle squadre, dove comprarli, prezzi e altre informazioni

La principale competizione per club del calcio sudamericano è entrata nella fase decisiva. La Copa Libertadores 2026, 67ª edizione del più importante torneo della CONMEBOL, arriva alle semifinali questo ottobre, in vista della finale in gara unica in programma il 28 novembre all’iconico Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay.

Che vogliate assicurarvi un posto per le decisive semifinali di ritorno o stiate organizzando un viaggio a Montevideo per la finale, ecco tutto quello che c’è da sapere: le prossime partite, la disponibilità dei biglietti, i prezzi previsti e il funzionamento del torneo.

Prossime partite e biglietti della Copa Libertadores 2026

Calendario delle semifinali e della finale

Conclusi gli ottavi e i quarti di finale, restano in corsa per il trofeo quattro grandi club del continente:

Fluminense-Palmeiras

Andata: 14 ottobre 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Ritorno: 21 ottobre 2026, Nubank Parque, San Paolo

Estudiantes de La Plata-Flamengo

Andata: 15 ottobre 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Ritorno: 22 ottobre 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Finale di Copa Libertadores

Data: 28 novembre 2026

Stadio: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Come acquistare i biglietti per la Copa Libertadores 2026

La vendita ufficiale dei biglietti per i turni a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno è gestita direttamente da ciascun club che gioca in casa attraverso i propri partner ufficiali di biglietteria, con finestre di vendita prioritarie riservate ai soci.

Per la finale in gara unica a Montevideo, la CONMEBOL mette a disposizione del pubblico biglietti per i settori neutrali e per quelli assegnati alle finaliste.

Per chi arriva dall’estero, per i tifosi in trasferta o per chi cerca posti di categoria superiore senza attendere le limitate finestre di vendita dei club, le piattaforme di rivendita dei biglietti offrono la soluzione più flessibile.

Le piattaforme di rivendita affidabili propongono biglietti verificati per tutte le gare a eliminazione diretta ancora da disputare e per la finale del 28 novembre.

Quanto costano i biglietti per la Copa Libertadores 2026?

I prezzi ufficiali per la finale del 2026 non sono ancora stati confermati. La CONMEBOL annuncia generalmente le categorie dei biglietti per la finale una volta definite le aree riservate al protocollo dello stadio e le quote assegnate alle finaliste, di solito qualche settimana dopo le semifinali. A titolo indicativo, i prezzi delle categorie nelle recenti finali di Copa Libertadores sono stati i seguenti:

Categoria 1: circa 320 dollari

Categoria 2: circa 200 dollari

Categoria 3: circa 95 dollari

Ogni club finalista gestisce inoltre la propria quota di biglietti e i relativi prezzi per i settori dei tifosi, che possono quindi variare a seconda delle due squadre che raggiungeranno Montevideo. I prezzi dei biglietti per i quarti e le semifinali sono generalmente stabiliti dal club che gioca in casa e variano in base all’avversario e allo stadio: si va di norma dai biglietti economici per i settori ad accesso generale ai posti di categoria superiore venduti sul mercato secondario a prezzi ben oltre il valore nominale.

Come funziona la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores si articola in otto fasi e si svolge nell’arco di quasi tutto l’anno calcistico:

Primo, secondo e terzo turno preliminare (febbraio-marzo): i club con il piazzamento più basso di Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela si sono contesi gli ultimi posti nella fase a gironi. Fase a gironi (aprile-maggio): 32 squadre divise in otto gruppi da quattro, con partite di andata e ritorno. Le prime due di ogni gruppo si sono qualificate. Ottavi, quarti e semifinali (agosto-ottobre): sfide a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno, con gli accoppiamenti determinati dai risultati nella fase a gironi. Finale (novembre): una partita unica in campo neutro, nel 2026 all’Estadio Centenario di Montevideo.

Brasile e Argentina sono i Paesi con più club partecipanti, rispettivamente otto e sette, a conferma della loro forza nelle competizioni continentali. L’Independiente detiene il record di titoli di Libertadores vinti da un club argentino, mentre le squadre brasiliane si sono aggiudicate le ultime sette edizioni consecutive.