La Premier League può anche catturare costantemente l'attenzione degli appassionati di calcio a livello nazionale e globale, ma molti occhi sono puntati anche sulle ricche di azione sfide di Championship che si disputano ogni settimana in tutta l'Inghilterra, e in Galles.
Se non avete ancora assaporato tutto ciò che la massima divisione dell'EFL ha da offrire, questo potrebbe essere il momento perfetto per assicurarvi un posto per una delle prossime partite.
L'interesse per la Championship continua a crescere di anno in anno e nelle ultime tre stagioni consecutive la media spettatori ha superato i 22.000. Va ricordato che si tratta del secondo campionato di calcio più seguito d'Europa per affluenza. Con il pubblico del London Stadium del West Ham atteso oltre quota 60.000 nel corso della stagione in corso, questi numeri complessivi saranno ancora una volta incrementati.
Mentre i principali campionati europei sono diventati altamente prevedibili, spesso dominati dagli stessi club sostenuti da stati o di proprietà di miliardari, la Championship è splendidamente caotica e l'incessante calendario di 46 partite mette alla prova la profondità della rosa e può portare a grandi oscillazioni di forma, mantenendo la classifica instabile fino a maggio.
Si preannuncia un'altra stagione epica, con il sogno della promozione in Premier League che arde forte per molti tifosi e club. Lasciate che GOAL vi guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell'EFL Championship, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.
Prossime partite di EFL Championship
Data e ora (locale)
Partita
Luogo
Biglietti
mar 1 set (19:45)
Sheffield United vs Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
mar 1 set (19:45)
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
London Stadium (Londra)
mar 1 set (19:45)
Preston North End vs Bristol City
Deepdale (Preston)
mar 1 set (19:45)
Portsmouth vs Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
mar 1 set (20:00)
Birmingham City vs Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
mer 2 set (19:45)
Millwall vs Wrexham
The Den (Londra)
mer 2 set (19:45)
Queens Park Rangers vs Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)
mer 2 set (20:00)
Burnley vs Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
sab 5 set (15:00)
Queens Park Rangers vs Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)
sab 5 set (15:00)
Millwall vs Bolton Wanderers
The Den (Londra)
sab 5 set (15:00)
Burnley vs Bristol City
Turf Moor (Burnley)
sab 5 set (15:00)
Sheffield United vs Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
sab 5 set (15:00)
West Ham United vs Derby County
London Stadium (Londra)
sab 5 set (20:00)
Swansea City vs Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
dom 6 set (12:00)
Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Come acquistare i biglietti per l'EFL Championship 2026/27
I biglietti ufficiali dell'English Football League (EFL) Championship possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale o presso la biglietteria del club specifico che ospita la partita. Non esiste una piattaforma centralizzata EFL per i biglietti delle partite di campionato della regular season.
I tifosi in trasferta devono acquistare i biglietti attraverso il sito o la biglietteria del proprio club, poiché ricevono una quota dedicata di tagliandi per il settore ospiti.
I biglietti di Championship non vengono messi in vendita tutti insieme. Vengono invece distribuiti progressivamente, giornata per giornata, di solito da 2 a 8 settimane prima della data della partita, seguendo un rigido sistema a livelli:
- Abbonati e fasce prioritarie: 6-8 settimane prima della partita
- Membri ufficiali del club (membership a pagamento): 4-6 settimane prima della partita
- Vendita libera al pubblico (se restano biglietti): 2-4 settimane prima della partita
Molti club di Championship ora mettono a disposizione sul proprio sito un 'Ticket Exchange' ufficiale. Questo consente agli abbonati che non possono assistere a una partita di rivendere in modo sicuro il proprio posto ad altri tifosi al prezzo nominale.
Se cercate biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.
Quanto costano i biglietti per l'EFL Championship 2026/27?
I biglietti ufficiali singoli per le partite della regular season dell'EFL Championship 2026/27 generalmente vanno da £20 a £45 per le partite standard.
Tuttavia, match di alto profilo come i derby locali o gli scontri al vertice possono arrivare a costare tra £50 e oltre £70, a seconda del club ospitante.
Poiché l'EFL Championship è composta da 24 club indipendenti, non esiste un unico sistema standardizzato di biglietteria. Prezzi, posti e configurazioni delle categorie variano in tutta la divisione.
Tenete d'occhio i siti ufficiali dei club più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.
Stadi e sedi dell'EFL Championship
Club
Stadio e località
Capienza
West Ham United
London Stadium (Londra)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (Londra)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (Londra)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (Londra)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430