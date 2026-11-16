I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours di rugby union sono stati riorganizzati nel World Rugby Nations Championship, un torneo globale unico iniziato a luglio che culminerà questo novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è stata ideata per eliminare le «amichevoli» prive di significato, introducendo una classifica, sfide tra emisferi e una finale di fine stagione a Twickenham (domenica 29 novembre).

Tre giornate si sono disputate nell’emisfero australe durante l’estate. Ora l’attenzione si sposta sull’emisfero settentrionale per le ultime tre giornate e la serie delle finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove trovarli, quanto costano e molto altro.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale) Giornata e partita Biglietti Stadio Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-New Zealand Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Scozia-Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (16:40) 6ª giornata: Irlanda-Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 nov (17:40) 6ª giornata: Italia-Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 nov (20:10) 6ª giornata: Galles-Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 nov (21:10) 6ª giornata: Francia-Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti, a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite dei gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. Puoi acquistarli tramite i loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente secondo il tipo di partita e le diverse finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre si sono aperte per i gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, nel gennaio 2026.

: Le primissime finestre si sono aperte per i gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, nel gennaio 2026. Vendita generale per il weekend delle finali : I biglietti per il weekend conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico nel marzo 2026.

: I biglietti per il weekend conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico nel marzo 2026. Vendite generali per la fase a gironi: Le singole nazionali hanno scaglionato l’apertura delle vendite. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) sono diventati disponibili al pubblico nell’aprile 2026, dopo le finestre riservate agli iscritti.

Acquistare tramite i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti è la scelta più sicura per i tifosi. Chi vuole assistere a una delle prossime partite del Nations Championship può anche prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare i biglietti.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino ingressi per una singola giornata o pacchetti per più giorni del «weekend delle finali» all’Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le singole giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del «weekend delle finali», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite di venerdì 27 novembre : Biglietti giornalieri da 20 a 125 £

: Biglietti giornalieri da 20 a 125 £ Due partite di sabato 28 novembre : Biglietti giornalieri da 40 a 180 £

: Biglietti giornalieri da 40 a 180 £ Due partite di domenica 29 novembre : Biglietti giornalieri da 125 a 280 £

: Biglietti giornalieri da 125 a 280 £ Abbonamenti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazione ospitante)

I prezzi standard dei biglietti per adulti per le singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell’emisfero settentrionale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contro la Nuova Zelanda: da 103 a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

contro il Sudafrica: da 55 a 210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contro il Giappone: da 30 a 65 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contro l’Australia: da 38 a 78 £

Francia

contro l’Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €

Italia

contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, tieni d’occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali quando si avvicineranno le partite. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship 2026 si svolge dal 4 luglio al 29 novembre. Il torneo è suddiviso in due distinti periodi di gara, seguiti dall’evento finale:

Serie estiva (giornate 1-3) : Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell’emisfero settentrionale in trasferta a sud.

: Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell’emisfero settentrionale in trasferta a sud. Serie autunnale (giornate 4-6) : Riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell’emisfero australe impegnate in partite al nord.

: Riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell’emisfero australe impegnate in partite al nord. Weekend delle finali: Si svolge dal 27 al 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 delle migliori squadre al mondo, suddivise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell’emisfero settentrionale Squadre dell’emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro una sola avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell’altro girone geografico in due distinti periodi:

Serie estiva (giornate 1-3) : Disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero settentrionale si sono recate a sud per giocare le loro partite in trasferta.

: Disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero settentrionale si sono recate a sud per giocare le loro partite in trasferta. Serie autunnale (giornate 4-6): Disputata a novembre. La situazione si inverte e le squadre dell’emisfero australe si recano a nord per giocare le ultime tre giornate in stadi europei di grande prestigio.

Le classifiche: anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell’altro girone, i risultati e i punti di bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell’emisfero australe.

Weekend delle finali

L’atto conclusivo si svolge all’Allianz Stadium di Twickenham, in un unico fine settimana di grandi sfide alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determinerà la posizione finale in classifica contro la squadra arrivata nella stessa posizione nell’altro girone.