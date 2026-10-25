La prima edizione della Rugby Nations Championship si avvicina alla sua emozionante conclusione: lo storico Finals Weekend, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre (da venerdì a domenica) all'Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà alta: non aspettare, prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una classifica in cui ogni risultato conta e divide dodici delle maggiori potenze del rugby mondiale in due gironi geografici.

Qualunque sia la posizione in cui ciascuna delle dodici squadre concluderà la fase a gironi, tutte giocheranno durante il Finals Weekend. GOAL ti fornisce tutte le informazioni aggiornate per acquistare i biglietti della World Rugby Nations Championship 2026: dove trovarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolgerà il Finals Weekend della World Rugby Nations Championship 2026?

Al termine della fase a gironi della Nations Championship 2026, il Finals Weekend si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finale che assegnerà il titolo di campione assoluto è in programma domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data e ora locale Partita Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Finals Weekend della World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale della Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre si sono aperte nel gennaio 2026 per i gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati.

Vendita generale per il Finals Weekend : I biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.

Chi cerca posti all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Finals Weekend della World Rugby Nations Championship 2026?

Per le singole giornate con due partite, e per gli abbonamenti validi più giorni durante il Finals Weekend, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite di venerdì 27 novembre : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

Due partite di sabato 28 novembre : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

Due partite di domenica 29 novembre : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

Abbonamenti validi più giorni (2 o 3 giorni) : Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento di 3 giorni per adulti costa da 242 a 514 £.

Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali con l'avvicinarsi dell'evento. Per verificare le disponibilità attuali, consulta anche siti di rivendita come StubHub.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per la World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby a 15, «hospitality» indica un pacchetto esclusivo per il giorno della partita, che offre più di un normale biglietto.

Queste esperienze possono andare dal semplice accesso a lounge e bar prima della partita per immergersi nell'atmosfera, a diverse opzioni di ristorazione, dai buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e i pass ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : Puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti della Nations Championship e i siti delle singole squadre.

Fornitori ufficiali di hospitality : Anche l'agente esclusivo per l'hospitality dell'Allianz Stadium gestisce l'assegnazione dei pacchetti premium. Puoi consultare i servizi inclusi in ciascun pacchetto e completare la prenotazione sul sito di Keith Prowse.

Quali squadre partecipano alla World Rugby Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 delle migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero nord Squadre dell'emisfero sud Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato della World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un'unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due finestre distinte:

La serie estiva (giornate 1–3) : Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero nord si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

La serie autunnale (giornate 4–6) : Disputata a novembre. Le parti si invertono e le squadre dell'emisfero sud si recano a nord per giocare le restanti tre giornate in stadi europei iconici.

Le classifiche: Anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti di bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una graduatoria basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero sud.

Finals Weekend

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham, in un unico grande weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra classificatasi nella stessa posizione nell'altro girone.

La finale : La prima classificata dell'emisfero nord affronta la prima classificata dell'emisfero sud. La vincitrice viene incoronata campione ufficiale della Nations Championship.

Le partite per i piazzamenti : La sfida tra le due seconde classificate decide il 3° posto assoluto, quella tra le due terze il 5° posto, e così via fino alla sfida tra le due seste.

La sfida tra emisferi : Un sistema di punti sul modello della Ryder Cup tiene conto dei risultati complessivi dei due emisferi durante l'intero weekend finale.



