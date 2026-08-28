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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Book EFL Championship 2026/27 match tickets
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Come acquistare i biglietti per la Championship 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, informazioni e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per le prossime partite di Championship in questa stagione

La Premier League può anche catturare costantemente l'attenzione degli appassionati di calcio a livello nazionale e globale, ma molti occhi sono puntati anche sulle ricche di azione sfide di Championship che si disputano ogni settimana in tutta l'Inghilterra, e in Galles.

Se non avete ancora assaporato tutto ciò che la massima divisione dell'EFL ha da offrire, questo potrebbe essere il momento perfetto per assicurarvi un posto per una delle prossime partite.

L'interesse per la Championship continua a crescere di anno in anno e nelle ultime tre stagioni consecutive la media spettatori ha superato i 22.000. Va ricordato che si tratta del secondo campionato di calcio più seguito d'Europa per affluenza. Con il pubblico del London Stadium del West Ham atteso oltre quota 60.000 nel corso della stagione in corso, questi numeri complessivi saranno ancora una volta incrementati.

Mentre i principali campionati europei sono diventati altamente prevedibili, spesso dominati dagli stessi club sostenuti da stati o di proprietà di miliardari, la Championship è splendidamente caotica e l'incessante calendario di 46 partite mette alla prova la profondità della rosa e può portare a grandi oscillazioni di forma, mantenendo la classifica instabile fino a maggio.

Si preannuncia un'altra stagione epica, con il sogno della promozione in Premier League che arde forte per molti tifosi e club. Lasciate che GOAL vi guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell'EFL Championship, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite di EFL Championship

Data e ora (locale)

Partita

Luogo

Biglietti

mar 1 set (19:45)

Sheffield United vs Bolton Wanderers

Bramall Lane (Sheffield)

Biglietti

mar 1 set (19:45)

West Ham United vs Wolverhampton Wanderers

London Stadium (Londra)

Biglietti

mar 1 set (19:45)

Preston North End vs Bristol City

Deepdale (Preston)

Biglietti

mar 1 set (19:45)

Portsmouth vs Derby County

Fratton Park (Portsmouth)

Biglietti

mar 1 set (20:00)

Birmingham City vs Southampton

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Biglietti

mer 2 set (19:45)

Millwall vs Wrexham

The Den (Londra)

Biglietti

mer 2 set (19:45)

Queens Park Rangers vs Cardiff City

MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)

Biglietti

mer 2 set (20:00)

Burnley vs Middlesbrough

Turf Moor (Burnley)

Biglietti

sab 5 set (15:00)

Queens Park Rangers vs Middlesbrough

MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)

Biglietti

sab 5 set (15:00)

Millwall vs Bolton Wanderers

The Den (Londra)

Biglietti

sab 5 set (15:00)

Burnley vs Bristol City

Turf Moor (Burnley)

Biglietti

sab 5 set (15:00)

Sheffield United vs Norwich City

Bramall Lane (Sheffield)

Biglietti

sab 5 set (15:00)

West Ham United vs Derby County

London Stadium (Londra)

Biglietti

sab 5 set (20:00)

Swansea City vs Wrexham

Swansea.com Stadium (Swansea)

Biglietti

dom 6 set (12:00)

Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Biglietti

Come acquistare i biglietti per l'EFL Championship 2026/27

I biglietti ufficiali dell'English Football League (EFL) Championship possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale o presso la biglietteria del club specifico che ospita la partita. Non esiste una piattaforma centralizzata EFL per i biglietti delle partite di campionato della regular season.

I tifosi in trasferta devono acquistare i biglietti attraverso il sito o la biglietteria del proprio club, poiché ricevono una quota dedicata di tagliandi per il settore ospiti.

I biglietti di Championship non vengono messi in vendita tutti insieme. Vengono invece distribuiti progressivamente, giornata per giornata, di solito da 2 a 8 settimane prima della data della partita, seguendo un rigido sistema a livelli:

  • Abbonati e fasce prioritarie: 6-8 settimane prima della partita
  • Membri ufficiali del club (membership a pagamento): 4-6 settimane prima della partita
  • Vendita libera al pubblico (se restano biglietti): 2-4 settimane prima della partita

Molti club di Championship ora mettono a disposizione sul proprio sito un 'Ticket Exchange' ufficiale. Questo consente agli abbonati che non possono assistere a una partita di rivendere in modo sicuro il proprio posto ad altri tifosi al prezzo nominale.

Se cercate biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per l'EFL Championship 2026/27?

I biglietti ufficiali singoli per le partite della regular season dell'EFL Championship 2026/27 generalmente vanno da £20 a £45 per le partite standard.

Tuttavia, match di alto profilo come i derby locali o gli scontri al vertice possono arrivare a costare tra £50 e oltre £70, a seconda del club ospitante.

Poiché l'EFL Championship è composta da 24 club indipendenti, non esiste un unico sistema standardizzato di biglietteria. Prezzi, posti e configurazioni delle categorie variano in tutta la divisione.

Tenete d'occhio i siti ufficiali dei club più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Stadi e sedi dell'EFL Championship

Club

Stadio e località

Capienza

West Ham United

London Stadium (Londra)

62.500

Middlesbrough

Riverside Stadium (Middlesbrough)

35.100

Derby County

Pride Park Stadium (Derby)

33.597

Cardiff City

Cardiff City Stadium (Cardiff)

33.000

Sheffield United

Bramall Lane (Sheffield)

33.000

Southampton

St Mary's Stadium (Southampton)

32.689

Wolverhampton Wanderers

Molineux Stadium (Wolverhampton)

31.700

Blackburn Rovers

Ewood Park (Blackburn)

31.149

Stoke City

bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)

30.089

Birmingham City

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

30.008

Bolton Wanderers

Toughsheet Community Stadium (Horwich)

28.723

Norwich City

Carrow Road (Norwich)

27.244

Charlton Athletic

The Valley (Londra)

27.111

Bristol City

Ashton Gate (Bristol)

27.000

West Bromwich Albion

The Hawthorns (West Bromwich)

26.445

Preston North End

Deepdale (Preston)

24.525

Watford

Vicarage Road Stadium (Watford)

22.100

Burnley

Turf Moor (Burnley)

21.944

Swansea City

Swansea.com Stadium (Swansea)

20.750

Millwall

The Den (Londra)

20.146

Portsmouth

Fratton Park (Portsmouth)

20.100

Queens Park Rangers

MATRADE Loftus Road (Londra)

19.161

Wrexham

Racecourse Ground (Wrexham)

10.771

Lincoln City

LNER Stadium (Lincoln)

10.430



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