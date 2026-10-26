La prima edizione della Rugby Nations Championship si avvicina a una conclusione emozionante: lo storico Finals Weekend, il primo nel suo genere, è in programma dal 27 al 29 novembre (da venerdì a domenica) all’Allianz Stadium di Twickenham.

La richiesta sarà elevata: non aspettare, prenota oggi i tuoi biglietti.

Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli isolate con una classifica in cui ogni risultato conta e divide dodici tra le migliori nazionali di rugby al mondo in due gruppi geografici.

Qualunque sia la posizione raggiunta da ciascuna delle dodici squadre nella fase a gironi, tutte giocheranno durante il Finals Weekend. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come acquistare i biglietti per la World Rugby Nations Championship 2026: dove trovarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolgerà il Finals Weekend della World Rugby Nations Championship 2026?

Al termine della fase a gironi della Nations Championship 2026, il Finals Weekend si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo è in programma domenica 29 novembre alle 16:40 (GMT).

Data (e ora locale) Partita Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Finals Weekend della World Rugby Nations Championship 2026

La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente tramite il sito ufficiale della Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in base al tipo di partita e alle diverse finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi prioritari come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

Vendita generale per il Finals Weekend : I biglietti per il weekend conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia della validità dei biglietti e della loro consegna in tempo per la gara.

Quanto costano i biglietti per il Finals Weekend della World Rugby Nations Championship 2026?

Per le singole giornate con due partite e gli abbonamenti per più giornate del Finals Weekend, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite di venerdì 27 novembre : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 sterline

Due partite di sabato 28 novembre : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 sterline

Due partite di domenica 29 novembre : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 sterline

Abbonamenti per più giornate (2 o 3 giorni) : Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento di 3 giorni per adulti costa da 242 a 514 sterline.

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali partecipanti quando l’evento si avvicinerà. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche siti di rivendita come StubHub.

Pacchetti premium e biglietti hospitality per la World Rugby Nations Championship 2026

Nel rugby a 15, per «hospitality» si intende un pacchetto per il giorno della partita che offre servizi esclusivi, oltre alla normale esperienza prevista da un biglietto standard.

Queste esperienze possono andare dal semplice accesso alle lounge e ai bar prima della partita, per immergersi nell’atmosfera, a diverse opzioni di ristorazione, dai buffet ai pasti di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

I pacchetti e i pass ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso i canali autorizzati:

Prenotazione diretta online : Puoi acquistare i pacchetti tramite il portale ufficiale dei biglietti della Nations Championship e i siti delle singole squadre.

Fornitori ufficiali di hospitality : Anche l’agente esclusivo dell’Allianz Stadium per l’hospitality gestisce l’assegnazione dei pacchetti premium. Sul sito di Keith Prowse puoi consultare i servizi inclusi in ciascun pacchetto e completare la prenotazione.

Quali squadre partecipano alla World Rugby Nations Championship 2026?

Il torneo riunisce 12 tra le migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell’emisfero nord Squadre dell’emisfero sud Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato della World Rugby Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un unico avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell’altro girone geografico, in due periodi distinti:

La serie estiva (giornate 1–3) : Si è giocata a luglio. Le squadre dell’emisfero nord si sono recate a sud per disputare le partite in trasferta.

La serie autunnale (giornate 4–6) : Si gioca a novembre. Il programma si inverte e le squadre dell’emisfero sud si recano a nord per disputare le tre giornate rimanenti in celebri stadi europei.

La classifica: Anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell’altro girone, i loro risultati e punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro quelle dell’emisfero sud.

Finals Weekend

Il gran finale si svolge all’Allianz Stadium di Twickenham, in un unico, spettacolare weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determinerà il piazzamento finale contro la squadra arrivata nella stessa posizione nell’altro girone.

La finalissima : La prima classificata dell’emisfero nord affronta la prima classificata dell’emisfero sud. La vincitrice viene proclamata campione ufficiale della Nations Championship.

Partite per i piazzamenti : La sfida tra le due seconde classificate assegna il 3° posto assoluto, quella tra le due terze assegna il 5° posto, e così via fino alla sfida tra le due seste.

Sfida tra emisferi : Un sistema di punti sul modello della Ryder Cup tiene conto dei risultati complessivi dei due emisferi nell’intero weekend finale.



