La prima edizione del Rugby Nations Championship si avvicina a una conclusione emozionante: lo storico Finals Weekend, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre (da venerdì a domenica) all’Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà alta: non aspettare, prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una classifica in cui ogni risultato conta e divide dodici delle maggiori potenze del rugby mondiale in due gironi geografici.

Qualunque sia la posizione in cui chiuderanno la fase a gironi, tutte e dodici le squadre giocheranno durante il Finals Weekend. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026, dove trovarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si terrà il Finals Weekend del World Rugby Nations Championship 2026?

Conclusa la fase a gironi del Nations Championship 2026, il Finals Weekend si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo è in programma domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data (e ora locale) Incontro Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Finals Weekend del World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per i sei incontri finali all’Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner di biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di incontro e alle diverse finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre riservate ai gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

: Le primissime finestre riservate ai gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026. Vendita generale per il Finals Weekend: I biglietti per il fine settimana conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico a marzo 2026.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Finals Weekend del World Rugby Nations Championship 2026?

Per le singole giornate con due incontri e i pacchetti validi per più giorni durante il Finals Weekend, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due incontri : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £ Sabato 28 novembre, due incontri : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £ Domenica 29 novembre, due incontri : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £ Pacchetti validi per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass di 3 giorni per adulti costa da 242 a 514 £.

In prossimità dell’evento, consulta il sito ufficiale della competizione e i siti delle nazionali per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per il World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby a 15, per hospitality si intende un pacchetto di fascia alta per il giorno della partita, che offre più di un normale biglietto.

Queste esperienze possono comprendere dal semplice accesso a lounge e bar prima della partita, per immergersi nell’atmosfera, a diverse opzioni di ristorazione, dai buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e i pass ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : Puoi acquistare i pacchetti attraverso il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre.

: Puoi acquistare i pacchetti attraverso il portale ufficiale dei biglietti del Nations Championship e i siti delle singole squadre. Fornitori ufficiali di hospitality: Anche l’agente esclusivo per l’hospitality dell’Allianz Stadium gestisce l’assegnazione dei pacchetti premium. Sul sito di Keith Prowse puoi consultare ciò che include ciascun pacchetto e completare la prenotazione.

Quali squadre partecipano al World Rugby Nations Championship 2026?

Il torneo riunisce 12 delle migliori squadre del mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell’emisfero nord Squadre dell’emisfero sud Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un unico avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell’altro girone geografico, in due periodi distinti:

Serie estiva (turni 1–3) : Si è disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per giocare in trasferta.

: Si è disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per giocare in trasferta. Serie autunnale (turni 4–6): Si disputa a novembre. Le sedi si invertono e le squadre dell’emisfero sud si recano a nord per giocare i tre turni rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: Sebbene le squadre affrontino solo avversarie dell’altro girone, i loro risultati e punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni si confrontano in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell’emisfero sud.

Finals Weekend

L’atto conclusivo si svolge all’Allianz Stadium di Twickenham, in un unico fine settimana di grandi incontri alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare un incontro di piazzamento finale contro la squadra che ha chiuso l’altro girone esattamente nella stessa posizione.