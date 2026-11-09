Come acquistare i biglietti per l'NBA Paris Game 2027: New Orleans Pelicans contro San Antonio Spurs, Victor Wembanyama protagonista all'Accor Arena, prezzi dei biglietti per gennaio e altre informazioni

Il 2027 si apre con il botto per gli appassionati di basket europei: alcuni dei migliori giocatori al mondo arrivano nel continente. Il 14 gennaio l’Accor Arena di Parigi ospiterà la partita di regular season NBA tra New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, e i biglietti sono già acquistabili.

Il rapporto tra l’NBA e la capitale francese continua a crescere: sarà la sesta volta in sette anni che squadre del campionato di basket più prestigioso al mondo giocheranno davanti al caloroso pubblico parigino.

Nel 2025 l’Accor Arena ha ospitato due emozionanti sfide tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers. Gli Spurs torneranno a gennaio insieme al loro talento francese alto 2,24 m, Victor Wembanyama. Due anni fa «Wemby» ha segnato 50 punti nelle due partite e cercherà di dare ancora una volta il massimo.

Qui GOAL ti dà tutte le informazioni essenziali sui biglietti per l’imminente NBA Paris Game 2027, compresi i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando si gioca l’NBA Paris Game 2027?

Data Partita (ora locale) Biglietti Impianto (città) Giovedì 14 gennaio New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs (ore 20:00 CET) Biglietti Accor Arena (Parigi)

Dopo la partita di Parigi, Pelicans e Spurs si recheranno nel Regno Unito per l’NBA Manchester Game 2027. Ecco i dettagli:

Data Partita (ora locale) Biglietti Impianto (città) Domenica 17 gennaio San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans (ore 20:00 CET) Biglietti Co-op Live (Manchester)

Come acquistare i biglietti per l’NBA Paris Game 2027

I biglietti ufficiali standard per l’NBA Paris Game 2027 sono esauriti, ma restano disponibili i pacchetti premium ufficiali. I biglietti standard sono stati assegnati tramite un sorteggio gestito da Ticketmaster France.

Le opzioni hospitality sono acquistabili direttamente tramite NBA Experiences. Non richiedono la partecipazione al sorteggio e comprendono posti nell’anello inferiore o superiore, oltre a vantaggi premium come cene con le leggende dell’NBA e ricevimenti prima della partita.

Oltre alla vendita diretta sui portali ufficiali, i tifosi possono acquistare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all’ultimo minuto attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per l’NBA Paris Game 2027?

I prezzi ufficiali dei biglietti per l’NBA Paris Game 2027 all’Accor Arena variano notevolmente in base al settore e al tipo di pacchetto.

Anello superiore, biglietto standard/base : Prezzo nominale di circa 80-120 €, a seconda che la visuale sia completa o limitata.

: Prezzo nominale di circa 80-120 €, a seconda che la visuale sia completa o limitata. Anello inferiore, biglietto standard : Prezzo nominale di circa 150-300 €, a seconda della fila e della vicinanza al campo.

: Prezzo nominale di circa 150-300 €, a seconda della fila e della vicinanza al campo. Posti a bordo campo e pacchetti VIP : VIP standard e posti a bordo campo a partire da 500 €.

: VIP standard e posti a bordo campo a partire da 500 €. Pacchetti ufficiali NBA Experiences: Da 899 a 7.199 $ (o, indicativamente, da 300 a oltre 3.000 €, a seconda della categoria). Le opzioni comprendono le categorie Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package e Sophomore. Tra i possibili vantaggi figurano una cena con le leggende dell’NBA, l’accesso alla House of Legends e alla NBA EXP Lounge, ricevimenti di benvenuto prima della partita, crociere turistiche sulla Senna o sessioni di tiro con le leggende dell’NBA.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti NBA per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’NBA Paris Game

Da decenni il programma NBA Global Games porta il campionato nei palazzetti di Europa, Asia, Africa, Australia e Americhe. Le prime partite all’estero risalgono al 1978, quando i Washington Bullets disputarono incontri di esibizione in Israele, Cina e Filippine.

Da allora è diventato uno degli elementi chiave della strategia di crescita dell’NBA: combina partite di esibizione della preseason con incontri di regular season per portare il basket NBA a tifosi che raramente possono vederlo dal vivo.

Nel gennaio 2025, i riflettori del basket europeo erano puntati esclusivamente su Parigi. Entrambe le sfide tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers furono ricche di punti e tennero con il fiato sospeso per tutti e quattro i quarti i tifosi che gremivano l’Accor Arena.

Per quanto ricche di punti, quelle due partite a Parigi non si avvicinano comunque all’incontro NBA più memorabile disputato in Europa. Nel 2011 i Toronto Raptors e i New Jersey Nets si affrontarono a Londra. In una sfida emozionante, per decidere il vincitore servirono tre tempi supplementari: il pubblico della O2 Arena vide segnare ben 273 punti, con il centro italiano Andrea Bargnani protagonista grazie ai suoi 35 punti per i Raptors.

Informazioni sull’Accor Arena

L’Accor Arena di Parigi, situata nel 12° arrondissement vicino al quartiere di Bercy, ha una capienza di circa 20.300 spettatori e ospita saltuariamente partite NBA dagli anni Novanta. Quella del 2027 sarà la sesta partita di regular season portata dal campionato nella capitale francese e la sedicesima apparizione dell’NBA nel Paese nel complesso.

L’impianto è ben servito dai mezzi pubblici: le stazioni della metropolitana e della RER di Bercy sono entrambe a pochi passi dall’ingresso. È quindi uno dei grandi palazzetti europei più facili da raggiungere senza auto. All’interno, i posti spaziano dalle file più alte dell’anello superiore, con una visuale completa del campo, ai settori premium dell’anello inferiore e ai posti a bordo campo, offrendo possibilità d’accesso per diverse fasce di prezzo.