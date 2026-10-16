L’Abu Dhabi HSBC Championship è uno degli eventi d’élite del calendario mondiale del golf e inaugura i prestigiosi playoff del DP World Tour. Ospitato dal 2022 sul suggestivo percorso dello Yas Links Abu Dhabi, questo torneo delle Rolex Series vanta una storia prestigiosa che risale al 2006.

La competizione accoglie i primi 70 golfisti disponibili nella classifica Race to Dubai, dando vita a una sfida serrata per i riconoscimenti di fine stagione. Star mondiali come Rory McIlroy e Tommy Fleetwood gareggiano regolarmente su questo percorso costiero.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali per acquistare subito i biglietti e non perdere neanche un momento dell’azione.

Quando si svolge l’Abu Dhabi HSBC Championship?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Giovedì 5 novembre 2026, ore 07:00 Abu Dhabi HSBC Championship: primo giro Yas Links, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti Venerdì 6 novembre 2026, ore 07:00 Abu Dhabi HSBC Championship: secondo giro Yas Links, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti Sabato 7 novembre 2026, ore 07:00 Abu Dhabi HSBC Championship: terzo giro Yas Links, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti Domenica 8 novembre 2026, ore 07:00 Abu Dhabi HSBC Championship: giro finale Yas Links, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Biglietti

Dove acquistare i biglietti per l’Abu Dhabi HSBC Championship?

I biglietti ufficiali per l’Abu Dhabi HSBC Championship sono disponibili direttamente sulla piattaforma di vendita del DP World Tour e su Ticketmaster UAE. I tifosi possono prenotare online i pass registrandosi per le giornate del torneo che preferiscono.

Se i pass d’ingresso generale sui canali ufficiali sono esauriti, Ticombo è un’alternativa quando non ci sono più biglietti sul sito ufficiale. Questa piattaforma di rivendita consente di acquistare ingressi messi a disposizione da tifosi che non possono più recarsi all’evento.

Quanto costano i biglietti per l’Abu Dhabi HSBC Championship?

Assistere a un torneo di golf di livello mondiale negli Emirati Arabi Uniti è alla portata di ogni budget. Sul sito ufficiale di vendita del DP World Tour, i biglietti standard d’ingresso generale partono da 0 AED: l’accesso al campo è quindi completamente gratuito per gli spettatori che si registrano online in anticipo. I pass Ticket+, che offrono aree panoramiche rialzate e voucher per le bevande, partono da 175 AED.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi dei biglietti partono generalmente da circa 150 AED, a seconda della giornata. Se i biglietti d’ingresso generale ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Abu Dhabi HSBC Championship

Disputato per la prima volta nel 2006, l’Abu Dhabi HSBC Championship è diventato uno dei tornei più importanti del golf mondiale. Ospitato storicamente all’Abu Dhabi Golf Club, con il suo iconico trofeo Falcon, l’evento si è trasferito nel 2022 allo spettacolare Yas Links sull’isola di Yas, progettato da Kyle Phillips.

Parte delle prestigiose Rolex Series, il torneo rappresenta la prima tappa dei playoff del DP World Tour. Il campo dei partecipanti è riservato ai primi 70 giocatori disponibili nella classifica Race to Dubai, assicurando una competizione serrata senza taglio a metà torneo. Protagonisti di primo piano come Rory McIlroy, Tommy Fleetwood e vincitori passati di tornei major si sfidano sulle 72 buche per conquistare punti preziosi in vista della conclusione della stagione.

Ecco cosa tenere presente quando si pianifica una visita al torneo: