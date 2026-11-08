Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
RUGBYU-ENG-AUSAFP
Book Nations Championship 2026 ticketsBook Nations Championship 2026 tickets
Tradotto da

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: Inghilterra-Nuova Zelanda, Francia-Sudafrica, calendario del torneo, prezzi e altro

SHOPPING

Tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per la prima edizione del World Rugby Nations Championship

I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati trasformati nel World Rugby Nations Championship, un torneo globale unificato iniziato a luglio e che culminerà questo novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Acquista oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è stata ideata per eliminare le «amichevoli» prive di significato, introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale che chiuderà la stagione a Twickenham (domenica 29 novembre).

Tre turni di partite si sono disputati nell'emisfero australe durante l'estate. Ora l'attenzione si sposta sull'emisfero boreale per gli ultimi tre turni e la fase finale.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale)

Turno e partita

Biglietti

Stadio

Ven 13 novembre (21:10)

5° turno: Francia-Francia?

Biglietti

Stade de France, Parigi

Sab 14 novembre (12:40)

5° turno: Italia-Argentina

Biglietti

Stadio Luigi Ferraris, Genova

Sab 14 novembre (14:10)

5° turno: Galles-Nuova Zelanda

Biglietti

Principality Stadium, Cardiff

Sab 14 novembre (16:40)

5° turno: Inghilterra-Giappone

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 14 novembre (20:10)

5° turno: Irlanda-Figi

Biglietti

Aviva Stadium, Dublino

Dom 15 novembre (15:10)

5° turno: Scozia-Australia

Biglietti

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sab 21 novembre (14:10)

6° turno: Inghilterra-Nuova Zelanda

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 21 novembre (14:10)

6° turno: Scozia-Giappone

Biglietti

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sab 21 novembre (16:40)

6° turno: Irlanda-Sudafrica

Biglietti

Aviva Stadium, Dublino

Sab 21 novembre (17:40)

6° turno: Italia-Figi

Biglietti

Stadio Friuli, Udine

Sab 21 novembre (20:10)

6° turno: Galles-Australia

Biglietti

Principality Stadium, Cardiff

Sab 21 novembre (21:10)

6° turno: Francia-Argentina

Biglietti

Stade de France, Parigi

Ven 27 novembre (16:40)

11° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Ven 27 novembre (20:10)

5° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 28 novembre (13:10)

9° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 28 novembre (16:40)

3° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Dom 29 novembre (13:10)

7° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Dom 29 novembre (16:40)

Finale: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti, a seconda della partita.

  • Weekend delle finali (27-29 novembre): I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.
  • Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali che giocano in casa. Puoi acquistarli direttamente attraverso i loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita per la prima volta in momenti diversi, a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di accesso prioritario:

  • Prevendite per club e titolari di debenture: Le primissime finestre si sono aperte per i gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club associati, nel gennaio 2026.
  • Vendita generale per il weekend delle finali: I biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico nel marzo 2026.
  • Vendita generale per la fase a gironi: Le singole nazionali hanno scaglionato le vendite. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) sono diventati disponibili al pubblico nell'aprile 2026, dopo le finestre riservate agli associati.

Per i tifosi, acquistare i biglietti attraverso i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti è la scelta più sicura. Chi vuole assistere a una prossima partita del Nations Championship può tuttavia prendere in considerazione anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare biglietti.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per singole giornate o pacchetti per più giorni del «weekend delle finali» all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del «weekend delle finali», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

  • Venerdì 27 novembre, due partite: I biglietti giornalieri costano da 20 a 125 £
  • Sabato 28 novembre, due partite: I biglietti giornalieri costano da 40 a 180 £
  • Domenica 29 novembre, due partite: I biglietti giornalieri costano da 125 a 280 £
  • Abbonamenti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazione ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi, ospitate dalle squadre dell'emisfero boreale, sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

  • Contro il Giappone: da 51 a 103 £
  • Contro l'Australia: da 79 a 166 £
  • Contro la Nuova Zelanda: da 103 a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

  • Contro le Figi: da 30 a 120 €
  • Contro l'Argentina: da 40 a 180 €
  • Contro il Sudafrica: da 55 a 210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

  • Contro il Giappone: da 30 a 65 £
  • Contro l'Australia: da 40 a 100 £
  • Contro la Nuova Zelanda: da 85 a 160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

  • Contro il Giappone: da 26 a 66 £
  • Contro l'Australia: da 38 a 78 £
  • Contro la Nuova Zelanda: da 68 a 128 £

Francia

  • Contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): Biglietti a partire da 30 €
  • Contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): Biglietti a partire da 30 €
  • Contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Biglietti a partire da 25 €

Italia

  • Contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): Biglietti a partire da 32 €
  • Contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): Biglietti a partire da 12 €
  • Contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): Biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, controlla il sito ufficiale della competizione e quelli delle federazioni nazionali quando le partite si avvicineranno. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship 2026 si svolge dal 4 luglio al 29 novembre. Il torneo è suddiviso in due periodi di gare distinti, seguiti dalla fase conclusiva:

  • Serie estiva (turni 1-3): Si è disputata dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud.
  • Serie autunnale (turni 4-6): Riprende dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate nelle partite a nord.
  • Weekend delle finali: Si tiene dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Il torneo riunisce 12 delle migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero boreale

Squadre dell'emisfero australe

Inghilterra

Argentina

Francia

Australia

Irlanda

Figi

Italia

Giappone

Scozia

Nuova Zelanda

Galles

Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un unico avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due periodi distinti:

  • La serie estiva (turni 1–3): Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.
  • La serie autunnale (turni 4–6): Disputata a novembre. Il programma si inverte e le squadre dell'emisfero australe si recano a nord per giocare i tre turni rimanenti in celebri stadi europei.

Le classifiche: Sebbene le squadre affrontino soltanto avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero australe.

Weekend delle finali

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham, in un unico grande weekend alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determinerà il piazzamento finale contro la squadra arrivata nella stessa posizione nell'altro girone.

  • La finalissima: La prima classificata dell'emisfero boreale affronta la prima classificata dell'emisfero australe. La vincitrice viene proclamata campione ufficiale del Nations Championship.
  • Le partite per i piazzamenti: La sfida tra le due seconde classificate assegna il 3° posto assoluto, quella tra le due terze assegna il 5° posto e così via, fino alla sfida tra le due seste classificate.
  • La sfida tra emisferi: Un sistema di punteggio sul modello della Ryder Cup tiene conto dei risultati dell'intero weekend finale per determinare quale emisfero prevale complessivamente.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google