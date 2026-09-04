Come acquistare i biglietti per l'Europa League 2026/27: calendario confermato, informazioni sulle squadre e altro ancora

Con la fase campionato al via questo settembre, le gare inaugurali daranno il tono alle 36 squadre nel cammino verso la finale.
Non perdere l’occasione di far parte del dramma dell’UEFA Europa League. Lascia che GOAL ti guidi su dove acquistare i biglietti e cosa aspettarti.
Quali squadre giocheranno in Europa League?
L’UEFA Europa League 2026/27 vede 36 squadre competere in un formato unico di fase campionato.
Dodici club si sono qualificati direttamente grazie alla vittoria nelle coppe nazionali e agli alti piazzamenti in campionato nei principali tornei d’Europa:
Inghilterra (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland
Spagna (Liga): Celta Vigo, Real Sociedad
Germania (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim
Italia (Serie A): AC Milan, Juventus
Francia (Ligue 1): Olympique Marsiglia, Stade Rennais
Paesi Bassi (Eredivisie): AZ Alkmaar
I restanti 24 posti nella fase campionato a 36 squadre sono determinati come segue:
Vincitrici della UEFA Conference League: posto d’accesso automatico alla fase campionato.
Turni di qualificazione e play-off (12 squadre): club che avanzano attraverso le qualificazioni estive, tra cui squadre come Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg e Ferencváros.
Retrocessioni dai play-off di Champions League (11 squadre): club che passano in Europa League dopo gli ultimi turni di qualificazione della UEFA Champions League.
Qual è il calendario delle partite dell’UEFA Europa League 2026?
Il nuovo formato unificato della fase campionato della competizione inizia con le gare della prima giornata in programma il 16 e 17 settembre 2026:
|Data
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|16 set 2026
|AC Milan vs S.L. Benfica
|Stadio San Siro, Milano
|Biglietti
|16 set 2026
|Sunderland A.F.C. vs AZ Alkmaar
|Stadium of Light, Sunderland
|Biglietti
|16 set 2026
|Bayer 04 Leverkusen vs NK Celje
|BayArena, Leverkusen
|Biglietti
|16 set 2026
|R.S.C. Anderlecht vs Olympique Lyonnais
|Lotto Park, Bruxelles
|Biglietti
|16 set 2026
|Omonoia FC vs RC Celta de Vigo
|GSP Stadium, Nicosia
|Biglietti
|17 set 2026
|Real Sociedad vs AFC Bournemouth
|Anoeta Stadium, San Sebastián
|Biglietti
|17 set 2026
|Crystal Palace F.C. vs Lech Poznań
|Selhurst Park, Londra
|Biglietti
|17 set 2026
|Celtic F.C. vs Ferencvárosi TC
|Celtic Park, Glasgow
|Biglietti
|17 set 2026
|Juventus FC vs NEC Nijmegen
|Allianz Stadium, Torino
|Biglietti
|17 set 2026
|Beşiktaş J.K. vs Olympique de Marseille
|Tüpraş Stadium, Istanbul
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per le partite di UEFA Europa League?
I biglietti per le singole partite sono venduti direttamente dai club partecipanti.
I tifosi dovrebbero visitare il portale ufficiale di biglietteria del club ospitante per la partita a cui desiderano assistere. Per gli incontri di alto profilo, spesso è richiesta la membership ufficiale del club per accedere alle prime vendite di biglietti.
Quando le disponibilità ufficiali vanno esaurite, mercati secondari come LiveFootballTickets offrono opzioni di rivendita fan-to-fan.
Quanto costano i biglietti per le partite di UEFA Europa League?
Il prezzo dei biglietti per l’UEFA Europa League varia in base a diversi fattori, tra cui il profilo dei club coinvolti e la posizione del posto.
I biglietti ufficiali a prezzo base per le gare della fase campionato di settembre partono in genere da 30 € a 60 €, mentre le sfide di cartello hanno prezzi più alti.
Le panoramiche sui costi dei biglietti per le competizioni continentali per club mostrano l’enorme investimento economico richiesto per seguire il proprio club nelle trasferte europee.