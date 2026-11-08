I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati trasformati nel World Rugby Nations Championship, un torneo globale unificato iniziato a luglio e che culminerà questo novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Acquista oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è stata ideata per eliminare le «amichevoli» prive di significato, introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale che chiuderà la stagione a Twickenham (domenica 29 novembre).

Tre turni di partite si sono disputati nell'emisfero australe durante l'estate. Ora l'attenzione si sposta sull'emisfero boreale per gli ultimi tre turni e la fase finale.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Stadio Ven 13 novembre (21:10) 5° turno: Francia-Francia? Biglietti Stade de France, Parigi Sab 14 novembre (12:40) 5° turno: Italia-Argentina Biglietti Stadio Luigi Ferraris, Genova Sab 14 novembre (14:10) 5° turno: Galles-Nuova Zelanda Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 14 novembre (16:40) 5° turno: Inghilterra-Giappone Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 14 novembre (20:10) 5° turno: Irlanda-Figi Biglietti Aviva Stadium, Dublino Dom 15 novembre (15:10) 5° turno: Scozia-Australia Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 novembre (14:10) 6° turno: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 novembre (14:10) 6° turno: Scozia-Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 novembre (16:40) 6° turno: Irlanda-Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 novembre (17:40) 6° turno: Italia-Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 novembre (20:10) 6° turno: Galles-Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 novembre (21:10) 6° turno: Francia-Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 novembre (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 novembre (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 novembre (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 novembre (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 novembre (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 novembre (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti, a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali che giocano in casa. Puoi acquistarli direttamente attraverso i loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita per la prima volta in momenti diversi, a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le primissime finestre si sono aperte per i gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club associati, nel gennaio 2026.

: Le primissime finestre si sono aperte per i gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club associati, nel gennaio 2026. Vendita generale per il weekend delle finali : I biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.

: I biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026. Vendita generale per la fase a gironi: Le singole nazionali hanno scaglionato le vendite. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) sono diventati disponibili al pubblico nell'aprile 2026, dopo le finestre riservate agli associati.

Per i tifosi, acquistare i biglietti attraverso i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti è la scelta più sicura. Chi vuole assistere a una prossima partita del Nations Championship può tuttavia prendere in considerazione anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare biglietti.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per singole giornate o pacchetti per più giorni del «weekend delle finali» all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del «weekend delle finali», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £ Abbonamenti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazione ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi, ospitate dalle squadre dell'emisfero boreale, sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contro il Giappone: da 51 a 103 £

Contro l'Australia: da 79 a 166 £

Contro la Nuova Zelanda: da 103 a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

Contro le Figi: da 30 a 120 €

Contro l'Argentina: da 40 a 180 €

Contro il Sudafrica: da 55 a 210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contro il Giappone: da 30 a 65 £

Contro l'Australia: da 40 a 100 £

Contro la Nuova Zelanda: da 85 a 160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

Contro il Giappone: da 26 a 66 £

Contro l'Australia: da 38 a 78 £

Contro la Nuova Zelanda: da 68 a 128 £

Francia

Contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): Biglietti a partire da 30 €

Contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): Biglietti a partire da 30 €

Contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Biglietti a partire da 25 €

Italia

Contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): Biglietti a partire da 32 €

Contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): Biglietti a partire da 12 €

Contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): Biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, controlla il sito ufficiale della competizione e quelli delle federazioni nazionali quando le partite si avvicineranno. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship 2026 si svolge dal 4 luglio al 29 novembre. Il torneo è suddiviso in due periodi di gare distinti, seguiti dalla fase conclusiva:

Serie estiva (turni 1-3) : Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud.

: Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud. Serie autunnale (turni 4-6) : Riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate nelle partite a nord.

: Riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate nelle partite a nord. Weekend delle finali: Si tiene dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Il torneo riunisce 12 delle migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero boreale Squadre dell'emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un unico avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due periodi distinti:

La serie estiva (turni 1–3) : Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

: Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta. La serie autunnale (turni 4–6): Disputata a novembre. Il programma si inverte e le squadre dell'emisfero australe si recano a nord per giocare i tre turni rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: Sebbene le squadre affrontino soltanto avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero australe.

Weekend delle finali

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham, in un unico grande weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determinerà il piazzamento finale contro la squadra arrivata nella stessa posizione nell'altro girone.