Non sapete come festeggiare l’arrivo del nuovo anno? Il 31 dicembre potreste andare a Salt Lake City per l’NHL Winter Classic, una grande serata di hockey su ghiaccio. Acquistate i biglietti per vedere Utah Mammoth contro Colorado Avalanche.

L’NHL Winter Classic sarà un appuntamento storico per gli appassionati di hockey su ghiaccio dello Utah: la sfida, in programma al Rice-Eccles Stadium nel campus dell’Università dello Utah, sarà la prima partita della NHL giocata all’aperto nello Stato.

Gli Avalanche hanno già disputato partite all’aperto, ma per entrambe le rivali della Central Division sarà l’esordio al Winter Classic. Nell’ultimo confronto tra le due squadre nello Utah, Colorado si è imposto 4-2 al Delta Center. Tutti e sei i goal sono arrivati in un movimentato secondo periodo.

Si preannuncia una serata indimenticabile sul ghiaccio. GOAL vi offre tutte le informazioni sui biglietti per l’NHL Winter Classic, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca l’NHL Winter Classic tra Utah Mammoth e Colorado Avalanche?

Il Discover NHL Winter Classic tra Utah Mammoth e Colorado Avalanche si giocherà giovedì 31 dicembre al Rice-Eccles Stadium, alle 16:00 MT (18:00 ET / 15:00 PT).

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Giovedì 31 dicembre Utah Mammoth-Colorado Avalanche (16:00 MT) Biglietti Rice-Eccles Stadium (Salt Lake City, Utah)

Come acquistare i biglietti per l’NHL Winter Classic tra Utah Mammoth e Colorado Avalanche

I biglietti ufficiali per l’NHL Winter Classic si possono acquistare su Ticketmaster, partner ufficiale della NHL per la vendita dei biglietti. La vendita al pubblico è iniziata martedì 16 giugno.

I pacchetti VIP e hospitality, che comprendono posti lungo i lati del campo e vantaggi come la possibilità di scattare una foto con la Stanley Cup, sono disponibili tramite NHL Experiences.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per la partita sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile anche per acquistare biglietti all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per l’NHL Winter Classic tra Utah Mammoth e Colorado Avalanche?

I prezzi di partenza dei biglietti ufficiali per l’NHL Winter Classic tra Utah Mammoth e Colorado Avalanche erano compresi tra circa 238 e 273 dollari, con prezzi medi tra 250 e 540 dollari. I pacchetti VIP e quelli con posti a centro ghiaccio superavano i 700 dollari e arrivavano a oltre 2.400 dollari.

Categoria / fascia di biglietto Fascia di prezzo Cosa comprende Ingresso standard / settori alti dietro le porte 238 - 310 dollari Posti nelle file alte delle tribune nord, sud e dei settori d’angolo. Fascia intermedia lungo i lati e negli angoli 350 - 550 dollari Posti nelle file basse e intermedie lungo i lati est e ovest (per esempio, settori W10-W14, E30) e nelle file basse dietro le porte (settori S43-S45), con una visuale rialzata rispetto alle balaustre. Centro ghiaccio / posti migliori lungo i lati Da 700 dollari Posti allineati con la linea rossa di metà campo lungo i lati est e ovest, per una visuale equilibrata di entrambe le porte. Pacchetti ufficiali NHL Experiences Da 792 dollari Venduti direttamente tramite NHL Experiences. Il pacchetto base comprende un biglietto a metà del lato del campo, un servizio di hospitality prima della partita e la possibilità di scattare una foto con la Stanley Cup. VIP e club hospitality 675 - oltre 2.400 dollari Posti premium a livello club, accesso a una lounge interna e opzioni con cibo e bevande inclusi.

Per ulteriori informazioni, consultate i portali ufficiali dei biglietti della NHL e dei club; per verificare la disponibilità attuale, controllate anche i siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c’è da sapere sul Rice-Eccles Stadium

Il Rice-Eccles Stadium è uno stadio all’aperto da 54.383 posti nel campus dell’Università dello Utah a Salt Lake City ed è la casa della squadra di football americano degli Utah Utes. Inaugurato nel 1998 a un’altitudine di circa 1.413 metri ai piedi dei monti Wasatch, è famoso in tutto il mondo per aver ospitato le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali del 2002.

Dopo che Salt Lake City ottenne l’assegnazione delle Olimpiadi invernali, il vecchio stadio, il Robert Rice Stadium, fu in gran parte demolito al termine della stagione 1997 del football universitario. Grazie anche a una donazione di 10 milioni di dollari della George S. and Dolores Doré Eccles Foundation, il nuovo stadio, costato 50 milioni di dollari, fu costruito in meno di 10 mesi.

Oltre agli eventi sportivi, ha ospitato grandi concerti, tra cui il 360° Tour degli U2 nel 2011, i Rolling Stones nel 2002, tre spettacoli di Garth Brooks andati esauriti tra il 2021 e il 2022 e il tour negli stadi di Post Malone nel 2025.

I risultati delle precedenti edizioni dell’NHL Winter Classic