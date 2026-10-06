Gli appassionati di ippica di tutto il mondo avranno gli occhi puntati sul Keeneland Race Course di Lexington, Kentucky, che ospiterà la 43ª edizione annuale dei Breeders' Cup World Championships nell'arco di due giornate, il 30 e 31 ottobre.

Non perdete l'occasione di essere parte di uno degli appuntamenti più importanti del calendario globale dell'ippica: assicuratevi oggi stesso i vostri pass.

Sebbene l'eroe a quattro zampe del Giappone, Forever Young, abbia conquistato le prime pagine dodici mesi fa con una storica vittoria nell'evento di punta, la Breeders' Cup Classic, ognuna delle 14 corse di Grado 1 in programma nei due giorni è una sfida emozionante che tiene con il fiato sospeso il grande pubblico presente in pista dall'inizio alla fine.

L'attesa fuori dalla pista per le due memorabili giornate di corse è quasi esaltante quanto l'azione in pista stessa. Il Breeders' Cup Festival, che coinvolge tutta la città, animerà Lexington da lunedì 25 ottobre in poi, con eventi a tema equestre, intrattenimento dal vivo e celebrazioni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti e su come acquistare i tagliandi per la Breeders' Cup 2026, compresi dove trovarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge la Breeders' Cup 2026?

I Breeders' Cup World Championships 2026 si terranno venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre. Il Keeneland Race Course di Lexington ospita quest'anno l'evento equestre per la quarta volta, dopo averlo già fatto nel 2015, 2020 e 2022.

Come acquistare i biglietti per la Breeders' Cup 2026

I biglietti ufficiali per i Breeders' Cup World Championships 2026 a Keeneland sono stati messi in vendita per il grande pubblico il 21 aprile 2026. Potevano essere acquistati online direttamente tramite il Breeders' Cup Ticket Hub, su SeatGeek (fornitore ufficiale dei biglietti), oppure telefonando alla biglietteria.

Tutti i biglietti per la Breeders' Cup 2026 devono essere acquistati in anticipo, poiché non saranno venduti biglietti sul posto al Keeneland Race Course. La capienza è limitata a 43.000 persone al giorno. La disponibilità è estremamente ridotta, con molte sezioni di tribuna e aree dining già esaurite, lasciando principalmente disponibili l'ingresso generale a bordo pista e i pacchetti viaggio.

Per assicurarsi pass dell'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per la Breeders' Cup 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti per i Breeders' Cup World Championships 2026 a Keeneland andavano da 85 $ per un pass di ingresso generale giornaliero a 2.465 $ per pacchetti dining premium all-inclusive validi per due giorni.

La suddivisione dei prezzi ufficiali dei biglietti per categoria, sezione e durata è la seguente:

Tipo di biglietto/pacchetto Prezzo venerdì Prezzo sabato Prezzo 2 giorni Ingresso generale a bordo pista 85 $ 159 $ 244 $ Ingresso generale Clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Posti riservati al tavolo 186 $ 371 $ 557 $ Posti riservati in tribuna 265 $ 477 $ 742 $ Posti riservati Clubhouse N/D N/D 1.166 $ Grandstand Box & Loge Boxes N/D N/D da 1.590 $ a posto Clubhouse Boxes N/D N/D da 1.802 $ a posto Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet N/D N/D 1.961 $ Premium Clubhouse Dining N/D N/D 2.465 $

Tenete d'occhio il sito ufficiale della Breeders' Cup con l'avvicinarsi dell'evento per ulteriori informazioni, e anche siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Qual è il programma delle corse della Breeders' Cup 2026?

In totale, nelle due giornate della Breeders' Cup si disputano quattordici corse. Venerdì 30 ottobre si tengono cinque corse di campionato giovanili. Il giorno successivo, sabato 31 ottobre, sono in programma altre nove corse, il cui momento clou è la Breeders' Cup Classic da 7 milioni di $. Ecco i dettagli corsa per corsa (tutti gli orari indicati sono locali ET):

Venerdì 30 ottobre

Il programma di venerdì comprende corse di contorno iniziali a partire dalle 11:55, come The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e allowance events, prima di arrivare ai principali campionati giovanili di Grado 1:

14:55 - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35 - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15 - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55 - Breeders' Cup Juvenile

17:35 - Breeders' Cup Juvenile Turf

Sabato 31 ottobre

Il sabato propone nove divisioni del campionato mondiale per cavalli più anziani e per i migliori tre anni, con culmine nella prestigiosa Breeders' Cup Classic. La giornata inizia con maiden e allowance races di contorno dalle 11:15 del mattino, prima che gli eventi di punta di Grado 1 prendano il via come segue:

13:10 - Breeders' Cup Dirt Mile

13:48 - Breeders' Cup Turf Sprint

14:26 - Breeders' Cup Sprint

15:04 - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42 - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20 - Breeders' Cup Mile

16:48 - Breeders' Cup Distaff

17:36 - Breeders' Cup Turf

18:16 - Breeders' Cup Classic

Tutto quello che c'è da sapere sul Keeneland Race Course

Il Keeneland Race Course, che ha aperto i battenti per la prima volta nel 1936, è ampiamente considerato il gioiello della corona del galoppo americano per purosangue. Situato a Lexington, Kentucky, nel cuore della regione del Bluegrass, Keeneland opera secondo un modello unico senza scopo di lucro, nel quale i proventi di corse e aste vengono reinvestiti direttamente nell'industria equestre e nelle associazioni benefiche locali.

Designato National Historic Landmark nel 1986, funge sia da ippodromo d'élite sia da più grande casa d'aste di purosangue al mondo.

Momenti memorabili a Keeneland

Visita reale della Regina Elisabetta II (1984) : la Regina Elisabetta II visitò Keeneland per assistere alla corsa inaugurale di una stakes race creata in suo onore, la 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland costruì appositamente per la sua visita un Winner's Circle dedicato a bordo pista.

Il Grande Slam di American Pharoah (2015) : Keeneland ospitò per la prima volta i prestigiosi Breeders’ Cup World Championships nel 2015. Nell'ultima corsa della sua carriera, la leggenda della Triple Crown American Pharoah dominò la Breeders’ Cup Classic, frantumando il record della pista e diventando il primo cavallo della storia a vincere il 'Grande Slam' informale delle corse.

Aste da record : le aste di cavalli di Keeneland sono iconiche. Oltre 20 vincitori del Kentucky Derby, compreso l'eroe della Triple Crown Justify, sono passati dal ring di vendita di Keeneland. Nel 1985, un yearling fu venduto per 13,1 milioni di $, stabilendo un record mondiale rimasto imbattuto per decenni. La sua September Yearling Sale continua a infrangere i moderni parametri del settore, generando il record assoluto di 536,7 milioni di $.

La pista preferita di Hollywood: grazie al suo intramontabile 'stile rétro', ai prati curatissimi e alle iconiche strutture in pietra calcarea, Keeneland è stata utilizzata ampiamente come set cinematografico. Ha notoriamente fatto da controfigura ad altri ippodromi storici in grandi film come Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010).

Recenti vincitori della Breeders' Cup Classic

Anno Cavallo vincitore Allenatore vincitore Fantino vincitore Ippodromo 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







