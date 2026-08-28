La Premier League può anche catturare costantemente l'attenzione degli appassionati di calcio a livello nazionale e globale, ma molti occhi sono puntati anche sulle ricche di azione sfide di Championship che si disputano ogni settimana in tutta l'Inghilterra, e in Galles.

Se non avete ancora assaporato tutto ciò che la massima divisione dell'EFL ha da offrire, questo potrebbe essere il momento perfetto per assicurarvi un posto per una delle prossime partite.

L'interesse per la Championship continua a crescere di anno in anno e nelle ultime tre stagioni consecutive la media spettatori ha superato i 22.000. Va ricordato che si tratta del secondo campionato di calcio più seguito d'Europa per affluenza. Con il pubblico del London Stadium del West Ham atteso oltre quota 60.000 nel corso della stagione in corso, questi numeri complessivi saranno ancora una volta incrementati.

Mentre i principali campionati europei sono diventati altamente prevedibili, spesso dominati dagli stessi club sostenuti da stati o di proprietà di miliardari, la Championship è splendidamente caotica e l'incessante calendario di 46 partite mette alla prova la profondità della rosa e può portare a grandi oscillazioni di forma, mantenendo la classifica instabile fino a maggio.

Si preannuncia un'altra stagione epica, con il sogno della promozione in Premier League che arde forte per molti tifosi e club. Lasciate che GOAL vi guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell'EFL Championship, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite di EFL Championship

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti mar 1 set (19:45) Sheffield United vs Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Biglietti mar 1 set (19:45) West Ham United vs Wolverhampton Wanderers London Stadium (Londra) Biglietti mar 1 set (19:45) Preston North End vs Bristol City Deepdale (Preston) Biglietti mar 1 set (19:45) Portsmouth vs Derby County Fratton Park (Portsmouth) Biglietti mar 1 set (20:00) Birmingham City vs Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biglietti mer 2 set (19:45) Millwall vs Wrexham The Den (Londra) Biglietti mer 2 set (19:45) Queens Park Rangers vs Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (Londra) Biglietti mer 2 set (20:00) Burnley vs Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Biglietti sab 5 set (15:00) Queens Park Rangers vs Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (Londra) Biglietti sab 5 set (15:00) Millwall vs Bolton Wanderers The Den (Londra) Biglietti sab 5 set (15:00) Burnley vs Bristol City Turf Moor (Burnley) Biglietti sab 5 set (15:00) Sheffield United vs Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Biglietti sab 5 set (15:00) West Ham United vs Derby County London Stadium (Londra) Biglietti sab 5 set (20:00) Swansea City vs Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Biglietti dom 6 set (12:00) Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biglietti

Come acquistare i biglietti per l'EFL Championship 2026/27

I biglietti ufficiali dell'English Football League (EFL) Championship possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale o presso la biglietteria del club specifico che ospita la partita. Non esiste una piattaforma centralizzata EFL per i biglietti delle partite di campionato della regular season.

I tifosi in trasferta devono acquistare i biglietti attraverso il sito o la biglietteria del proprio club, poiché ricevono una quota dedicata di tagliandi per il settore ospiti.

I biglietti di Championship non vengono messi in vendita tutti insieme. Vengono invece distribuiti progressivamente, giornata per giornata, di solito da 2 a 8 settimane prima della data della partita, seguendo un rigido sistema a livelli:

Abbonati e fasce prioritarie : 6-8 settimane prima della partita

Membri ufficiali del club (membership a pagamento) : 4-6 settimane prima della partita

Vendita libera al pubblico (se restano biglietti) : 2-4 settimane prima della partita

Molti club di Championship ora mettono a disposizione sul proprio sito un 'Ticket Exchange' ufficiale. Questo consente agli abbonati che non possono assistere a una partita di rivendere in modo sicuro il proprio posto ad altri tifosi al prezzo nominale.

Se cercate biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per l'EFL Championship 2026/27?

I biglietti ufficiali singoli per le partite della regular season dell'EFL Championship 2026/27 generalmente vanno da £20 a £45 per le partite standard.

Tuttavia, match di alto profilo come i derby locali o gli scontri al vertice possono arrivare a costare tra £50 e oltre £70, a seconda del club ospitante.

Poiché l'EFL Championship è composta da 24 club indipendenti, non esiste un unico sistema standardizzato di biglietteria. Prezzi, posti e configurazioni delle categorie variano in tutta la divisione.

Tenete d'occhio i siti ufficiali dei club più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Stadi e sedi dell'EFL Championship

Club Stadio e località Capienza West Ham United London Stadium (Londra) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (Londra) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (Londra) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (Londra) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







